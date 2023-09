Do světa míří nejtenčí skládací mobil. Je útlý jako běžný smartphone

Skládací telefony jsou velké, těžké a nevzhledné, říkalo se ještě donedávna. „Akorát že vůbec,“ odpovídá Honor. Na berlínském veletrhu IFA odhalil pro globální trh svůj top model konstrukce typu kniha (fold), Magic V2. A pokud přeskočíme všechny jeho další parádní specifikace, asi nejdůležitější je ta, že se výrobci povedlo zeštíhlit tělo této skládačky natolik, že opravdu nepoznáte rozdíl mezi ní a běžným smartphonem.

Jen si to představte. Píšeme o smartphonu, jehož hmotnost je 231 gram a „v pase“ má 9,9 milimetru. Dobře, asi bude na poměry běžných smartphonů trochu macatější, ale rozhodně to není nic, co by nějak extrémně vybočovalo z řady. Jenže on to není klasický smartphone, nýbrž skládačka, která se dá rozložit a odhalí tak extrémně tenké tělo s méně než pěti milimetry z profilu.

Telefon je naživo opravdu zajímavý, ovšem jinak Honor v podstatě jen zopakoval červencovou domácí čínskou premiéru, při níž jsme se o modelu Magic V2 dozvěděli již vše potřebné. Nyní však přibyl důležitý střípek skládanky, a sice, že si jej výrobce nebude syslit jen pro čínské zákazníky, ale nabídne jej i na dalších vybraných trzích ve světě.

Během prezentace na tiskové konferenci se Honor rovněž pustil docela zostra do konkurence. Poukázal na to, že novinka je výrazně tenčí než konkurenční Samsung Galaxy Z Fold 5, přičemž zároveň oproti němu nabídne větší kapacitu baterie. Obul se rovněž i do konkurence z řad smartphonů klasické konstrukce, například do iPhonů 14 Pro a Pro Max, oproti kterým má být lehčí a zároveň déle vydrží nabitý.

Model Magic V2 má jinak hlavní ohebný displej s úhlopříčkou 7,92 palce, vnější pak má úhlopříčku 6,43 palce. Oba to jsou OLED panely s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Vnější displej má FHD+ rozlišení, vnitřní pak téměř čtvercové: 2 344 × 2 156 pixelů.

Výkon zajišťuje špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2. Všechny varianty mají 16 GB operační paměti, liší se však ta uživatelská. Běžné modely mají 256 nebo 512 GB prostoru pro vaše data, edice Ultimate pak disponuje 1TB úložištěm.

V takto tenkém těle musel Honor samozřejmě myslet i na to, jak do něj dostat dostatečně velkou baterii. Ale povedlo se a výsledek není vůbec špatný. Baterie rozdělená na dvě části v obou polovinách telefonu má totiž slušnou kapacitu 5 000 mAh. Nabíjení je pouze drátové s maximálním výkonem 66 W.

Operačním systémem je Android 13 s grafickou nadstavbou Magic OS 7.2. Telefon pojme dvě SIM, místo na paměťovou kartu však celkem logicky vzhledem k úspoře místa uvnitř těla nenajdete. To samé platí i o sluchátkovém jacku, je tu pouze USB-C. V bezdrátové konektivitě najdete kromě 5G i NFC pro mobilní platby. Nechybí čtečka otisků prstů ani infračervený senzor.

Rychlé srovnání s konkurenčním modelem Samsung Galaxy Z Fold 5

Fotoaparát modelu Magic V2 není žádné ořezávátko. Na zádech najdete trojici snímačů, každý má svou využitelnou funkci v praxi. Hlavní a širokoúhlý snímač mají shodné 50Mpix rozlišení, teleobjektiv má rozlišení 20 Mpix. Hlavní senzor a teleobjektiv navíc disponují optickou stabilizací. U každého displeje je pak jedna 16Mpix selfie kamerka.

Honor Magic V2 byl oficiálně přislíben pro globální trhy, zda se však podívá i do Česka a kolik bude stát, to zatím není známo. O ceně ani dostupnosti během konference nepadlo ani slovo.