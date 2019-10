Nejdřív vypálili velkým značkám rybník, teď od nich opisují

Samsung, Huawei i další výrobci museli loni v listopadu před tehdy neznámou čínskou značkou sklonit hlavu. Společnost Royole totiž dokázala naplno využít měsíce odkládání skládacích smartphonů mnohem známější konkurence, její továrna na flexibilní displeje přitom v tu dobu fungovala pouhých pár měsíců. Model FlexPai je nicméně spíše demonstrací, co Royole dokáže. Žádný prodejní trhák to nejen vzhledem k ceně, ale i ke zpracování není (více viz Vyzkoušeli jsme první ohebný smartphone na světě. Technika je působivá).

Firma to patrně tušila, zjevně se totiž rozhlíží ve vodách, které opanují nejen velcí, ale i řada malých výrobců. Ve vodách, v nichž se nedají čekat patrně už nikterak zásadní inovace. Nicméně výrobci dokážou často překvapit. Důkazem je i patent Royolu na design telefonu s displejem přes celou čelní plochu výrazně „přetékajícím“ do boků. Patentovou žádost u japonského patentového úřadu společnost podala totiž už v květnu 2017. Vizionářství tak čínské společnosti nelze upřít.

Z návrhu telefonu vytvořeného nizozemským portálem LetsGoDigital na základě patentu je zřejmé, že rámečky nad a pod displejem de facto scházejí. Je tu pouze nepatrná linka daná tloušťkou zadního panelu, který přechází přes horní a spodní hranu telefonu až na úroveň krycího skla displeje. Po stranách pak displej výrazně zasahuje do boků telefonu, zaujímá celou polovinu jeho tloušťky. Jde o takzvaný vodopádový efekt.

Avšak ten už není v současnosti ničím novým. Například čínské Oppo představilo už v červenci prototyp smartphonu s takto řešeným displejem, sesterská značka Vivo pak v září dokonce finální produkt v podobě nového vlajkového modelu NEX 3. Telefonů, které mají displej více čí méně výrazně přetažený do boků, je přitom více. Tato vlastnost je například rozpoznávacím znamením vrcholných samsungů, v jejich případě jde však přece jen o decentnější provedení.



A co se týče bezrámečkových smartphonů, tak ani v tomto ohledu by už teď Royole nepřišel s ničím převratným. O eliminaci rámečků se totiž snaží řada dalších výrobců. Není divu, jen tak lze při využití rozměrného displeje zachovat uživatelsky snesitelné rozměry telefonu.

Po překvapivém modelu FlexPai se od Royolu očekává prostě něco více než držení kroku s konkurencí. Ani ten vyklápěcí modul s fotoaparátem, který po překlopení nahrazuje chybějící čelní fotoaparát, není žádným převratným vylepšením. Mnozí výrobci už dávají totiž přednost decentnějšímu a také odolnějšímu řešení – modulu vysouvajícímu se z těla telefonu. Dodejme, že podobné řešení jako Royole používá třeba Asus u modelu Zenfone 6, který je na trhu od letošního května.

Ještě jednou se nicméně vraťme k displeji. Co se týče klasické podoby těla telefonu, tak zde musí naopak smeknout Royole. A to před čínským Xiaomi, které totiž koncem září představilo bezkonkurenční model Mi Mix Alpha vyznačující se displejem pokrývajícím téměř celou plochu telefonu. Tento designový unikát vznikne ovšem pouze v omezeném množství a nepůjde vůbec o levnou záležitost (více viz Toto bude nejšílenější smartphone roku. Displej má na bocích i zádech).

Ohebný FlexPai předvedl Royole poprvé letos na veletrhu CES v Las Vegas: