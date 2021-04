Nejzajímavější mobil letošního roku má smůlu. Výrobce to zabalil

Skládací telefony vyrábí Samsung, Motorola nebo Huawei a přidat se chce i Xiaomi s novinkou Mix Fold. Tedy nic nového, telefony sice nejsou stejné, liší se však jen formátem, v jakém se skládají.

Někteří konkurenti vidí budoucnost v poněkud složitější konstrukci, kdy se nic nerozevírá, ale displej se zvětší vytažením z těla přistroje. Panel je tak srolovaný uvnitř. Koncept s takovou konstrukcí ukázalo loni TCL, ale do výroby měl jeho přístroj hodně daleko, respektive ho můžeme brát jen za designérské a konstrukční cvičení.

Mnohem blíž sériové produkci bylo LG. To si technologii rolovacího displeje vyzkoušelo předloni u televize, která se mezitím dostala do prodeje. Tedy jen na vybraných trzích a je to hračka za dva miliony korun.

Smartphone s rolovacím displejem by byl určitě výrazně levnější, i když i v jeho případě by to dost možná byl nejdražší mobil na trhu s cenou ve vysokých desítkách tisíc korun. Jenže zřejmě nebude.

LG smartphone s všeříkajícím jménem Rollable ukázalo v rámci letošního virtuálního ročníku veletrhu CES v Las Vegas. Přestože byl představen jen koncept, netajil se tím, že by výrobek chtěl ještě letos začít prodávat. Bohužel, přístroje se už nedočkáme.

LG totiž brzy po představení telefonu veřejně prohlásilo, že mobilní divize je trvale ve velké ztrátě a že je potřeba s tím něco dělat. Přestože první prohlášení ještě nevylučovala záchranu značky ve světě mobilů, v následujících týdnech se ukázalo, že jakékoliv snahy se nedaří realizovat a to včetně odprodeje divize nebo její části.

Konec nastal 5. dubna, kdy firma oficiálně oznámila, že s mobily definitivně končí a mobilní divizi rozpustí. Což znamená konec i pro rolovací smartphone, který přitom jen dva týdny před koncem mobilní divize firma nechala certifikovat u jihokorejského úřadu.

Z uvedených údajů nelze nic zásadního zjistit, k dispozici je pak jedna fotografie telefonu v zataženém stavu, ze které je patrné, že průstřel kamerky je v rohu rámečku. Vysouvání a zasouvání telefonu probíhá pomocí motorků. Známé je modelové označení: LM-R910N a informace, že přístroj se měl vyrábět ve vietnamském závodě LG. Dodavatelem rolovacího displeje měla být čínská společnost Boe.



Je teoreticky možné, že LG nakonec telefon uvede na trh, to se asi dá udělat i bez mobilní divize, ostatně, část tamních zaměstnanců převede do jiných divizí konglomerátu. Ovšem pravděpodobnější je, že s koncem mobilů u LG končí i tento opravdu zajímavý telefon, zatím asi letos nejzajímavější.