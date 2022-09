Chystané top modely Samsungu nepřinesou zásadní inovace, tvrdí únikář

Ice Universe žije v Číně, a přestože na tamním trhu je Samsung spíš popelkou daleko za domácími značkami a iPhony, tak má obvykle velmi dobré informace, co jihokorejský výrobce chystá. Tentokrát přišel se zprávami, které se týkají chystané vrcholné řady S23, již by měl Samsung představit začátkem příštího roku. Zřejmě v únoru.

Podle Ice Universe se nic zásadně nezmění, takže nová řada bude spíš evolucí současných modelů S22 než úplně novými přístroji. Vlastně je ke změnám docela kritický. Třeba uvádí, že Samsung nebude měnit rozlišení displejů. U modelů S23 a S23+ to tak má být stále FHD+ (1080p) a u modelu S23 Ultra pak QHD+ (1440p).

U vrcholného modelu je to logické, vyšší rozlišení u displejů do sedmi palců nedává příliš smysl. Problém je u dvou nižších modelů. Rozlišení FHD+ má podle Ice Universe být nejnižším u top modelů v příštím roce. Čínští výrobci přechází na panely s kratší stranou s rozlišením 1220p. Není to zásadní rozdíl, ale marketingově to čínské značky mohou využít.

Přestože je Ice Universe fanoušek Samsungu, tak nyní je ke značce značně kritický a předpovídá, že pokud bude Samsung takto postupovat, tak mu čínské značky začnou ubírat klienty i v prémiové třídě. Například u skládacích telefonů, které v příštím roce na globální trhy vrhnou všechny významné čínské značky.

Zatím se však Samsung a Apple bát nemusí. Především v prémiové kategorii se v Evropě nebo USA prakticky jiné telefony než těchto dvou značek nekupují. A čínské značky mají v poslední době problémy i s prodejem levnějších modelů, kde doposud dominovaly.

Ice Universe uvádí i rozměry nových modelů, z nichž je patrné, že se od těch současných příliš lišit nebudou. Rozdíly jsou naprosto minimální. Zřejmě se tak nebude zásadně měnit ani design.

Jednu specialtu si nakonec Samsung pro nové modely připravil. Tedy konkrétně pro nejvyšší model Ultra, který by měl dostat hlavní snímač s rozlišením 200 Mpix. Samsung už má několik snímačů s tímto rozlišením, ale podle všeho ani jeden z nich nepoužije a připravuje nový. Zároveň Ice Universe uvádí, že rozlišení snímače bude menší a jeho fyzická velikost nebude rekordní. Podle něj bude mít 1/1,3 palce. Stejně velký snímač má i aktuální iPhone 14 Pro.