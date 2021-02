Huawei začal prodávat dva nové tablety za nízké ceny

Po počátečním boomu na začátku minulého desetiletí zájem o tablety upadal. Ne že by je zákazníci nechtěli, spíš jejich využití nenutí majitele přístroje obnovovat tak rychle jako smartphony. Situace na trhu se změnila loni, kdy pandemie koronaviru výrazně změnila chování lidí na celé planetě. Doma najednou často chybělo další zařízení pro pohodlnou práci s internetem, a tak se z tabletů zase staly prodejní hity.

Na to mnoho výrobců reaguje občerstvením nabídky. Nutno dodat, že nové modely nepřinášejí obvykle revoluční novinky, tak jak to známe ze světa smartphonů. Spíš je zde tlak na nízkou cenu, takže především v kategorii levných přístrojů jde spíš o mírné inovace než o zásadní změny.

Dvě novinky nyní na český trh uvedl Huawei. Jmenují se MatePad T10 a T10s. Rozdíl mezi nimi není zásadní, ostatně cena se liší jen o 500 korun. Které doporučujeme připlatit, ale o tom až za chvíli.

Hned na začátku musíme dodat, že oba modely sice běží na Androidu 10, ale s ohledem na americké embargo nemají služby Googlu, které nahrazuje vlastní ekosystém Huaweie. Což je velmi nepříjemná situace u smartphonů, ale u tabletů to zase tak velká překážka není. Vše potřebné lze využívat v internetovém prohlížeči, tak jak se to dělá na počítači. Relativně velké desetipalcové displeje v tomto směru nejsou překážkou.

Oba modely se od sebe liší jen minimálně, ale vlastně i dost zásadně. Základ je stejný, ale levnější model T10 má HD displej s úhlopříčkou 9,7 palce, dražší T10s má panel s úhlopříčkou 10,1 palce a především s FHD rozlišením. Drtivá většina ostatních parametrů je stejná, cenový rozdíl činní 500 korun. Huawei T10 se prodává za 3 999 Kč, model T10s za 4 499 Kč.

Drobný příplatek se vyplatí

Vyšší rozlišení displeje rozhodně stojí za příplatek. U desetipalcové úhlopříčky panelu bude už rozdíl v displejích patrný. Na druhou stranu, levnější provedení by mohlo být úspornější a mělo by tudíž mít větší výdrž. Data výrobce to však nepotvrzují, hodinový rozdíl uvádí jen u přehrávání videí. Navíc při primárně domácím používání to není příliš podstatné.

Oba přístroje se na českém trhu prodávají v jediné specifikaci, z poměrně široké palety různých variant vybral výrobce zhruba průměr nabídky. Ani jeden tablet nemá mobilní připojení, k dispozici je jen wi-fi. Oba mají stejný procesor Kirin 710A, 2 GB operační paměti a 32GB místo pro data. To není mnoho, ale lze ho rozšířit paměťovou kartou s kapacitou až 512 GB.

Mezi nejlevnějšími na trhu

Oba modely mají i stejnou baterii s kapacitou 5 100 mAh, ale dražší model má rychlejší nabíjení. Navíc pak podporuje technologii ClariVu, která vylepšuje obraz při přehrávání videí. A audio využívá čipu Harman Kardon. U fotoaparátu pak opět žádné rozdíly nenajdeme, vpředu je u obou tabletů 2Mpix čip, vzadu má snímač rozlišení 5 Mpix.

Při pohledu na nabídku tabletů stejné úhlopříčky na trhu se obě novinky Huaweie řadí mezi levnější zboží. MatePad T10 má několik konkurentů s nižší cenou, ale s ohledem na výbavu je cena adekvátní. V případě dražšího modelu MatePad T10s pak v podstatě nic levnějšího nepořídíte. Někteří prodejci pak navíc k oběma modelům přidávají zdarma Huawei Bluetooth repráček.