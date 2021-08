V Evropě ostrouháme, senzační sleva na smartphone u nás neplatí

Nejdřív to vypadalo jako pokus o ránu pod pás. Americký twitterový profil značky OnePlus ohlásil, že na stejný den i čas, jako byla premiéra skládacích novinek Samsungu, chystá něco vlastního. Přiložil k tomu video se siluetou připomínající právě skládací telefon:

Nakonec se ovšem ukázalo, že jsou to pouze dva telefony vedle sebe, a celá tato twitterová taškařice tak vyústila v oznámení slevové akce. A to poměrně zajímavé, na stávající top model OnePlus 9 se speciálním kódem dostanou zájemci rovnou 50 procent slevu. Najednou je tak z top modelu za 730 dolarů (asi 15 800 korun) kousek za 365 dolarů (necelých 8 tisíc korun).

Má to však ohromný háček. Sleva je dostupná sice po celém světě, ovšem pouze v USA jde o oněch 50 procent z ceny dolů. A to ještě jen v případě, že telefon kupujete u operátora T-Mobile k novému tarifu. Třeba v Evropě sice také dostanete kód na uplatnění do košíku, jenže pouze na 50 eur dolů. A to už je najednou sleva, která nejspíš nikoho nevytrhne.

OnePlus to zároveň schytal i od amerických zákazníků, kteří se například ptají, jak je možné, že telefon takto drasticky zlevnil relativně krátce od jeho startu na trhu. OnePlus je poměrně proslulý právě tím, že dává zajímavé slevy pro ty, kteří si telefon předobjednají, ale nejsou zdaleka tak velké.