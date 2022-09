Nové iPhony uvidíme ve středu. Výrobci krytů už ovšem mají jasno

Ve středu večer se dočkáme premiéry iPhonů řady 14, což bude událost, na kterou mnozí čekají už dlouhé měsíce. Jenže pro výrobce příslušenství často bývá už pozdě začít s designem a výrobou těchto produktů v den, kdy jsou oficiálně odhaleny celému světu. Musí zkrátka umět trochu riskovat a hlavně mít schopnost odhadnout, co se chystá.

U letošních iPhonů to nejspíš není nic těžkého. O novinkách od Applu kolují na internetu poměrně detailní informace už několik měsíců a zatím to vypadá, že to ušetří výrobcům příslušenství hodně práce. Ačkoli budou novinky opět čtyři, co se rozměrů týče, bude v podstatě stačit vyrábět jen dva kryty: na velký a malý iPhone, nezávisle na přívlastku Pro.

Levnější dvojice letošních novinek bude mít totiž zřejmě stejné rozměry jako ta větší (obě s displeji o 6,1- a 6,7palcové úhlopříčce). Předpokládá se navíc, že ponesou i mnoho dalších shodných designových prvků: ploché boky, podobné rozměry modulu s fotoaparáty, stejné umístění tlačítek i lightning konektorů. Tedy aspoň v teorii.

A tak jsme mohli na veletrhu IFA v Berlíně potkat i výrobce příslušenství, kteří už působí hodně sebejistě v tom, co se dozvíme až ve středu. Na stánku designových krytů Njord jsme tak objevili už nadepsaná balení s kryty pro modely série iPhone 14. Co víc, výrobce krytů už sebejistě hlásá, že levnější model s větším displejem se bude jmenovat iPhone 14 Plus:

Výrobce krytů, kterého známe díky využití poněkud neobvyklého materiálu lososí kůže, zkrátka už počítá s danými rozměry pro připravované novinky a zjevně je připraven své kryty nabídnout zájemcům hned, jak bude nový iPhone k dispozici. Zkusili jsme namátkou ještě navštívit stánek jiného, známějšího výrobce krytů PanzerGlass, kde jsme ovšem ještě kryty na chystané iPhony nenašli.

Trochu nám ovšem vrtá hlavou to, zda na nové iPhony nebudou třeba pasovat i kryty ze současné řady 13. Pokud Apple aspoň trochu nepohne umístěním bočních tlačítek či přepínače pro tichý režim (což rád dělá), pak by vlastně celá nová série krytů ani nebyla potřeba. Poznatky známého analytika vystupujícího na Twitteru pod pseudonymem Ice Universe však naznačují, že se lehké změny umístění tlačítek ovšem přeci jen dočkáme: