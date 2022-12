Stůjte venku a mobil držte 1,5 metru vysoko. Tak chce úřad měřit rychlost

„Každý, kdo bude chtít ověřit, zda jeho internet v mobilu nebo jiném zařízení s Androidem odpovídá smluvně definovaným parametrům (lze nalézt i např. v ceníku služeb) má možnost provést pro otestování služby jednoduchý test (běžné měření) a následně nebo rovnou certifikované měření,“ informoval úřad v prosincové monitorovací zprávě s tím, že výsledky certifikovaného měření (rychlosti downloadu i uploadu a dobu odezvy, tzv. ping) lze následně použít pro účely reklamace kvality poskytované služby.

Výsledky provedených měření v aplikaci ČTÚ-NetTest si může uživatel uložit do souboru PDF. Ten podle úřadu kromě detailních výsledků dílčích testů obsahuje také validaci, zda měření odpovídá stanoveným podmínkám.

„Měření provedené v místě s nedostatečnou úrovní mobilního signálu je ve výsledku měření označeno jako chybné. Takové měření je doporučeno v dané lokalitě opakovat pro případ, že pouze došlo k zakolísání úrovně v místě měření,“ vysvětlil ČTÚ.

Uživatel by měl pamatovat, že by certifikované měření měl provádět ve venkovním volném prostředí, tedy mimo budovu či automobil. Aby bylo měření správné, tak by se zařízení podle úřadu nemělo hýbat a mělo by být umístěno zhruba ve výšce 1,5 metru.

„Je třeba zkontrolovat vypnutí všech aplikací, které využívají datové připojení (datové přenosy), a také vypnout přístup k wi-fi a připojit se pouze k mobilním datům, pokud chceme měřit mobilní službu přístupu k internetu,“ doplnil úřad s tím, že naopak GPS by měla zůstat zapnuta.

Uživatelé by měli brát v potaz i fakt, že měření spotřebuje poměrně vysoký objem dat. V závislosti na rychlosti mobilní sítě to je 200 MB i více. Všechny výsledky certifikovaných měření jsou v aplikaci ukládány a uživateli jsou tedy kdykoliv zpětně dostupné.

ČTÚ v této souvislosti připomíná novelizované všeobecné oprávnění platné od 1. ledna 2021: „Podle něj je velkou odchylkou u mobilní služby přístupu k internetu pokles rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti; buď na souvislou dobu delší než 40 minut nebo opakovaně pětkrát za hodinu.“

Právě výskyt takovéto odchylky je podle úřadu důvodem k reklamaci poskytované služby.