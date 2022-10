Jen na styl sázet nejde, vysoká cena dojem kazí. Test Honoru 70

Na značku Honor máme mnoho pozitivních vzpomínek. Ještě před vypuknutím obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou to byla velice populární značka, která dovedla konkurenci předvést, jak má správně vypadat mobil se skvělým poměrem ceny a výkonu. Sankce na značku Huawei, pod kterou Honor tehdy ještě patřil, však celý koncern poslal do kolen. Ačkoliv už je Honor zase nějakou dobu samostatný, tak ze své pozice na trhu vypadl a nyní se musí potýkat s těmi, kteří si nárokují jeho místo.

Model Honor 70 má alespoň na papíře značce pomoci zaujmout především ty, kteří touží po stylovém smartphonu. Po stránce výbavy se sice pár kompromisů najde, ovšem v takovém případě bychom čekali, že se je výrobce bude snažit vyvážit třeba alespoň příznivou cenou. Bohužel je však Honor 70 až příliš sebevědomý a naopak nasazuje cenu, díky které může být konkurence úplně v klidu.

Čím se mi Honor 70 zalíbí?

Jestli něčemu Honor opravdu dal péči, pak je to design. „Sedmdesátka“ je obzvláště v námi testované stříbrné variantě v podstatě šperkem, jehož záda oplývají lesklými geometrickými motivy a navíc se i perleťově třpytí. Navíc jsou pro příjemnější pocit v ruce i na bocích zaoblena, stejně jako displej.

Ovšem i co se konstrukce týče, není telefon úplně dokonalý. Záda jsou skleněná a boky se zdají být kovové, ovšem nenechte se zmást, ve skutečnosti je rámeček z plastu. Vespod najdete USB-C konektor a šuplíček na SIM.

Fotoaparáty na zádech najdete ve dvou mírně vystouplých modulech a snaží se působit jako dva velké objektivy, ve skutečnosti však v horním kruhovém výstupku najdete dva senzory a ve spodním třetí pomocný společně s LED bleskem. Telefon je jinak poměrně příjemně lehký (178 gramů) a ani se s rozměry 161,4 × 73,3 × 7,9 mm nedá označit jako vyloženě přerostlý.

Co displej?

Ani k displeji nelze mít moc připomínek, jde v podstatě o prémiovou záležitost. Displej má úhlopříčku 6,67 palce a rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů. Panel je typu OLED a těšit se můžete také na 120Hz obnovovací frekvenci, která zajistí plynulé animace a pohyb obrazu. V displeji je umístěna i čtečka otisků prstů. Čelní fotoaparát s rozlišením 32 Mpix se pak vešel do malého průstřelu displeje.

Co už dnes nemusí úplně každému vyhovovat, to je zaoblený displej po stranách. Je to móda, od které se dnes už trochu ustupuje, byť se stále najdou i další výrobci, kteří se tento design snaží udržet. Zde tak nastupuje subjektivní preference, zda se vám líbí více zahnuté, či ploché obrazovky.

Jakou má výbavu?

V telefonu najdeme čip Snapdragon 778G+ společně s 8 GB operační paměti. Nechybí ani podpora 5G sítí. Tato kombinace ovšem na danou cenovou kategorii není nic výjimečného, spíše naopak v ní najdete daleko výkonnější smartphony.

Tím ovšem nechceme tvrdit, že by Honoru 70 výkon snad chyběl. Smartphone podstoupil výkonnostní test AnTuTu, ve kterém jsme naměřili něco málo přes 550 tisíc bodů. To je docela slušná hodnota a pokud jste třeba hráč náročnějších her či potřebujete výkon do jiných náročných aplikací (třeba střih videa), tak zklamáni nebudete.

Ačkoliv se telefon prodává pouze s 8GB operační pamětí, na výběr máte ze dvou variant úložiště pro data: 128 a 256 GB. Pro obě bohužel platí, že je nelze dále rozšířit paměťovou kartou. Na pozoru se mějte především u 128GB varianty. Pokud často fotíte, natáčíte videa nebo instalujete objemné hry, může místo celkem snadno dojít.

Vedle fyzického USB-C a podpory sítí 5G telefon dále po stránce konektivity disponuje podporou Bluetooth 5.2 a také NFC pro mobilní platby. Už naštěstí dávno pominula doba, kdy Honor neměl přístup k službám Googlu včetně systému Pay, takže se už ničeho bát nemusíte, vše funguje tak, jak má.

Ačkoliv se Honor oprostil od své minulosti, tak po stránce uživatelského prostředí se stále využívá něco, co se sice jmenuje jinak (Magic UI 6.1), jenže pořád v něm vidíme zbytky toho, čím byl dřív EMUI od Huaweie. Základní stavební kámen je samozřejmě plnohodnotný Android 12.

