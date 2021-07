Loňské překvapení od OnePlusu dospělo. Výrobce představil Nord 2

Minulé léto nás OnePlus překvapil novinkou, která byla opatřena pořádně vyšponovanou marketingovou kampaní. Výrobce dokonce dohnal situaci až tak daleko, že přijímal předobjednávky na tento „tajemný model“ ještě před tím, než jej vůbec představil. A lidé se po něm sápali. Výsledkem naštěstí nebyl zajíc v pytli, nýbrž příjemná kombinace nižší ceny a stále poměrně slušné výbavy v balení, na které jsme od OnePlusu zvyklí.

Nord 2 už tak mysteriózním smartphonem není, byť se nedá upřít, že i tentokrát na něj výrobce lákal s velkým zapálením už dlouho před premiérou naplánovanou na 22. července. Po různých ještě více „osekaných“ verzích, jako byly modely Nord N10, N100 a CE, je tu každopádně konečně plnohodnotný nástupce v podobě Nordu 2.

Pokud jste se alespoň trochu seznámili s předchozí generací, musí vám být vcelku jasné, co můžete čekat od nástupce. Opět tu máme smartphone, který šikovně míchá prémiové prvky s obvyklejší vyšší střední třídou tak, aby vám v ruce stále připadal jako nejnovější top model. Tu a tam najdete pár kompromisů, ale při pohledu na cenu nad nimi můžete s klidem mávnout rukou.

Začněme u designu, který nápadně připomíná loňský model. A to nejenom onou světle modrou barevnou variantou s lesklými zády, ale také třeba prakticky identickými rozměry telefonu. Ani úhlopříčka displeje se nezměnila. Viditelnou změnu lze pozorovat hlavně na modulu s fotoaparáty, který nyní více připomíná letošní dvojici OnePlus 9 a 9 Pro.

Co se týče displeje, tak už v případě loňského modelu bylo pár věcí, které by šly vylepšit. I novinka však používá zcela identický displej. Jde o AMOLED s úhlopříčkou 6,43 palce a rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů. Obnovovací frekvence zůstává na 90 Hz. Trochu to zamrzí, protože některé levnější modely už nabídnou 120 Hz, ovšem leckdo si rozdílu ani nemusí všimnout. Nechybí čtečka otisků prstů v displeji. Průstřel displeje tentokrát skrývá jediný fotografický snímač namísto dvou v případě předchůdce.

Hardware telefonu je špičkový, ovšem ne tak, jak by mnozí čekali. Namísto výkonného snapdragonu od Qualcommu tu totiž najdete procesor MediaTek, byť ten nejlepší, jaký aktuálně výrobce dovede nabídnout: Dimensity 1200. Ten by se měl výkonově měřit zhruba s modelem Snapdragon 870, tedy s druhým nejlepším od Qualcommu. Podpora 5G je už samozřejmostí, a to dokonce na obou SIM současně. Pak tu na vás v závislosti na vybrané variantě čeká 6, 8 nebo 12 GB operační paměti a 128 či 256 GB prostoru pro data. Jako obvykle ovšem chybí podpora paměťových karet.

Fyzický konektor je tu oproti podobně čerstvému sourozenci, Nordu CE vybavenému i 3,5mm audiojackem, zase jen jeden, a to USB-C. Telefon dále podporuje Bluetooth 5.1 a NFC pro mobilní platby. Baterie Nordu 2 má kapacitu 4 500 mAh a je rozdělena do dvou článků, které se nabíjejí současně. S přibalenou 65W nabíječkou se z nuly na sto procent kapacity dostanete za půl hodiny.

Nord 2 se dočkal vylepšení také po stránce fotoaparátu. Hlavní roli má tentokrát 50Mpix senzor Sony IMX 766, který je převzatý z letošních top modelů. Jeho světelnost je f/1,89 a hlavně rovněž disponuje optickou stabilizací. Zbytek fotovýbavy už je vcelku průměrný, dále tu je už jen 8Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 119 stupňů a nakonec 2Mpix makrokamerka. Čelní selfie fotoaparát má pak rozlišení 32 Mpix.

Po systémové stránce je tu operační systém Android 11 s uživatelským rozhraním OxygenOS 11.3, které disponuje celou řadou softwarových vychytávek na míru vytvořených pro smartphonové geeky. OnePlus slibuje pravidelné systémové aktualizace po dobu minimálně tří let. A nechybí ani kvalitní haptická odezva při práci se systémem, jakou známe z top modelů.

Telefon bude k dispozici ve třech barevných variantách: modré, šedé a zelené. Bohužel výrobce, respektive distributor se oficiálně stáhl z českého trhu. Nicméně pro tuzemského zákazníka se moc nemění, OnePlus totiž i nadále funguje v režimu jednotné evropské distribuce z centrálního e-shopu, na němž bude Nord 2 5G dostupný za cenu od 399 eur (asi 10 tisíc korun) za základní paměťovou konfiguraci (6/128 GB). OnePlus Nord 2 se začne prodávat 28. července.