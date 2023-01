Nabízí špičkový S22 Ultra za tři tisíce. Přišel nám nepoužitelný šrot

Ačkoli by mělo jít v podstatě o zdravý selský rozum, že mobil se zázračnými parametry nemůže stát jen pár tisíc korun, triky falešné reklamy zkrátka někdy mohou zafungovat. Ať už jste jen stejně jako my zvědaví, co vám nakonec přijde, nebo jste opravdu podlehli domněnce, že nemusíte dávat za špičkový smartphone desítky tisíc a prostě si ho objednat z Aliexpressu, výsledek vás opravdu hodně zklame. Nakoupili jsme za vás padělaný model S22 Ultra od Samsungu, abyste vy už nemuseli. Je to pořádná smartphonová tragédie.

I čínští prodejci mají svoje standardy, a aby se mohli odvolat na případné reklamace, že vám nedodali to, co měli, samozřejmě nikam nenapíšou, že jde o značku Samsung. Že to (aspoň na obrázku) vypadá jako samsung a jmenuje se to S22 Ultra – plus propagační obrázky nesou stejný styl jako ty oficiální od Samsungu – neznamená, že to má se Samsungem cokoli splečného. Je to zkrátka jen laciný trik, jak vás nachytat.

Pokud dáme stranou onu směšně nízkou cenu (v našem případě 2 700 korun) a absenci loga výrobce, dalším vodítkem, které by vás mělo odradit od koupě, jsou nesmyslné parametry. Prodejce totiž nabízí vedle klasických 8/128 a 12/256GB verzí i speciální s 16 GB operační paměti a 1 TB úložištěm pro data. Takovou přitom ani předloha od Samsungu nemá – maximem je 12 GB / 1 TB. Rozdíly mezi jednotlivými paměťovými variantami v ceně jsou přitom jen pár stovek, třeba za půlterabajtové úložiště navíc si připlatíte asi 220 korun, což je samozřejmě naprostý nesmysl.

Opravdových blbostí je v nabídce výrobce napodobenin řada, počínaje 6 000mAh baterií (S22 Ultra má 5 000 mAh) a 48 miliony kamer na zádech konče. Ano, to v nabídce opravdu stojí, byť se zjevně jedná o chybný strojový překlad:

Pokud i přes toto všechno telefon objednáte, dorazí vám v řádu několika týdnů. Pokud pořád chováte bláhovou naději, že by někdo opravdu prodával takto levně špičkové samsungy, balení vás definitivně vrátí do reality. Jde o nepoznačenou krabičku, na které stojí pouze „quad camera“ (čtyři fotoaparáty). To je mimochodem také lež, ale o tom později.

V balení je vedle (špatně zabaleného) telefonu až podezřele malý a lehký adaptér do zásuvky, USB-C kabel, plastový kryt a dokonce i sluchátka. Tady narážíme na trochu smutný fakt, že i čínský „fejk“ za pár tisíc má bohatší balení než jeho předloha za 28 tisíc korun. Ale taková je prostě doba a příslušenství v balení už není trendy. Je potřeba „zachraňovat“ planetu.

S telefonem v ruce vám konečně dojde, že oněch 2 700 korun přesně odpovídá tomu, co jste dostali. Je to nevzhledný „plasťák“, zřejmě narychlo poskládaný tak, aby aspoň vzdáleně připomínal designové prvky Samsungu. To se ovšem primárně projevuje sestavou zadních fotoaparátů, která skutečně vzdáleně připomíná model S22 Ultra. Zbytek ovšem vůbec – boky nemají být ploché a z plastu, displej nemá mít tak ohromné rámečky a kapkovitý výřez, a samozřejmě chybí i očekávaný stylus v těle.

Dobře, dáme výrobci poslední šanci. Třeba jen netrefil design, ale aspoň mu šetřením na materiálech zbylo víc peněz na nějaký trochu zajímavý hardware… Úvodní kontrola specifikací telefonu v menu nastavení vás může překvapit. Telefon tvrdí, že je v něm nejmodernější loňský procesor od Qualcommu, 16 GB operační paměti a 1 TB místa pro data. To je ovšem lež.

Zaprvé už při listování v menu telefonu vám musí dojít, že zde rozhodně není Android 12, nýbrž něco, co se podobá spíš dávné verzi 6. Displej má překvapivě hrubý rastr, přitom měl mít nadstandardní QHD jemnost. A i menu nastavení se umí docela zasekat. No nic, jdeme trochu zapátrat, kde je vlastně pravda.

Výrobce udělal tu věc, že zkrátka v systémových údajích přepsal identifikace všech parametrů, což se ovšem dá obejít, třeba instalací výkonnostních testů třetích stran. Něco nám odhalil benchmark AnTuTu, něco zase nástroj CPU-Z. Realita je samozřejmě na míle vzdálena oněm hvězdným specifikacím, které by měl zákazník podle tvrzení prodejce dostat.

Začněme u displeje, u kterého výrobce tvrdí, že má rozlišení 1 440 x 3 200 pixelů. Reálně jde ovšem o panel s rozlišením 480 x 1 014 pixelů, což je něco na úrovni těch nejlevnějších smartphonů zhruba před pěti lety. Procesor nám sice i ostatní aplikace identifikují jako Snapdragon 8 Gen 1, ovšem zároveň uvádějí, že jde o 28nm model. Vzhledem k tomu, že skutečný čip je vyrobený 4nm technologií, je v podstatě jisté, že jde o nějaký prastarý čip od Mediateku, byť nedovedeme určit přesně jaký. Z testů pak vyplývá, že disponuje pouze 4 jádry, nikoli 10.

AnTuTu nám pak dokázalo odhalit, že v telefonu ve skutečnosti není 1 TB prostoru pro data, nýbrž mrzkých 8 GB. Kdy jsme naposledy testovali telefon s 8GB úložištěm, si už ani sami nepamatujeme. Kapacitu operační paměti žádný nástroj nerozklíčoval, všechny uváděly výrobcem nastavených 12 volných z 16 GB celkem. Soudě podle chování telefonu v pomalých reakcích i na ty nejjednodušší požadavky se ovšem domníváme, že v telefonu bude 1, maximálně 2 GB.

Na závěr jsou tu ony čtyři zadní fotoaparáty, u kterých ovšem není žádné překvapení, že funguje pouze jeden a zbytek jsou jen makety. Fotoaparát pořizuje naprosto příšernou kvalitu fotografií a zmíněných 48 Mpix je také naprostá lež. Reálné rozlišení pořízených fotografií je totiž pouze 5 Mpix! Čelní fotoaparát pak má mít rozlišení 24 Mpix, fotí ovšem jen v rozlišení 3 Mpix.

Další absurdity zahrnují třeba fakt, že USB-C konektor je umístěný na podivném místě skoro u hrany telefonu, plastová záda telefonu se v podstatě s trochou snažení dají odloupnout nehtem a „čtečka otisků prstů“ v displeji telefon odemkne i jiným prstem, než který jste nastavili. Toto všechno na vás zkrátka čeká v případě, když naletíte podvodníkům. Už nyní se však můžete těšit na pokračování našeho testu tohoto „S22 Ultra“. Bude to pitva a možná i crash test.

Dodejme, že za uvedenou sumu se dá na českém trhu koupit hned několik smartphonů. A všechny jsou mnohem lepší než námi testovaný přístroj.