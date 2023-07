To je extra Honor pro Evropu, láká na dobré příbuzné

Označením tato novinka navazuje na řadu Honor 90, ale reálně je to svébytný model. Ostatně, na domácím čínském trhu Honor takový model vůbec neukázal. Vedle základního Honoru 90 nabízí tamním zákazníkům ještě lépe vybavenou verzi 90 Pro. V Evropě bude v prodeji jen základní Honor 90 a tato odlehčená verze Lite.

V Číně má Honor velmi podobně vybavený telefon se shodnými rozměry. Model 7T Pro však patří do nižší řady Play. Na druhou stranu, Lite verze nejsou žádnou specialitou Honoru, dělá to tak většina čínských výrobců a princip je velmi podobný. Navíc u novinky to není tak okaté, jako třeba u nedávného Honoru Magic 5 Lite, který označením láká na vlajkovou loď značky, s kterou však nemá společného vůbec nic.

Honor 90 Lite je telefon střední třídy s výbavou, která určitě neurazí, ale také v ní není nic extra výjimečného. Tedy neobvyklé je rozlišení hlavního snímače fotoaparátu 100 Mpix. Výrobce takového snímače znám není, ale Honor ho už dříve použil. Standardem je v této třídě rozlišení 108 Mpix. Pro zákazníka to však nic zásadního není.

Ten víc ocení poměrně štědrou základní paměť. Operační má 8 GB pls případně dalších 5 GB virtuálních. Důležitější je vnitřní paměť, která má 256 GB, což je velmi slušná porce paměti. Výkon dodává čip Mediatek Dimensity 6020, což je relativně nový čip s průměrným výkonem pro telefony nižší střední třídy. Podstatné však je, že podporuje sítě 5G.

Displej telefonu má FHD+ rozlišení, ale je LTPS LCD panel, což je trochu škoda, v ceně nad 7 000 korun už lze najít AMOLEDy docela běžně. Ve specifikacích se výrobce nechlubí maximálním jasem, takže lze očekávat běžné hodnoty. Baterie má kapacitu 4 500 mAh, což je méně, než je dnes běžný standard. Ani nabíjení není zrovna raketové, maximem je 22,5 W.

Nakonec doplňme parametry fotoaparátu. Vedle zajímavého 100Mpix hlavního snímače je zde 5Mpix širokoúhlý a 2Mpix makro snímač. Tedy nic prémiového, ale dostačující s ohledem na konkurenci. Vpředu je pak 16Mpix fotoaparát.

Telefon je už v prodeji za 7 290 Kč. Zájemci mohou vybírat ze dvou barevných provedení: černého a tyrkysového.