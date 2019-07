Nejvýkonnější mobil má v balení přídavný chladič. Parametry jsou extrémní

Novinka je více než důstojným nástupcem loňského prvního herního smartphonu z dílen tchajwanské společnosti, vylepšená je totiž takřka ve všech ohledech.

Hlavním lákadlem je bezpochyby její displej, který patří k tomu nejlepšímu, co současná produkce nabízí. Přestože by obstál i zobrazovač z původního modelu (AMOLED 6 palců, 1 080 × 2 160 pixelů, 90 Hz obnovovací frekvence), Asus sáhl po ještě lepším.

ROG Phone II se tak chlubí AMOLED jednotkou velikosti 6,59 palce s podporou normy HDR10 a pokrytím 108 procent barevného rozsahu DCI-P3. Rozlišení je 1 080 × 2 340 pixelů, poměr stran panelu je tedy 19,5:9 namísto 18:9. S větší úhlopříčkou souvisí mírně hrubší zobrazení 391 PPI (první generace měla 402 PPI), což je ale stále dostatečně vysoké číslo. Displej je tedy vyšší, což se promítlo do celkových rozměrů telefonu.

Parametrem, kterým použitý panel zastiňuje drtivou většinu produkce je 120Hz obnovovací frekvence. Rozdíl v plynulosti překreslování vůči běžným 60Hz obrazovkám bude samozřejmě nejvíce patrný právě u her a videí, znát ale bude i při běžném procházení uživatelského rozhraní. V nastavení je možné zvolit také 60 a 90Hz režim.

Displeje s vyšším obnovovacím kmitočtem jsou zatím u smartphonů vzácné. 120Hz obrazovku měly třeba obě generace Razer Phonu, což jsou rovněž smartphony pro hráče.

Z běžných modelů se jim v tomto směru nejvíce přibližuje OnePlus 7 Pro s 90Hz obrazovkou, kterou navíc organizace DisplayMate ověnčila titulem nejlepšího displeje, který byl kdy u smartphonu použit.

Asus se navíc chlubí, že dotyková vrstva má vzorkovací frekvenci 240 Hz, čímž se minimalizuje prodleva mezi stiskem displeje a provedením dané akce. V tomto ROG Phone II značně překonává tandem iPhonů XS, jejichž displeje mají vzorkovací frekvenci poloviční. Pod displejem je umístěn optický snímač otisků prstů k autorizaci uživatele.

Pro úplnost dodejme, že displej je zcela klasického střihu, tvoří jej tak poctivý obdélník prostý jakýchkoli výřezů, které nechybí téměř žádné moderní novince.

První se Snapdragonem 855 na steroidech

ROG Phone II na displeji prvotřídních kvalit plynule rozpohybuje i ty nejnáročnější herní tituly. Pod kapotou totiž dřímá vylepšená bestie z dílen Qualcommu a sice Snapdragon 855 Plus. Nová verze má vyšší maximální takt hlavního jádra procesoru a také o ptanáct procent rychlejší grafiku v porovnání s běžným typem čipsetu. Asus si pro svou novinku v současnosti nemohl vybrat výkonnější mozek (více v článku: Qualcomm vytvořil mobilní procesor pro nejsilnější mobily).

Android 9.0 vylepšený o uživatelské prostředí ROG má k dispozici 12 GB operační paměti a jako úložiště dat bude připravena 256 nebo 512GB paměť. Po zaplnění tohoto prostoru už ale více dat do přístroje nedostanete, paměťový slot totiž chybí. Na některých trzích by měly být k dispozici i odlišné paměťové varianty (8/128 GB), celkově by mělo jít o šest kombinací.

Nutno poznamenat, že paměť bude vždy typu UFS 3.0 a zaručí tak značně rychlejší čtení i zápis dat, než uměly paměti staršího standardu UFS 2.1.

Druhý ROG Phone je jedním z prvních smartphonů s tímto moderním úložištěm. Na prvenství si sice brousil zuby Samsung a jeho ohebný Galaxy Fold, jenže odklad uvedení na trh prvenství přepustily už zmíněnému OnePlus 7 (Pro).

Moderní paměť přijde vhod i při záznamu snímků a videí. Hlavní optika s objektivem s clonovým číslem 1,8 a 26mm ohniskovou vzdáleností pracuje s 48MPix snímačem rozměru 1/2“. Přes druhou čočku (světelnost f/2,4, ohnisko 11 mm – ultraširokoúhlý záběr) pak světlo putuje k 13MPix snímači.

ROG Phone II nemá výklopný mechanismus s fotomodelem, kterým nedávno ve stejné stáji bodoval ZenFone 6 a čelní 24MPix kamerka je tak na obvyklém místě nad displejem.

Zaostřeno na špičkový zvuk a pohodlné hraní

Nástroj zvaný Armory Crate umožní u každé hry nastavit obnovovací frekvenci obrazovky nebo povolit tzv. X-mode, který z hardwaru vymáčkne maximum. K nastavení příchozích notifikací, hovorů nebo konstantní úrovně jasu během hraní pak poslouží utilita Game Genie.

Prvotřídní bude i reprodukce zvuku. Dvojice reproduktorů po stranách podporují technologii DTS:X Ultra a dokážou tak simulovat vícekanálový zvuk. To spolu se zvětšenými komorami znamená ve srovnání s předchůdcem 2,5krát hlasitější zvukový projev. Dobrou zprávou je zachování 3,5mm audio jacku.