Bohužel je zpět doba, kdy telefon už v základu výrobce zaplácá nejrůznějšími aplikacemi nad rámec základní výbavy. A to jsme přitom ještě loni předchůdce (Honor 50) docela chválili, že se balast snažil držet na minimu. U „sedmdesátky“ ovšem najdete hromadu zbytečností: TikTok, Netflix, Booking, Facebook, dvě aplikace pro cestovatele, dokonce i dvě hry. Připravte se tak na to, že byste měli po prvním spuštění telefon trochu pročistit.

Co baterie?

Honor 70 je osazený 4 800mAh akumulátorem, což je vcelku dobrá hodnota. Pokud budete telefon šetřit, pak by měl být schopný přežít bez nabíječky i dva dny, obzvláště pokud třeba vypnete 120Hz obnovovací frekvenci displeje nebo omezíte používání fotoaparátu.

Obsah balení

Telefon se dále chlubí 66W technologií rychlého nabíjení, příslušný adaptér najdete v balení s telefonem. Rychlonabíjení se sice v poslední době už okoukalo, obzvlášť když už na trhu máme i 100 až 150W modely, ovšem i tak si není na co stěžovat. Patnáct minut na nabíječce stačí na doplnění zhruba 40 procent kapacity baterie, za půl hodiny už máte asi 75 procent hotovo. Plnou kapacitu máte asi za 50 minut.

Jak Honor 70 fotí?

Vedle stylu měl Honor 70 vsadit také na kvalitní fotoaparáty. Focení mobilem je dnes důležitější než kdy jindy a zákazníci slyší na to, když daný mobil umí něco navíc. To se ovšem o Honoru 70 říci nedá. Už papírové specifikace jsou celkem nemastné a neslané. Z celkem třech zadních fotoaparátů využijete pouze dva, třetí je jen na lepší práci s hloubkou ostrosti.

Hlavní slovo má čip IMX800 od Sony s rozlišením 54 Mpix, standardním záběrem a světelností f/1,9. Co nás však zaráží, to je úplná absence optické stabilizace. To si takto drahý mobil moc dovolovat nemůže. Hlavnímu fotoaparátu pak sekunduje ještě širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpix a úhlem záběru 122 stupňů.

Honor každopádně udělal dobrou práci v tom ohledu, že oba snímače mají konzistentní zpracování barev a působí tak, že patří k sobě, jen zkrátka s jinou ohniskovou vzdáleností. U obou senzorů je navíc dobrá ostrost obrazu i zpracování barev. Noční režim pak zvládají oba senzory také nadprůměrně dobře, byť se nelze ubránit dojmu, že s optickou stabilizací na hlavním snímači by výsledky byly ještě o stupeň lepší.

Z fotoaparátu máme právě i přes absenci stabilizace poměrně dobrý pocit, fotografie z Honoru 70 jsou celkem na úrovni toho, co se od vyšší střední třídy (byť i levnější) dá čekat. Nemůžeme si ovšem pomoci v tom, že za danou cenu už se pomalu blížíme kategorii, kde dostanete po stránce fotoaparátu ještě daleko zajímavější mobily. Což nás přivádí k závěru...

Mám si jej pořídit?

Honor 70 by výborně fungoval za cenu okolo 10 tisíc korun. V takovém případě by se mu dalo leccos odpustit: absence paměťové karty, optické stabilizace foťáku nebo utěsnění proti vodě a prachu. Použitý čip je na danou kategorii v pořádku, fotoaparát podává solidní výkony, displej se opravdu povedl a po designu bude rozhodně spousta zákazníků toužit.

Jenže za cenu 13 490 korun v případě 8/128 GB nebo 14 490 korun u 8/256 GB verze se musíme trochu zarazit. To už je totiž kategorie, kde se konkurence nebojí vytasit i naopak „něco navíc“ a průměrnost sem už zkrátka nepatří. Na bojišti smartphonového designu se tak Honor 70 může utkat s o něco levnějším Nothing Phonem (1), který má v podstatě až na pomalejší nabíjení identickou výbavu. K tomu hezky čistý systém a svítící záda, která zaujmou už z dálky.

Levnější je také Samsung Galaxy A53, který se rovněž v lecčem Honoru 70 podobá. Má sice pomalejší nabíjení, zato však větší baterii, utěsnění proti prachu a vodě a větší paměť za méně peněz. Pokud vám naopak jde o ono rychlé nabíjení, pak je k dispozici třeba loňský Xiaomi 11T Pro, který má nejenom opravdu turbo nabíjení s výkonem 120 W, ale i silnější procesor a větší baterii. I tento telefon přitom seženete levněji.

Pokud máte na Honor stejně jako my dobré vzpomínky, pak vám asi i model 70 udělá radost. Co se ovšem určitě vyplatí, to je v tomto případě vyčkání na nějakou slevovou akci, kdy se opravdový potenciál tohoto modelu ukáže daleko lépe.