Ideální chytré hodinky pro běžce? Vyzkoušeli jsme Watch GT Runner

Výrobce Huawei nepolevuje ve snaze získat zpět co možná největší podíl na trhu. Ačkoli se u telefonů stále potýká s neochotou lidí oželet služby Googlu, v případě chytrých hodinek to má trochu jednodušší. Zde stále hraje roli spíš výbava, konstrukce a výdrž, ale také může výrobce lépe cílit na užší skupiny zákazníků. Přesně to dělá s modelem Watch GT Runner.

Tyto hodinky pro sportovce seženete pouze ve variantě 46 mm. Rozhodně to není žádný malý fitness náramek, právě naopak. Zároveň však díky plastovému pouzdru s kovovou lunetou okolo displeje Huawei tento model dokázal celkem odlehčit (38,5 gramu), takže si na něj při cvičení nebude problém zvyknout.

Hodinky můžete vedle dotykového displeje ovládat pomocí dvou tlačítek, obě najdete na pravém boku. Horní má podobu otočné korunky, můžete s ním tedy točit, a potěší i haptickou odezvou. Po stisku vás vezme do menu aplikací, zde naopak slouží jako funkce pro návrat zpět na hlavní obrazovku. Spodním tlačítkem aktivujete režim cvičení. Nechybí ani reproduktor či mikrofon, po propojení s telefonem je možné hodinkami odbavit i hlasový hovor.

K hodinkám dostanete silikonový řemínek, který je pro sportování ideální. Plavci se pak nemusí bát, že by hodinky utopili, jsou totiž utěsněné proti vniknutí vody (5 ATM).

Displej tohoto modelu je totožný s tím, který najdete u loňských modelů GT 3 či Watch 3 Pro. To však není nic špatného, nenapadá nás, co by Huawei musel nutně vylepšovat. Displej hodinek má průměr 1,43 palce a rozlišení 466 × 466 pixelů. Panel je typu AMOLED, nabídne tedy jak kvalitní zobrazení barev, tak i vysoký jas. Displej je samozřejmě dotykový, při ovládání máte tedy na výběr, zda budete používat gesta, nebo boční tlačítka. Nechybí ani režim Always-On.

Senzory na hodinkách nejsou žádným překvapením. Vedle samozřejmostí, jakými jsou krokoměr či počítadlo spálených kalorií, je tu jak snímání tepové frekvence, tak hodnoty SpO2 (saturace krve kyslíkem), kvality spánku či míry stresu. Bezdrátové připojení hodinek pak čítá pouze Bluetooth, wi-fi zde nenajdete. NFC pro mobilní platby tu sice je, ovšem v Česku s hodinkami stále nezaplatíte. Na GPS se každopádně nezapomnělo. V hodinkách najdete 4 GB místa pro data, například pro poslech hudby.

Model Watch GT Runner funguje na operačním systému HarmonyOS, který jsme také potkali u loňských modelů. Opět je zde o trochu odlehčená verze, ve které například chybí možnost instalovat dodatečné aplikace přímo z hodinek, musíte využít aplikaci v mobilu.

Výběr aplikací pro hodinky není moc široký (je jich jen asi dvacet). Bohatý výběr ovšem máte alespoň v případě ciferníků. Hodinky každopádně připojíte jak ke smartphonu s Androidem, tak k iPhonu. Na iOS ovšem nefungují některé funkce, jako například mapy Petal. K jejich provozu potřebujete mobil s Androidem, ideálně značky Huawei.

Sportovních režimů máte v hodinkách k dipozici opravdu hodně, model také disponuje i automatickou detekcí cvičení. Zaměření na běžce se vyznačuje zejména přítomností osobního trenéra s umělou inteligencí, který vám na základě vašich dosažených výsledků průběžně upravuje plán cvičení. Hodinky umí vyhodnotit také různá další data, jako například laktátový práh kyseliny mléčné, tréninkový stres, tréninkovou zátěž a podobně.

I po stránce výdrže Huawei recykloval výbavu, kterou známe z loňských hodinek. Opět je zde tedy akumulátor s kapacitou 455 mAh a podle výrobce mají vydržet na jedno nabití až 14 dní provozu. Realita bude trochu střízlivější, ovšem minimálně na týden až deset dní výdrže se při běžném používání určitě dostanete.

Výrobce nezapomněl přibalit také nabíjecí kolébku s USB kabelem, ovšem adaptér je třeba si sehnat vlastní. Hodinky lze naštěstí nabíjet na jakékoli bezdrátové podložce s bezdrátovým nabíjecím standardem Qi. Anebo třeba pomocí telefonu, pokud podporuje reverzní bezdrátové nabíjení.

Huawei Watch GT Runner stojí 6 999 korun. Nachází se tedy celkem daleko od kategorie jednodušších fitness pomocníků, stále je však levnější než prémiové chytré hodinky s rozšířeným systémem. Pro běžce se zdá být jako dobrá volba, zejména široká škála typů měření tréninku je výhoda, kterou jinde budete hledat celkem těžko. Jsou to však zároveň údaje, které vlastně běžný uživatel moc neocení a vhodnější je tedy v tomto ohledu pro pokročilejší běžce.

Vedle toho mají však hodinky výborný displej, dobrou výdrž baterie i solidní konstrukci. Technicky vzato se dá silikonový řemínek nahradit nějakým elegantnějším a můžete nosit Watch GT Runner i klidně „na parádu“. K hodinkám v současnosti navíc Huawei nabízí zdarma i bezdrátová sluchátka FreeBuds 4i.