Vylepšení doznala také dotyková tlačítka Air Triggers. Umístění na pravém boku jim jasně přisuzuje použití v režimu na šířku, který je hraní her předurčen.

Tyto snímače nově rozpoznají nejen gesta, ale krom klepnutí detekují také sílu stisku. Jinými slovy mohou při hraní sloužit ukazovákům jako opěrná ploška, která se aktivuje (a tedy provede nějakou akci) jen při detekci většího tlaku.

Dvojice vibračních motorků navíc dovedla téměř k dokonalosti vibrační odezvu těchto tlačítek. Odezva na stlačení se liší od reakce na uvolnění, čímž výrobce zdařile simuluje chování mechanického tlačítka.

Obří telefon, gigantická baterie a bohaté příslušenství

Větší fyzické proporce signalizuje už velikost displej. Telefon má na výšku 171 mm, šířka je 77,6 a tloušťka 9,5 milimetrů. ROG Phone II tak není žádný drobeček, což dokazuje hmotnost 240 gramů. Předchůdce přitom vážil rovných 200 g.

Konstrukce je sendvičová, kdy obvodový hliníkový rámeček svírá z přední i zadní strany Gorilla glass 6.

Je dobré, že Asus neupřednostnil štíhlý pas telefonu a namísto toho jej osadil velkou baterií. Akumulátor kapacity 6 000 mAh spolu s moderním a úsporným čipsetem zajistí nadprůměrnou výdrž. Pokud telefon nebude sloužit primárně jako herní konzola, ale jako pracovní smartphone, tři dny bez nabíječky určitě nejsou scénářem z kategorie sci-fi.

K dobíjení bude sloužit 30W ROG HyperCharge nabíječka, která z nuly baterii kompletně dobije už za dvě hodiny, úrovně dobití 4 000 mAh pak dosáhne už za necelou hodinu.

Asus uvádí, že jejich technologie rychlého dobíjení v porovnání třeba s Warp Charge, známou z OnePlus 7, nezpůsobuje tak rychlé snižování kapacity článku, jelikož dobíjení probíhá o něco pomaleji. Bezdrátové dobíjení telefon nenabízí.

Výše uvedená hmotnost téměř čtvrt kilogramu přitom není konečná, k telefonu totiž lze přichytit nejrůznější příslušenství, kterého bude k dostání opravdu hodně.

Většinu z nich ale v základním balení nenajdete, a k pohodlnému hraní nezbytné gamepady bude nutno dokoupit dodatečně. Součástí balení je externí chladič jménem AeroActive Cooler II, jehož provoz je nyní čtyřikrát tišší a vydává hluk intenzity jen 24 dB, teplotu vnějších ploch při zátěži snižuje o 5 stupňů. Chladič zároveň plní funkci pevného stojanu, který lze využít třeba při sledování filmů.

Kompletní seznam známého příslušenství AeroActive Cooler II (aktivní chladič, v balení) Aero Case (ochranné pouzdro) ROG Kunai Gamepad (univerzální ovladač, který lze jednak k telefonu připojit na bocích, případně jej s telefonem spojit bezdrátově, v takovém případě lze využít některou dokovanou stanici, cena v přepočtu 130 USD, tedy asi 3 tisíce korun) TwinView Dock II (držák se sekundární 120Hz obrazovkou, 5 000mAh baterií a větrákem, lze jej využít současně s ovladačem Kunai Gamepad, cena 230 USD, asi 5 300 korun) Mobile Desktop Dock Pro Dock WiGig Display Dock Plus (k zrcadlení obsahu displeje na TV ve vysoké kvalitě) ROG Lighting Armor Case (zesílené pouzdro) Nutno dodat, že aby hráč využil naplno široké možnosti příslušenství, musí je podporovat samotné herní tituly. Asus dosud představil tři hlavní a sice Asphalt 9, Shadowgun War Games nebo Rockman X Dive. Tyto byly optimalizovány přímo pro ROG Phone II.



Na Tchaj-wanu už v srpnu, ve zbytku světa o měsíc později

Otazník zatím visí na cenou v Evropě a to jak samotného telefonu, tak i jednotlivých kousků příslušenství.

V Číně byl již zahájen předprodej (přes JD.com) a první kusy by měly být odesílány 31.července. Základní verze 8/128 GB stojí 3 499 jüanů (11 600 Kč), nejvyšší 12/512 GB pak 5 999 jüanů (19 900 Kč). Na domácím Tchaj-wanu půjde telefon do prodeje hned 1. srpna a to za cenu 26 990 TWD (asi 19 800, tedy asi 24 tisíc s DPH). První generaci telefonu si přitom výrobce tamtéž cenil na podstatně vyšší částku 31 990 TWD (při dnešním kurzu asi 23 500 korun).

Informace o cenách a dostupnosti v tuzemsku zatím nemáme k dispozici, je ale jasné, že laciný kousek to rozhodně nebude a pokud uživatel zatouží po uvedeném příslušenství, pak konečná cena velmi rychle překoná 30 tisíc korun. Telefon by se měl mimo Tchaj-wan a Čínu začít prodávat během září.