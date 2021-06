I takto Xiaomi vidí rolovací smartphone. Jako mobil vůbec nevypadá

Flexibilní displeje dávají mobilním výrobcům prostor vytvořit zařízení, které na jednu stranu poskytne uživateli komfort rozměrného displeje, na druhou umožní zachovat snesitelné rozměry. V současnosti se jejich viditelné snahy „omezují“ na skládací smartphony. Mnozí však už usilovně pracují na rolovacích zařízeních, které využití flexibilního displeje posune o notný kus dále.

Prozatím ovšem toto pole patří rozličným designovým konceptům, na reálný produkt si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Nicméně roušku tajemství alespoň trošku odhalují různé patenty. Ne vždy však vize daného výrobce působí jako zařízení, které by u uživatelů sklidilo úspěch. Jeden takový patent nyní získalo čínské Xiaomi. Drží se sice myšlenky válcovitého zařízení, do kterého se displej sroluje, ale jde vlastní cestou.

Vlastně úplně jinou, než by se mělo vydat. Namísto kompaktního zařízení, které se pohodlně vejde do kapsy, vidí rolovací smartphone jako robustní zařízení, které se nevejde snad ani do dámské kabelky. Spíše působí jako něco, co je předurčené pro používání v domácích podmínkách. Po vizuální stránce totiž vypadá spíše jako chytrý reproduktor. Nicméně podle popisu v patentovém dokumentu, který byl čínským úřadem pro duševní vlastnictví zveřejněn 11. května a o němž informoval nizozemský portál LetsGoDigital, jde skutečně o mobil.

Na vrchu robustního těla se pravděpodobně nachází aktivační tlačítko, perforace vespod pak dává tušit, že v této části neobvyklého telefonu se ukrývá rozměrný reproduktor. Nechybí ani fotosestava, ta je umístěna na plášti, jehož celistvost kromě ní narušuje ještě okrajová lišta displeje, jenž se ukrývá v útrobách zařízení.

Už při pohledu na patentové nákresy se nabízí otázka, jak by se takový smartphone měl ideálně používat. Ani spodek ani vršek nejsou totiž ploché, na rovné ploše tedy stát nebude. Ani ve svislé poloze nebude jeho pozice stabilní, vzhledem k válcovitému tělu by měl totiž tendenci se převalovat. Zde by alespoň coby pomyslná ochrana před odkutálením zafungoval vystouplý fotomodul.



Otázkou je i to, jak by společnost vyřešila fixaci vytaženého displeje. Bez podpůrného mechanismu by se totiž prověsil či jen tak plandal ve vzduchu. Na patentových nákresech je sice krásně v rovině, není však jasné, jak by tohoto Xiaomi vzhledem k pojetí konstrukce docílilo.

Patrně i při používání v rukách by byl takový telefon velmi nepraktický. A to už z důvodu masivního těla. Pokud by navíc uživatel musel vytažený displej držet napnutý vlastním úsilím, neměl by už telefon jak ovládat.

Xiaomi sice ukázalo, že rolovací budoucnost může nabídnout i multimediální zařízení, ale spíše než coby smartphone by takové řešení mohlo posloužit spíše výhradně pro sledování videí či třeba pro videokonference. I tak by musel být jeho součástí nějaký stojánek, který by válec (a patrně i displej) udržel ve stabilní poloze. Ten by mohl současně sloužit coby dokovací stanice s podporou bezdrátového dobíjení, na patentových nákresech není totiž jediný náznak fyzického dobíjecího konektoru.