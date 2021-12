Stylovka s kompromisy. Vyzkoušeli jsme ocelové hodinky Huawei Watch GT 3

Zatímco mobily od Huaweie se vrací zpátky na scénu jen velice pozvolna (novinku má na trhu pouze jednu jedinou), trh s chytrými náramky a hodinkami této značky žádný větší výpadek nezaznamenal. Letos jsme tu měli hned několik modelů náramků a také už jedny skvěle vybavené hodinky. Nyní přichází odlehčená a levnější verze, GT 3.

Hned na úvod je třeba dodat, že jsme testovali to vůbec nejdražší provedení 46 mm Elite Stainless Steel, které se svou cenou už pomalu blíží modelu Watch 3 Pro. Právě tato varianta se tak rozhodně nesnaží modelu 3 Pro konkurovat cenou, ale spíše stylem se svým řemínkem z nerezové oceli.

Když už píšeme o „odlehčené verzi“, tak právě u 46mm varianty Elite Stainless Steel verze to není na místě brát doslova: hodinky se hodí hlavně na robustní mužská zápěstí, s hmotností 116 gramů na ně na zápěstí jen tak nezapomenete. Troufáme si tvrdit, že to bude společník spíše na večírek či do práce než na sport, nicméně i na ten jsou vybaveny.

K ovládání hodinek slouží dvě tlačítka, obě najdete na pravém boku. Horní má podobu otočné korunky, můžete s ním tedy točit, a má haptickou odezvu. Slouží jako vstup do menu aplikací či jako návrat zpět na hlavní obrazovku s ciferníkem. Spodní tlačítko pak aktivuje režim cvičení. Na těle hodinek dále najdete reproduktor či mikrofon pro případy, že si po propojení s telefonem budete chtít s hodinkami zavolat.

Délka řemínku je nastavitelná

Design se každopádně povedl, jsou to zkrátka stylové a robustní chytré hodinky, určené zejména pro ty, kteří jsou na podobné rozměry zvyklí od klasických modelů. Ocelové je i pouzdro, displej chrání tvrzené sklo (nikoliv safír, jak je tomu u modelu Watch 3 Pro), spodní strana pouzdra je bohužel plastová. Komu by takový vzhled nevyhovoval, Huawei má v nabídce ještě Active verzi se silikonovým řemínkem a tmavou ocelí. Ta je mimochodem také i znatelně levnější.

Displej tohoto modelu je identický s tím, jaký najdete u verze Watch 3 Pro. Mezi chytrými hodinkami je to jeden z největších: má průměr 1,43 palce a rozlišení 466 × 466 pixelů. Panel je typu AMOLED, nabídne tedy jak kvalitní zobrazení barev, tak i vysoký jas. Displej je samozřejmě dotykový, při ovládání máte tedy na výběr, zda budete používat gesta, nebo boční tlačítka. Nechybí ani režim Always-On.

Senzory na hodinkách jsou zastoupeny v obvyklé míře: dočkáte se jak snímání tepové frekvence, tak hodnoty SpO2 (saturace krve kyslíkem) či míry stresu. Příjemným bonusem je i měření tělesné teploty. Nechybí ani monitoring spánku. Plavci zase ocení utěsnění proti vniknutí vody do tlaku 5 atmosfér.

V nabídce bezdrátového připojení bohužel chybí jak eSIM (tu najdete pouze u Watch 3 Pro), tak i podpora wi-fi. NFC v hodinkách sice je, ovšem reálně s nimi kvůli chybějící podpoře bank v Česku nezaplatíte. Pokud je pro vás platba hodinkami důležitá, poohlédněte se jinde. Huawei Watch GT 3 mají pouze bluetooth na propojení s mobilem a také GPS pro zaznamenání pohybu. V hodinkách najdete 4 GB místa pro hudbu, pokud si budete chtít hodinky vzít například na proběhnutí venku, párovat jdou s bezdrátovými sluchátky.

V hodinkách najdete operační systém HarmonyOS. Hodinky jsou svými možnostmi a funkcemi rozhodně komplexnější než jiné levnější modely, nicméně třeba oproti Watch 3 Pro je zde systém o něco čistší a omezenější. Chybí třeba aplikační obchod v hodinkách (musíte využít aplikaci v mobilu) a výběr dodatečných aplikací pro hodinky není moc široký. Hodinky každopádně připojíte jak ke smartphonu s Androidem, tak k iPhonu.

Párování s telefonem s operačním systémem Android je opět trochu chyták. Musíte si sehnat aplikaci Huawei Zdraví, ovšem ne tu z Google Play. V ní sice najdete i tyto hodinky, jenže po pokusu je propojit vás aplikace vyzve, že funkce není podporována, a stejně musíte instalovat verzi z webu Huaweie.

Sportovních režimů máte v hodinkách k dipozici pořádné množství: přes 100. Hodinky umí i samy rozpoznat cvičení, a dokonce vám nabídnou i asistenta, který pomůže se zlepšením výsledků. Stejně tak v hodinkách najdete třeba i dechová cvičení.

Co se výdrže baterie hodinek týče, je to opět podobná situace jako u modelu Watch 3 Pro. Akumulátor má i zde kapacitu 455 mAh. Hodinky mají podle výrobce vydržet na jedno nabití až 14 dní provozu, což se nám zdá už trochu přitažené za vlasy, nicméně z našich zkušeností je při střídmém používání reálných asi deset dní, při opravdu intenzivním používání (always-on displej, využívání GPS) budete hodinky nabíjet jednou za pět šest dní.

V balení najdete nabíjecí kolébku připojitelnou USB kabelem k adaptéru (ten v balení není). Hodinky lze ovšem nabíjet na jakékoliv bezdrátové podložce s bezdrátovým nabíjecím standardem Qi. Pokud máte telefon s reverzním bezdrátovým nabíjením, tak hodinky nabijete i tímto způsobem.

Huawei Watch GT 3 v testované verzi z nerezové oceli včetně řemínku stojí přes 8 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že lepší model Watch 3 Pro se prodává už od 9,5 tisíce korun, se to zdá už trochu hodně, ovšem je třeba mít na paměti, že designově mají blíže k titanové verzi modelu Watch 3 Pro, která původně stála 16 tisíc korun. Ta už ovšem z českého trhu prakticky zmizela.

Základní verzi Active přitom seženete za 7 tisíc korun. Je otázkou, nakolik preferujete spíše design, nebo praktičnost. Bohužel konkurence má v této kategorii docela navrch. Například model Watch4 od Samsungu seženete také za 7 tisíc korun, a ten nabídne systém se širšími možnostmi (Wear OS) a také možnost mobilních plateb. Příznivci Applu mohou zase rovnou sáhnout po modelu SE s podobnou cenou. V dané cenové kategorii to jsou však asi jediné hodinky s takto výrazným masivním designem a kvalitními materiály.