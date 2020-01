Úchvatná výdrž baterie je bonus k herním přednostem. Test Asus ROG Phone II

Smartphone Asus ROG Phone byl jedním z nejvýkonnějších chytrých telefonů roku 2018, jeho nástupce ROG Phone II si tentýž titul připsal v závěru roku 2019. Do Česka se ovšem dostal trochu se zpožděním a navíc v docela malých dávkách, takže naším redakčním testem prošel až na sklonku roku. I tak nadále platí, že je to jeden z nejvýkonnějších smartphonů na trhu.

Kromě zaměření na hráče nadchne jeho velký displej bez výstřelků, výřezů a s vysokou obnovovací frekvencí, v praxi také přijde vhod obří baterie s kapacitou 6 000 mAh. To dělá z původně hráčského telefonu lákavý stroj i pro mnohé ostatní.

Jen musí „skousnout“ specifický design a také vysokou cenu, která je nastavena na 23 990 korun. To platí pro špičkové provedení s 512 GB vnitřní paměti a

12 GB RAM – i to jsou údaje, které jasně ukazují, jakým hardwarovým „monstrem“ tento telefon je. Běžná verze s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti se dá sehnat za necelých 18 tisíc korun.

Je opravdu jen pro hráče?

Ne, není. Asus ROG Phone II rozhodně není smartphone, který by mohli používat jen nadšenci do mobilního hraní. Ale této skupině je uzpůsoben takříkajíc na míru a kdo do ní nepatří, bude se nejspíš ošívat především nad designem modelu. Ten je prakticky identický jako u první generace.

Neobvyklé linky na zádech se spoustou zlomů působí dynamicky a moderně, ale zároveň pro někoho trochu rušivě a rozhádaně. Nebudeme zastírat, toto je výrazný kousek, který nemusí padnout do oka každému a v kapse saka manažera bude vypadat podivně. Ale spoustě uživatelů bude design vyhovovat, v dnešní době je vcelku originální.

Plusy a mínusy Proč koupit? výkonová rezerva

perfektní displej

skvělá výdrž baterie

Proč nekoupit? větší rozměry

„divoký“ design

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 23 990 Kč

I když je design téměř stejný jako u první generace, rozměry telefonu povyrostly na 171 x 77,6 x 9,5 mm, což pro majitele první generace znamená nepříjemnou zprávu: téměř žádné příslušenství nebude s tímto novým kouskem kompatibilní. Navíc příslušenství, které najdete třeba ve fotogalerii, je v Česku obtížněji dostupné.

Hráče to zamrzí, běžnému uživateli to bude asi zcela jedno, pro ně tedy není nevýhoda tak zásadní. Nehráči budou ovšem na druhou stranu možná trochu brblat nad rámečky: ty po stranách displeje jsou vcelku „v normě“, i když už jsme viděli i tenčí, plocha nad a pod displejem je nicméně na dnešní dobu docela výrazná.

Proč vám rámečky vadí?

Nevadí, ale jednoduše jsou dnes nestandardní. V praxi to znamená, že je ROG Phone asi tak o centimetr vyšší než jiné telefony s podobnou úhlopříčkou displeje. Na druhou stranu mají rámečky svůj praktický význam. Ukrývají se v nich velmi kvalitní stereo reproduktory, které podáním zvuku patří ke špičce v mobilních telefonech.

Drobný odstup od displeje se hodí také při hraní her v režimu na šířku – palce pak snáze dosáhnou i do krajních rohů displeje, kam by se musely jinak příliš kroutit. A celkově tato konstrukce znamená, že displej nemá žádné výřezy, průstřely či jiné rušivé prvky: je to jen rovná plocha, s drobným zaoblením v rozích, to jediné u Asusu dovolili.

Jaký je displej?

Vynikající, skutečně. Je to AMOLED panel s úhlopříčkou obřích 6,59 palce, který si ponechává tradičnější rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů – to v zájmu zachování maximálního výkonu, žádné QHD tu tedy čekat nemůžeme. Ale rozlišení je bez problémů dostačující. O skvělý dojem z displeje se postará obnovovací frekvence 120 Hz, která stále není u Androidu ničím obvyklým.

Tady Asus ROG Phone II získává nad mnoha soupeři navrch, plynulost překreslování displeje je parádní a třeba skrolování v dlouhých seznamech či po webových stránkách je krásně plynulé. Navíc telefon skvěle reaguje i na jakékoli uživatelské pokyny, i v případě citlivosti na dotyky je ROG Phone II výrazně nad úrovní konkurence, příkazy rozpoznává dokonce s frekvencí 240 Hz (zjednodušeně řečeno 240krát za sekundu displej zkontroluje, jestli se ho někdo dotýká a jak). Tady Asus zaslouží absolutorium.

Co už v nás budí trochu menší nadšení, je čtečka otisků prstů v displeji: ta je sice praktičtější než podivně umístěná čtečka u předchůdce (na zádech, mimo osu, v nezvyklém tvaru), ale její citlivost je trochu horší, než jaký je průměr u konkurence. Není to tragédie, ale v kontrastu s tím, jak jinak telefon příkazy poslouchá, to dovede trochu pokazit náladu.



Má ještě nějaké výhody?

Na začátku jsme zmínili výkon, o který se stará procesor Snapdragon 855+ a je mu podřízena spousta věcí včetně špičkového chlazení. A dokonce i chlazení dodatečného – v balení s telefonem je větrák, který pomůže odvodu tepla ze zad telefonu, kde už je jinak zajímavě konstruovaný výměník. Telefon se i při intenzivní zátěži zvládá skvěle uchladit, takže nedochází k jeho zpomalování a opět v tom patří na špičku.

