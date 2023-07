Měsíc po Číně uvádí Honor v Paříži devadesátku na evropské trhy

Honor po odloučení od Huaweie začal v Evropě právě s modelem číselné řady, kterou sám označuje jako řadu N. První byl Honor 50 a není to vlastně ani tak dávno, na trh přišel koncem roku 2021. Tehdy to byl ještě produkt společného vývoje s Huaweiem, telefon byl dvojčetem Novy 9. Dnes už jsou produkty Honoru svébytnými modely a těží z toho, že se na ně nevztahují americká embarga jako na Huawei.

Honor od té doby představil další čtyři generace z číselné řady, seká je tradičním čínským způsobem, tedy velmi rychle. Ale v Evropě to zase takový fofr není, „sudé“ řady se totiž tradičně prodávají jen v Číně, „liché“ pak tam i globálně. Proto v Česku po řadě 70 přichází řada 90.

Mezi evropským a čínským trhem jsou pak i další rozdíly. Honor začátkem června v Číně představil modely 90 a 90 Pro. V Evropě se bude prodávat jen ten první a k tomu ještě Honor 90 Lite, který na trh přišel už v minulých dnech. Ten naopak neexistuje v Číně, kde má podobné specifikace model Play 7T Pro, ale úplně stejné telefony to nejsou.

Číselná řada nejsou nejšpičkovější modely značky, ty najdeme v řadě Magic. Honor 90 je tak telefon střední třídy. Má výborný displej, hlavní fotoaparát s velmi vysokým rozlišením, vlastně aktuálně maximálním, ale procesor na špičku ztrácí a zbylá sestava fotoaparátu parametry střední třídy rozhodně nepřekračuje. V Číně prodávaný model 90 Pro má méně kompromisů a vlastně už na špičkové přístroje dotírá. Jenže evropská cena by zřejmě byla už příliš vysoká.

Pro Honor je důležitý design a to platí i pro novinky. Samozřejmě jen co klasická konstrukce smartphonů dovoluje. Proto si designéři vyhráli s barevnými variantami krytů a také s tvarem modulu hlavního fotoaparátu. Zde je opět nutné zmínit, že v tomto směru je výraznější a atraktivnější model Pro, jehož dva moduly objektivů mají výrazný šestiúhelníkový tvar. Honor 90 je má v podstatě kulaté, ale rámeček je tvarovaný tak, že opticky vypadají oválné.

Zpracování je prémiové, na tom si čínské značky dávají hodně záležet a na tamním trhu je to nezbytnost. Displej je zahnutý do boků a má úhlopříčku 6,7 palce. Je to displej typu AMOLED s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Výkon zajišťuje čip Snapdragon 7 gen 1 ve vylepšené verzi. Proti čipu 8 gen 1 u Honoru 90 Pro má zhruba o polovinu nižší výkon.

V Evropě se budou prodávat paměťové varianty 8+256 a 12+512 GB. To jsou sestavy, které na čínském trhu Honor nemá. Operační paměť 12 GB je tam ta nejnižší možná, v Číně mají další verze už vždy 16 GB. Ale u uživatelského místa je 512 GB maximum. V každém případě nedostatkem paměti telefon trpět nebude, především uživatelského místa nabídne vysoko nad průměr střední třídy.

Sestava fotoaparátu je postavená na hlavním snímači. Ten dodává Samsung, protože 200Mpix snímač jiný výrobce nenabízí. Druhým je 12Mpix širokoúhlý snímač a tím třetím pak 2Mpix snímač hloubky ostrosti. V Evropě nedostupný model 90 Pro má místo něj 32Mpix teleobjektiv s optickou stabilizací. Což je samozřejmě mnohem atraktivnější volba. Vpředu je pak fotoaparát s vysokým rozlišením 50 Mpix.

Telefon má baterii s kapacitou 5 000 mAh, což je dnes naprostý standard. Nabíjení je rychlé s výkonem 66 W. V prodeji budou v Evropě tři barvy krytů: stříbrný, zelený a černý, což platí i pro trh český. Cena byla stanovena na 13 490 Kč za nižší paměťovou verzi a 14 990 Kč za větší paměť. Prodej začne 24. července a v předprodeji do té doby zákazník dostane zdarma tablet Pad X8.