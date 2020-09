Displej se bude rolovat do hranolu. Telefon připomíná raritní nokii

Na začátku všeho byly velké oči mobilních výrobců. Tedy vize opravdu kompaktního zařízení, ze kterého bude uživatel vytahovat ohebný displej. Jejich nasazení, tedy cesta ke kompaktním smartphonům se ovšem vydala jiným směrem. Alespoň prozatím. Nicméně ani v případě vejpůl překládaných chytrých telefonů nejde o snadnou technologii. Výrobci i přesto stále nahlížejí do budoucnosti.

Důkazem toho je patent společnosti LG udělený podle informací nizozemského portálu LetsGoDigital 1. září, přičemž patentová přihláška byla u Patentového a známkového úřadu Spojených států (USPTO) podána koncem loňského roku. Tedy už v době, kdy byly oficiálně představeny již dva skládací smartphony: Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X.

Nokia 7280

LG budoucnost flexibilních displejů vidí ve vskutku kompaktním zařízení. Jednou z cest je přístroj vybavený rolovatelným zobrazovacím panelem. Ohebný displej se tak v případě nevyužití schovává v útrobách zařízení. Takový telefon by podle LG mohl mít podobu malého hranolu. Nápadně tak připomíná někdejší Nokii 7280, která byla spíše raritou než masově rozšířeným mobilem.

Z patentových nákresů je nicméně patrné, že LG i v tomto případě připouští možnost různých modifikací těla. To by při pohledu na spodní či horní plochu mohlo připomínat třeba kapku. V obou případech by do takového zařízení výrobce dostal fotoaparát, model „kapkovitého“ půdorysu by ovšem přišel o výsadu počtem ploch obvyklejšího provedení. V jeho případě totiž LG počítá i s dotykovým perem. To by mělo být stejně jako displej v případě nepoužívání ukryto v útrobách smartphonu.

Na vnějších plochách se pak nachází obvyklá ovládací tlačítka, vrchní plocha je navíc opatřena podlouhlým vnějším displejem. Do kompaktního zařízení by výrobce vtěsnal i fotoaparát, v tomto ohledu ovšem trochu zpátečnického pojetí: uživatel by se musel vzhledem ke kompaktnosti zařízení smířit pouze s jediným snímačem.



Myšlenka LG nápadně připomíná někdejší patent Samsungu na válcový smartphone s rolovacím flexibilním displejem. I tento jihokorejský konkurent ovšem současně s ním představil i druhou alternativu, tedy telefon tvaru hranolu, okolo kterého se bude flexibilní displej obtáčet (více viz Samsung si patentoval displej budoucnosti. Omotá se okolo zařízení). Tím by sice zůstalo podstatně více prostoru pro ostatní hardware, ale displej by byl náchylný k poškození ve srovnání s provedením, které by jej namotávalo do svých útrob.

Není to poprvé, co se ve svých vizích obě jihokorejské mobilní značky víceméně shodují. Obě si totiž již dříve nechaly patentovat mobilní zařízení obtočitelné okolo zápěstí. V tomto případě se ovšem každý z výrobců vydal vlastní cestou: zatímco Samsung kombinuje přednosti flexibilního displeje a dílčích segmentů na zádech telefonu ukrývajících patrně baterie (více viz Smartphony budeme nosit jako náramky, Samsung to už vymyslel), tak koncept LG připomíná spíše digitální tlakoměr na zápěstí (více viz Vypadá jako tlakoměr. Se smartphonem na ruku to zkusí i LG).