Výkon je ohromující, už s Androidem 9 se v AnTuTu 8 ROG Phone II v našem testu dostal přes metu půl milionu bodů, se stále ještě experimentální verzí Androidu 10 pak skóre navýšil na zhruba 524 000 bodů. Systém je relativně čistý, jen s načervenalou grafikou a řadou aplikací od Asusu. Do ovládání lze zapojit gesta (ta starší s tečkou tlačítka home, nebo plná gesta), ale je tu i klasika v podobě tří virtuálních tlačítek.

Zajímavostí jsou dva USB-C konektory – jeden je na spodní straně, opět trochu mimo osu, což mírně komplikuje připojování nabíječky ve tmě. Druhý je na levém boku jako u předchůdce – opět je hned vedle něj ještě podobný konektor, do kterého není radno USB-C kabel „cpát“. Ten slouží společně s tímto USB-C konektorem k připojení příslušenství. Skrze oba USB-C konektory se umí telefon nabíjet a zvládne přes ně i přenášet soubory.

Jaká je výdrž baterie?

Naprosto vynikající. Vysoký výkon a velmi dobré odladění, kdy se telefon při běžných úkolech jen tak „fláká“, v kombinaci s displejem s nepřehnaným rozlišením znamenají, že z baterie s kapacitou 6 000 mAh odtéká energie jen pozvolna. Ano, při hraní, kdy se telefon dá přepnout do režimu extrémního výkonu, bude samozřejmě spotřeba stoupat, proto tu právě taková baterie je, ale v běžné praxi je porce energie, kterou telefon disponuje, oproti obyčejným smartphonům i dvojnásobná.

A dvojnásobná je tedy také výdrž baterie. Dva dny na jedno nabití jsou v klasickém provozu naprosto normální záležitost, spíš jakési „povinné“ minimum. Tři dny jsme dovedli absolvovat také bez problémů a čtyři nebo pět dní na jedno nabití nejsou utopie – i když je to mrhání potenciálem telefonu, co si budeme nalhávat. Každopádně nabíječku nebudete hledat nijak zběsile často. A když ji vyhledáte, nabito může být rychle: je tu rychlé nabíjení s výkonem 30 W. Ale chybí třeba bezdrátové dobíjení, to může někoho mrzet.

Jak fotí?

Zatímco běžná špička už dnes míří na čtyři nebo pět fotoaparátů v jedné sestavě, Asus ROG Phone II je v tomto ohledu trochu konzervativní a potvrzuje to jeho zaměření na herní stránku. Čočky foťáku jsou na zadní straně „jen“ dvě – hlavní foťák má 48 megapixelů a světelnost f/1,8, širokoúhlý fotoaparát má 13 megapixelů a světelnost f/2,4.

Sestava to není špatná, ale na dnešní absolutní špičku rozhodně nestačí. Snímky jsou trochu tmavší, nebo někdy mírně zamlžené, zvlášť v horším světle. Ale je tu i noční režim, který snímky docela dobře prosvětlí. Fotoaparát běžně pořizuje snímky v rozlišení 12 megapixelů, kdy automatika vybírá vždy ze čtyř pixelů ten nejvhodnější a funguje to dobře. Ale v případě potřeby lze pořídit i snímky v plném rozlišení.

Líbí se nám širokoúhlý foťák: nejen, že nemá tak extrémní zkreslení jako některé jiné podobně koncipované, ale také je takový „poctivý“. V horším světle jednoduše přidá šum, ale snímky působí stále docela přirozeně a jsou vcelku prosvětlené, což u konkurence nebývá obvyklé.

Nechybí řada kreativních režimů, třeba zpomalené video nicméně zvládá „jen“ 480 snímků za sekundu, což je vzhledem k výkonnému hardwaru trochu škoda: i starší a méně výkonná konkurence často umí dvojnásobek. Jen to dokazuje, že Asus ROG Phone II není svým zaměřením fotomobil. Přesto v praxi vyhoví i náročnějším uživatelům, jen ne těm úplně nejnáročnějším.

Mám si ho pořídit?

Asus ROG Phone II je opravdu hodně specifickým smartphonem. Jeho špičkový výkon, parádní displej s úžasně plynulým zobrazováním i reakcemi a obří baterie patří k přednostem, které se jen tak nevidí. Jenže uživatelé dnes většinou touží po špičkovém fotoaparátu, tady ROG Phone II trochu zaostává a rovněž design je velmi nezvyklý. A cena za to vše je hodně vysoká, 23 990 korun je opravdu hodně.

Na druhou stranu záleží, jak se na ni díváme. Pokud totiž budeme hledat v nejvyšších patrech a třeba mezi smartphony, které umí 512 GB vnitřní paměti, rázem nevypadá tato verze tak extrémně drahá.

Samsung Galaxy S10 s touto porcí stojí 21 990 korun, varianta S10+ s 1 TB paměti vyjde na 25 990 korun. Note 10+ s 512 GB vnitřní paměti vyjde na

30 990 korun. V tomto ohledu je tedy ROG Phone II konkurenceschopný, podobně to pak platí pro jeho „slabší“ verzi s cenou pod 18 tisíc. Záleží tedy jen na vašich prioritách, ROG Phone II je nestandardní, ale má rozhodně co nabídnout.