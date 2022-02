Xiaomi půjde po krku Applu. Do tří let se chce stát tržním lídrem

Apple se koncem loňského roku stejně jako o rok dříve stal opět největším světovým prodejcem smartphonů (22 %). Tentokrát za to vděčí loni v září představené čtveřici iPhonů 13. Samsung (18 %) se tak musí spokojit s druhou pozicí, ale pravděpodobně jen dočasně. Čerstvě představená řada Galaxy S22 mu v tomto čtvrtletí jistě pomůže v návratu zpět na první pozici. Třetí největší výrobce, Xiaomi (12 %), je tak trochu ve stínu těchto dvou věčných tržních rivalů. Nicméně to tak nehodlá ponechat.

Čínská společnost se totiž chce nadobro zbavit nálepky výrobce známého zejména díky telefonům střední třídy a cenově dostupným modelům, kterými boduje zejména na rozvojových trzích. Velké rezervy má například na americkém trhu, na kterém není tak známá jako v Evropě.

Zakladatel a generální ředitel Xiaomi Lej Ťün prostřednictvím čínské sociální sítě Weibo prozradil některé z plánů včetně snahy prosadit se s firmou v kategorii špičkových smartphonů. Konkurenci v ní Ťün podle portálu South China Morning Post popsal jako „válku na život a na smrt“. A Xiaomi, aby mohlo pokračovat v růstu, ji podle něj musí vyhrát.

Ťün si dal ambiciózní cíl: do tří let hodlá z Xiaomi vybudovat největší čínskou značku a zároveň největšího světového prodejce smartphonů. K jeho dosažení má pomoci zejména závazek obří investice. V následujících pěti letech chce Xiaomi investovat 100 miliard jüanů (více než 337 miliard korun) do výzkumu a vývoje.

Mimo to chce společnost v Číně do roku 2024 zprovoznit dalších 20 tisíc maloobchodním prodejen, a to zejména ve venkovských oblastech, které představují 70 procent domácího trhu se smartphony. Cílem tohoto kroku je pokoření Applu na pro Xiaomi domácí půdě: americká firma je totiž aktuálně jedničkou i na čínském trhu, když krátce po uvedení iPhonů 13 z první pozice sesadil domácí Vivo.

Společnosti Xiaomi podle jejího zakladatele hraje do karet i fakt, že hlavní mobilní výrobci smartphonů se snaží usilovně zaplnit místo, které na světových trzích zůstalo po společnosti Huawei. Její telefony jsou totiž kvůli scházející podpoře Googlu v důsledku amerického embarga mimo čínský trh prakticky neprodejné. Xiaomi se tak může zaměřit ve velkém naopak na prémiový segment.

V posledních dvou letech tato čínská společnost dokázala Apple sesadit z jeho obvyklejší druhé tržní pozice už dvakrát: druhým největším prodejcem smartphonů se Xiaomi podle statistik společnosti Counterpoint Research stalo poprvé ve třetím čtvrtletí 2020, podruhé pak loni ve druhém čtvrtletí. To však tržní rozdíly mezi těmito společnostmi byly v řádu jednotek procent. Aktuálně má Apple oproti Xiaomi tržní podíl vyšší o 10 procentních bodů. Nicméně větším soustem než Apple bude pro čínskou společnost po většinu období, během kterého se chce vyšvihnout na první pozici, pravděpodobně jihokorejský Samsung.