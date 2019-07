Qualcomm vytvořil mobilní procesor na steroidech pro nejsilnější mobily

Qualcomm uvádí vylepšený topmodel své čipové sady přibližně v půli jeho životního cyklu. Typ 855 byl představen loni v prosinci a v první polovině letošního roku se stal mozkem řady vrcholových smartphonů (dvojice OnePlus 7, Xiaomi Mi 9, ZenFone 6 a pohání i kolekci Galaxy S10 od Samsungu pro USA).

Kromě běžné produkce čipset zavítal i pod kapotu herních smartphonů. Tato kategorie cílí zejména na výkon, přístroje tohoto typu mívají také prvotřídní displeje (někdy i s vyšší obnovovací frekvencí), nadprůměrné audio čipy a v neposlední řadě i velké baterie. Hraní her totiž odčerpává procenta z akumulátoru vůbec nejrychleji.

Herní smartphony získávají na popularitě. K prvním takto koncipovaným modelům můžeme řadit Razer Phone, který se dočkal svého nástupce. Asus má svůj ROG Phone a Xiaomi herní model nazvalo souslovím Black Shark (černý žralok). Jeho druhou generaci stejně jako například Red Magic 3 od ZTE také pohání Snapdragon 855.

Příchod vylepšené verze 855 Plus je reakcí Qualcommu na vzrůstající oblibu těchto výkonných kapesních monster. Ostatně hardwarové nároky mobilních her jsou stále vyšší a větší výpočetní síla skýtá rozmanitější možnosti také pro aplikace rozšířené a virtuální reality.

Co je na plusku nového?

Jedná se v podstatě jen o typ 855 na steroidech. Hlavní velké jádro, označované jako Prime, a postavené na architektuře Kryo 485 (modifikace Cortex-A76), bylo přetaktováno z původního maximálního taktu 2,84 na 2,96 GHz. O nijak výrazné zvýšení výkonu se v tomto případě nejedná, maximální kmitočet narostl o symbolická 4 procenta.

Čínský server MySmartPrice už publikoval výsledky ROG Phonu II, vybaveného 12 GB operační paměti. Takovou nálož dostane ta úplně nejvyšší specifikace.

Geekbench testuje výkon procesoru a přístroj v něm dosáhl skóre 3 616 v režimu jednoho jádra a 11 103 ve vícejádrovém režimu. Vůči Zenfonu 6 s původním Snapdragonem 855 a bodovým ziskem 3 505 znamenají dosažená skóre výkonový nárůst 3 procenta a to v obou režimech. Je to logické, jelikož přetaktováno je pouze jediné nejvýkonnější jádro a v multijádrovém režimu tedy další nárůst výkonu nenastává.

Snapdragon 855 Plus: zaostřeno na grafiku

Plusko tak bude bodovat především rychlejším vykreslováním grafiky. I v tomto případě se sice zlepšení zúžilo na prosté přetaktování známého hardwaru, ovšem citelně výraznější. Grafická jednotka Adreno 640 má být výkonnější o 15 procent, což je zásadní vylepšení, u náročných her budou větší možnosti grafiky bezpochyby znát. A platí to i pro zmíněnou virtuální a rozšířenou realitu.

V ostatních parametrech zůstává novinka shodná s původní verzí. Opět je tu univerzální LTE modem Snapdragon X24 a volitelně může být i připojen externí typ X50 s podporou 5G.

Čipset umí pracovat se stejně velkou maximální operační pamětí jako u původního modelu, a stejné schopnosti nabízí také v oblasti fotoaparátů.

Sílu 855 Plus jako první okusí ROG Phone II

Premiéru si vylepšený čipset odehraje u druhé generace herního ROG (Republic of Gamers, tedy země hráčů) Phonu od Asusu. Podobný recept výrobce použil i u první generace telefonu, tehdy použitý Snapdragon 845 byl na zakázku rovněž přetaktovaný. Ovšem zatímco tehdy šlo o jednorázovou záležitost, letos Qualcomm vylepšený typ nabídne všem zájemcům.

Nový čipset však jako první ožije právě v ROG Phonu II. To je naprosto jisté, jelikož jeho oficiální představení je v plánu v úterý 23. 6. A scénář, že by do té doby s herní novinkou přispěchal jiný výrobce, je krajně nepravděpodobný.

Parametry ROG Phonu II jsou, kromě použitého čipsetu, zatím neznámé. Podle posledních informací má mít telefon špičkový panel s obnovovací frekvencí 120 Hz (takový v minulosti nabídl zmíněný Razer Phone i jeho nástupce). Displej bude opět bez výřezu a design by měl být podobný prvnímu ROG Phonu. Jasno bude už příští týden, tisková konference všechny nejasnosti rozptýlí.