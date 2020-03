Drama na světovém trhu se smartphony. Kvůli koronaviru i politice

Podle analytické společnosti Strategy Analytics se prodeje chytrých telefonů v měsíci únoru dramaticky propadly na 61,8 milionu kusů, zatímco v únoru 2019 se smartphonů prodalo 99,2 milionu. To znamená meziroční propad o 38 %. „Únor 2020 přinesl největší propad v historii světového trhu se smartphony. Nabídka i poptávka brutálně propadla v Číně, prudce se snížila v Asii a zpomalila ve zbytku světa,“ říká Neil Mawston, výkonný ředitel Strategy Analytics.

Kolaps trhu v Číně způsobený epidemií koronaviru se bude pravděpodobně přesouvat na další trhy. A tak zatímco v Číně již analytici zaznamenali určité známky oživení trhu poté, co se některé továrny vrátily zpět k výrobě a zákazníci opět začínají nakupovat, ve zbytku světa se dá očekávat pokles s tím, jak se vlna pandemie přesune do daných končin. Momentálně tak kolabuje trh v Evropě, otázkou je situace v USA i Jižní Americe a nově začíná koronavirus ovlivňovat Afriku.

Analytická firma detailnější údaje o dění na trhu nezveřejnila, nicméně její analýzu částečně světu předal čínský portál Sina.com. Jím zveřejněná čísla ukazují, jak aktuální situace ovlivnila jednotlivé výrobce. Samsung zůstal jedničkou, když v lednu prodal 20,1 a v únoru 18,2 milionu kusů, Apple drží za první dva měsíce roku druhou pozici se 16 a 10,2 miliony.

Prodeje smartphonů na počátku roku 2020 (v milionech kusů) značka leden 2020 únor 2020 Samsung 20,1 18,2 Apple 16,0 10,2 Xiaomi 10,0 6,0 Huawei 12,2 5,5 Oppo 8,1 4,0 Vivo 7,3 3,6

zdroj: Sina.com

Za nimi se ale dějí věci. Dramaticky padá Huawei, který kromě propadu kvůli koronaviru (v Číně konkurenci drtil, takže na něj má tamní zpomalení největší vliv) řeší i potíže v podobě amerických sankcí, které zpomalují prodej jeho smartphonů v Evropě a na dalších „západních“ trzích. To jeho konkurence je na domácím trhu kvůli dominanci Huaweie méně závislá, a tak teď zatím trpí méně.

Zatímco tedy za celý rok 2019 byl Huawei jasná dvojka s 240,5 milionu prodaných smartphonů, v lednu už se s 12,2 milionu propadl na třetí příčku a v únoru jeho prodeje zamrzly na 5,5 milionu kusů, což znamená místo čtvrté. Před něj se dostaly postupně jak Apple, tak Xiaomi, které v lednu prodalo deset milionů smartphonů a v únoru milionů šest.

Huawei pak byl v obou počátečních měsících roku fakticky ještě o příčku níže, a tudíž se v únoru sotva udržel v první pětce. Za ním se totiž ve statistikách umisťují značky Oppo a Vivo, které na rozdíl od Huaweie a Honoru vystupují v analýzách samostatně, byť patří do jednoho koncernu BBK Electronics.

Jejich prodejní úspěchy by je za rok 2019 dohromady vynesly na třetí příčku, když k tomu připočteme ještě značky Realme a OnePlus, které rovněž patří do stejného koncernu, nejspíš by z toho bylo i místo druhé. V lednu a únoru letošního roku by pak firmy jen o kousek nestačily na druhý Apple, takže s podporou značek Realme a OnePlus, jejichž čísla ve statistikách nefigurují, by koncern nejspíš zůstal světovou dvojkou.

Prodeje smartphonů v roce 2019 (v milionech kusů) značka 3. čtvrtletí 2019 celý rok 2019 Samsung 68,8 295,1 Huawei 56,0 240,5 Apple 70,7 197,4 Xiaomi 33,0 124,8 Oppo 30,5 115,1 ostatní 115,5 439,7 celkem 374,5 1 412,6

zdroj: Strategy Analytics

Mimochodem, statistiky Strategy Analytics (tentokrát už oficiálně zveřejněné) také ukázaly, že ve třetím čtvrtletí roku 2019 se Apple stal světovou jedničkou trhu, byť za celý rok mu patřila až třetí pozice. Se 70,7 milionu prodaných iPhonů předstihl Apple v závěrečném čtvrtletí i korejského soupeře, Samsung prodal 68,8 milionu smartphonů. Pro Apple byla trhákem vánoční sezona, kdy udal 25,6 milionu iPhonů, což je prakticky o čtvrtinu víc, než kolik smartphonů prodal Samsung (20,3 milionu).

Huawei už ve třetím čtvrtletí, hlavně v prosinci, klesal postupně. Začaly se projevovat americké sankce, kvůli kterým se firmě komplikuje uvádění nových modelů na západní trhy a pak zaúřadoval i koronavirus.

Zajímavým údajem, který také zveřejnil čínský server Sina.com, je také to, kdo se v únoru kromě šestice Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Oppo a Vivo ještě vešel do světové desítky. Jsou to Lenovo (s Motorolou), Transsion, LG a Realme. Naopak chybí třeba známá jména jako Sony, TCL, HTC či Nokia, což ukazuje, jak silně se světový trh přelévá a jak nejspíš na různé firmy dopadla i světová pandemie.

Například firma Transsion, která našincům nic neřekne, je totiž další z čínských koncernů, který se ale soustředí především na africké trhy: a tam byl doposud výpadek kvůli koronaviru nejmenší, takže firma nejspíš (asi dočasně) dostoupala do top 10. Naopak TCL a Nokia, které se často v širší špičce prodejců umisťují, nejspíš aktuální situací trpí, Nokia sama se pak trochu hledá.