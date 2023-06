200Mpix foťák a teleobjektiv ve střední třídě. Honory 90 opravdu zaujmou

Honor 90 Pro

Honor svou číselnou řadu oficiálně označuje jako řadu N, ač jednotlivé modely nesou jen číslo. V novodobé historii se začalo padesátkou. V Číně pak přibývaly modely 60, 70, 80 a nejnověji 90 a to zhruba v půlročním cyklu. Ve zbytku světa a to včetně čínského Hong Kongu Honor představuje jen jednu řadu ročně, takže se začalo Honory 50 a loni následovaly Honory 70. Logicky tak nejnovější modely 90 by do Evropy přijít měly. Výrobce však žádné podrobnosti zatím nezveřejnil.

V minulé řadě se v Česku představil základní Honor 70 a verze Lite, která však tradičně spadá o poznání níž. Modelem Pro se sice Honor globálně chlubil, ale zřejmě ho prodával jen v Číně. Výhradně v Číně pak existoval i model Pro+. V nové řadě 90 zatím Honor pro domácí čínský trh představil model 90 a 90 Pro. Oba by se měly prodávat globálně, ale je otázkou, jestli to bude platit i pro český trh.

Evropské ceny zatím můžeme jen odhadovat. Předchozí (globálně) Honor 70 startoval na českém trhu na částce 13 500 korun, aktuálně se prodává za zhruba 10 000 korun. Nový Honor 90 by mohl tyto ceny kopírovat. V Číně startuje na částce v přepočtu 7 900 korun a když tuto sumu navýšíme o 80 procent, což je takový obvyklý maximální globální příplatek k čínským cenám, tak se dostaneme na 14 400 korun. Ale může to být i méně. U loňského Honoru 70 jsme startovní cenu kritizovali, s ohledem na výbavu byla vysoká. U novinky to bude mnohem lepší.

Honor 90 Pro startuje v Číně na částce v přepočtu 10 300 korun, s evropským příplatkem by se cena na českém trhu měla vejít do 18 500 korun. Což už je na telefon střední třídy hodně, ale s ohledem na výbavu, která atakuje telefony nejvyšší třídy, by to vlastně mohla být zajímavá nabídka. Ale opět podotýkáme, že náš odhad evropských cen je spíš vyšší.