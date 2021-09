Bytelná nokia jde do prodeje. Na cenu se však raději ani neptejte

Že nebude odolná Nokia XR20 úplně levnou záležitostí, bylo jasné už od jejího uvedení. Když jsme však v našich prvních dojmech z XR20 zmiňovali možnou cenu kolem dvanácti tisíc, netušili jsme, že se budeme hodně mýlit. Konečná cena, za kterou se Nokia XR20 v těchto dnech dostává na trh, je totiž mnohem vyšší: 14 499 korun. To je opravdu hodně.

Ano, Nokia nabízí odolnost podle certifikací IP68 a zároveň MIL-810STD. Na první pohled je to telefon se zvýšenou odolností, a to je něco, za co se ve světě chytrých telefonů připlácí. A ne málo. Jenže příplatek oproti modelu Nokia X20, kterému výbava a schopnosti typu XR20 odpovídají, je mohutný. Nokia X20 totiž stojí v oficiální distribuci kolem 8 500 korun, takže její odolná alternativa je o šest tisíc dražší.

Upřímně, tuto cenovou politiku příliš nechápeme. Vždyť to znamená, že když si zákazník pořídí model X20 a náhodou ho rozbije, může si stejný telefon koupit s malým příplatkem znovu (pokud ho nenechá opravit). Nebo jinak: k Nokii X20 si můžete pořídit nějaké solidní pojištění, které případné opravy pokryje. Přitom to není tak, že by odolná Nokia XR20 byla nerozbitná, třeba její displej je oproti běžnému modelu chráněn jen o maličko víc a při pádu na zem se může rozbít úplně stejně.

Není to ani tak, že by Nokia XR20 nabízela něco extra navíc. Naopak, XR20 má oproti X20 trochu obyčejnější sestavu fotoaparátů a na oplátku nabídne navíc jen malinko větší baterii a bezdrátové dobíjení. Se slabým procesorem Snapdragon 430 ovšem působí v cenové kategorii, kde najdeme řadu vyzyvatelů těch nejnadupanějších smartphonů na trhu, jako špatný vtip. Podpora 5G sítí (kterou má i X20) to rozhodně nezachrání.

Pozor, netvrdíme, že je Nokia XR20 špatný smartphone. Naopak, co se týče kombinace zvýšené odolnosti, elegance a běžné funkční sestavy, zapůsobila na nás v prvních dojmech velmi dobře. Je to jeden z těch telefonů, který na papíře možná nedává smysl, ale v praxi působí mnohem lepším dojmem, než se podle specifikací může zdát. Jenže hodně vysoko nastavená cena telefon sráží. Nokia obecně v poslední době nastavuje ceny spíš na vyšší úroveň, ale XR20 je v tomto ohledu vrchol. A to jsme ještě nezmínili, že za tu cenu nedostanete v balení s telefonem nabíječku.



Chápeme, že menší hráči, ke kterým dnes Nokia pod křídly HMD Global patří, prostě cenově agresivní boj nezvládají. Jenže u Nokie to vypadá, že si spíš nechává platit prémiové ceny a její telefony patří v dané třídě k tomu dražšímu na trhu. Sázka na udržitelnost a třeba tři roky aktualizací to v tomto případě rozhodně nezachrání.