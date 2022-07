Špičkové samsungy opustí vlastní čipy a přejdou na snapdragony

Aktuálně platí, že špičkové smartphony Samsungu používají dva typy procesorů. Modely určené pro americký trh pohání čipy od Qualcommu, zbytek světa si stejné modely koupí jen s procesory Exynos, které vyrábí sám Samsung. Rozdělení na USA a zbytek světa je zjednodušené, někdy dostávají modely řady S procesory Qualcomm i na některých jiných trzích. Ale třeba zákazníci v Evropě vždy obdrželi telefony s exynosem.

V některých letech to způsobovalo jejich nelibost, snapdragony byly výkonnější než čipy od Samsungu. Letos se to mělo změnit, ale i aktuální Exynos 2200 je v syntetických testech slabší než konkurenční Snapdragon 8 gen 1. Přitom historicky tyto konkurenční procesory využívají stejný výrobní proces a papírově by měly poskytovat stejný výkon.

Zmíněné aktuální čipy dokonce vyrábí stejný výrobce a tím je samotný Samsung. Využívají tedy stejný výrobní proces, přesto se exynosy nepodařilo ideálně doladit. Možným problémem je právě výrobní proces. Špičkový 4nm zvládá jen Samsung a tchajwanská společnost TSMC. Qualcomm si loni vybral Samsung a zřejmě nezvolil dobře.

Výrobu čipů Snapdragon 8 gen 1 provázely problémy, proto Qualcomm pro nástupce 8+ gen 1 zvolil konkurenčního producenta. Ale není jasné, jestli původní čip stále vyrábí Samsung, který měl stejné problémy s produkcí svého Exynosu 2200 a zřejmě nedostatky byly i v samotném návrhu čipu.

Na druhou stranu, výkonový rozdíl mezi oběma procesory není zásadní a i Exynos 2200 má výkon více než dostatečný. Otázkou je, zda se Samsungu jeho výroba vůbec vyplácí, pokud je chybovost tak vysoká, jak uvádí některé zdroje. A to je zřejmě důvod, že příští superčip od Samsungu Exynos 2300 na trh možná vůbec nepřijde a nebo ho Samsung použije pro některé jiné modely nižších tříd.

V každém případě Samsung i TSMC už zkouší ještě lepší 3nm výrobní proces a zatím není jasné, jestli se výroba rozeběhne už příští rok, a nebo se zatím tento proces bude jen testovat.

Jak uvádí analytik Ming-Chi Kuo, příští generace řady S má využívat výhradně procesory od Qualcommu. Konkrétně čip, který bude představený před koncem roku s předpokládaným označením 8 gen 2. Touto změnou nezůstane na trhu žádný top model Samsungu s vlastním čipem s výjimkou výprodejových modelů. Skládací modely Z Flip a Z Fold využívají čipy Qualcommu globálně už nyní.