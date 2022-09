Za málo toho umí stále víc než dost. Test Xiaomi Smart Band 7

Mi Band, respektive Smart Band používám jako spokojený uživatel od čtvrté generace. Zažil jsem přechod od nepraktické nabíjecí kolébky a rychle jsem si zvykl na větší displej na úkor tlačítka ve spodní části hodinek.

Smart Band 7 nepřináší nějakou významnou novinku, třeba zabudovanou GPS a popravdě to od něj asi ani nečekám. Xiaomi namísto toho dále rozvíjí stávající funkce a uživatelskou přívětivost a byť je novinka zase o fous dražší (doporučená cena je 1 390 korun), pořád nabízí vynikající poměr mezi cenou a výkonem.

První, čeho jsem si všiml, jsou proporce. Hodinky jsou na první pohled širší. V řeči čísel se displej typu AMOLED zvětšil z 1,56palce u šestky na 1,62palce u sedmičky, zatímco rozlišení vzrostlo z 152 × 486 bodů na 192 × 490 bodů. Lepší je i maximální svítivost: z 450 nitů na 500 nitů. Mírně se zvýšila také hmotnost, a to z 12,8 gramu na 13,5 gramu (bez náramku).

Náramek jsem už léta zvyklý nosit neustále, tedy i ve spánku, a pocitově jsem v tomto ohledu nezaznamenal řádný rozdíl. Není tak pravděpodobné, že vám mírná změna proporcí bude vadit.

Další novinkou je funkce neustále zapnutého displeje (Always-On Display), který zobrazuje při nižším jasu jen to nejdůležitější. Je to fajn, ovšem jen do okamžiku, než zjistíte, že tato funkce poměrně hodně vybíjí baterii. Osobně jsem ji tedy zase rychle vypnul.

Tím se dostáváme k výdrži. Kapacita akumulátoru se zvedla ze 125 mAh na 180 mAh, což působí jako dramatické zvýšení. Výrobce uvádí výdrž 14 dní, respektive 9 při větší zátěži.

Moje zkušenost je taková, že nabíjím každých pět až šest dní s tím, že mám zapnutá prakticky všechna měření. Rozloučil jsem se pouze s neustále zapnutým displejem a snížil jas. Pokud to porovnám s tím, jak jsem používal šestku, je výdrž každopádně lepší. Tady ovšem záleží na individuálních preferencích, nastaveních a sportovních aktivitách každého jednotlivého uživatele.

Oslím můstkem se můžeme přesunout k další novince, a to sportovním aktivitám. Z třiceti sportů u šestky se dostáváme rovnou na velmi slušných sto dvacet. Sám využívám pouze chůzi, běhání a občas plavání, na karate si náramek sundavám. Nedokážu tak úplně docenit poměrně razantní nárůst, pokud vám ovšem u starších modelů nějaký sport chyběl, je velká šance, že v sedmičce bude.

Šestka lákala na měření SpO2, tedy úrovně okysličení krve, ovšem pouze na vyžádání (a dále při analýze dýchání během spánku). Sedmička už to umí, pokud chcete, automaticky během dne i noci, což je vítané vylepšení.

Zmatečný je výběr doprovodné aplikace, bez které náramek nefunguje. Používat můžete buď Mi Fitness, nebo Zepp Life, což je bývalý Mi Fit. Kromě osobních preferencí může rozhodnout i propojení s dalšími aplikacemi, nicméně mně osobně vyhovoval víc Zepp Life, k němuž mám připojenou i váhu.

V aplikaci jsou krásné grafy všech měření od počtu ušlých kroků přes vaše cvičení po analýzu spánku, hodnoty srdečního tepu, hodnoty PAI (Personal Activity Intelligence, bere v potaz intenzitu cvičení), SpO2, míry stresu či spotřeby kalorií. Hodinky do jisté míry využívají většího displeje, takže obsahují všechny důležité základní údaje, aplikace ovšem přidává potřebný vhled díky statistikám a dodatečným informacím.

Xiaomi Smart Band 7 v aplikaci Zepp Life Xiaomi Smart Band 7 v aplikaci Zepp Life

Aplikace umožňuje nastavit si časy, během nichž funguje always-on displej či aktivace displeje pomocí zápěstí, dále vibrace, notifikace z telefonu, přeskládání položek na hodinkách a spoustu dalších věcí. Náramek vás může upozorňovat, že už se dlouho nehýbete či vás informovat o schůzce v kalendáři.

Přítomna je analýza osobní aktivity, která pomocí grafického znázornění kroužků (jako na iPhonu) sleduje počet kroků, spálené kalorie a to, zda nesedíte víc než hodinu. Součástí aplikace je obchod s řadou bezplatných a placených ciferníků, z nichž si nakonec vybere každý. Jednoduše řečeno, výsledný dojem z používání náramku si tak můžete ušít přesně na míru.

Xiaomi Smart Band 7 v aplikaci Zepp Life Xiaomi Smart Band 7 v aplikaci Zepp Life

Aplikace i menu v náramku jsou v češtině. Každopádně minimálně překlad v náramku vznikal zjevně bez nějakého kontextu, takže jste například pochváleni hláškou „spousta energie“, zatímco třeba u PAI je denní zisk popsán jako „vydělal si dnes“.

Smart Band 7 je výborný chytrý náramek, který za málo peněz odvede spoustu práce. Je zase o něco lepší než předchůdce, nicméně stávající majitelé šestky určitě měnit nemusí. Pokud ovšem uvažujete o přechodu z některé ze starších verzí, změny už budou viditelnější. Co se výběru mezi šestou a sedmičkou týče, dává smysl si připlatit právě za sedmičku.