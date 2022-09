Huawei se nevzdává. Do Evropy veze dvě smartphonové novinky

Značka Huawei se v posledních několika letech musí obejít bez plnohodnotného systému Android, to ji ovšem nezastavilo ve vydávání nových smartphonů. Na domácím čínském trhu je to prakticky jedno, ale ve zbytku světa je to poměrně zásadní překážka. Přesto se však objevují další nové smartphony, které mají za úkol zákazníky přesvědčit, že je stále o co stát.

Dvěma novinkami, které zavítají i na evropský trh, jsou modely Huawei Nova 10 a 10 Pro. Telefony na první pohled vypadají poměrně hodně podobně, ovšem rozdílů mezi nimi ve výsledku není málo. Cenový rozdíl je navíc také poměrně výrazný.

Huawei Nova 10 Pro je už podle názvu lepším sourozencem z této dvojice. Nabídne 6,78palcový displej s rozlišením Full HD+, 120Hz obnovovací frekvencí a ne příliš obvyklým dvojitým průstřelem displeje. V něm se schovává 8Mpix portrétní selfie kamerka a také 60Mpix širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 100 stupňů. To aby se vás na selfie fotku vešlo co nejvíce. V displeji je také integrovaná čtečka otisků prstů.

Telefon pohání čip Snapdragon 778G, ovšem pouze ve 4G verzi, k modemům pracujícím se sítěmi páté generace nemá Huawei aktuálně přístup. Procesor doplňuje 8 GB operační paměti, k dispozici je také 256 GB prostoru pro data. Nova 10 Pro nemá slot na paměťovou kartu. Stejnou hardwarovou sestavu má mimochodem i model Nova 10.

Nova 10 Pro se dále snaží zaujmout fotoaparátem. Hlavní senzor má rozlišení 50Mpix, bohužel není opticky stabilizovaný. Následuje 8Mpix širokoúhlý senzor a 2Mpix pomocná kamerka pro práci s hloubkou ostrosti. Video zvládá natáčet v rozlišení až 4K a s elektronickou stabilizací.

Hlavní předností telefonu je bezesporu baterie, která sice nemá nijak zázračnou kapacitu (4 500 mAh), ovšem rychlé 100W nabíjení zaručí, že bude na nabíječce trávit minimum času. Výrobce uvádí pouze údaj, že z 20 na 80 procent kapacity baterie se dostanete za pouhých 10 minut.

Huawei Nova 10 má o něco menší, 6,67" displej, ovšem většina parametrů zůstává stejná jako u dražšího sourozence: OLED panel, Full HD+ rozlišení i 120Hz frekvence. V displeji je však pouze klasický průstřel na jednu čelní kamerku, konkrétně 60Mpix širokoúhlý snímač, tedy ten samý, který má navíc i Pro verze.

U hardwaru se proti modelu Pro nic nemění a dokonce i sestavu zadních fotoaparátů mají stejnou. Rozdíl je však u baterie, kterou má model Nova 10 jednak menší a zadruhé podporuje „jen“ 66W výkon nabíjení. To však stále zaručí velice rychlé nabití.

Model Nova 10 se bude v Evropě prodávat za 430 britských liber, což je asi 12 tisíc korun. Nova 10 Pro pak bude stát 630 britských liber, tedy necelých 19 tisíc korun. Zda budou mobily oficiálně i v Česku a kolik přesně zde budou stát, zatím nevíme.