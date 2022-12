Selfie pobláznily Instagram. Vyrobila je umělá inteligence

Před šesti lety byla hitem aplikace Prisma, která vaše fotky uměla pomocí neuronových sítí předělat do poměrně unikátních stylů. Novou senzací od tvůrců této aplikace je Lensa, což je v základu nástroj na úpravu fotek. Její nová funkce však aplikaci vystřelila do čela žebříčků popularity. Vyrábí „magické avatary“ pomocí umělé inteligence Stable Diffusion.

Možná jste si už všimli, že se na sociálních sítích, především Instagramu, šíří tyto vylepšené selfie fotky. Aplikace na jejich výrobu je totiž k dispozici zdarma (na Androidu i iOS), což je ovšem zároveň chyták od autorů. Dá se totiž opravdu zdarma stáhnout, jenže bez poplatků je pouze používání běžných funkcí, mezi které se tyto „magické avatary“ nepočítají.

Cena za jejich vyhotovení není úplně nízká: 149 korun za balíček 50 vygenerovaných fotografií, přičemž musíte pro úspěšné vyrobení nahrát alespoň 10 vašich. 199 korun stojí 100 fotografií a 299 pak 200 fotografií. Cena se nicméně dá snížit tím, že si aktivujete týdenní zkušební dobu, během které máte vše za polovinu. Nezapomeňte se ovšem odhlásit, jinak vám po týdnu používání Lensa strhne roční členství za 1 050 korun.

Právě počty fotografií jsou celkem důležitým kontextem. Pokud jste už u někoho na sociálním profilu viděli nějaké pěkné selfíčko pomocí aplikace Lensa, tak věřte, že bylo pečlivě vybráno ze zbytku, který se povětšinou moc nepovede. Ano, občas můžete mít zkrátka smůlu, balíček fotek vám aplikace vyrobí nahodile a v některém jich může být opravdu povedených či ve vytouženém stylu hodně, v jiném málo nebo žádná.

Generování fotek navíc není okamžité, záleží na vytíženosti serverů služby. Nám zabralo okolo dvaceti minut (můžete si nastavit upozornění notifikací), ovšem zaznamenali jsme i zkušenosti uživatelů, kterým aplikace vyrobila fotky až po hodině čekání.

Služba tvrdí, že po nahrání vašich fotografií na server se pouze zabývá úpravou pomocí Stable Diffusion a následně vše beze stop smaže. Zda autorům opravdu můžeme věřit, je ovšem věc druhá. Mimochodem používání přímo Stable Diffusion je zdarma, platíme tedy zřejmě především za uživatelské prostředí aplikace a zprostředkování výsledků.

Jakmile je hotovo, dostanete balíček aplikací v aplikaci seřazený podle zaplacených stylů (u levnějšího jich je pět, u dražších deset) a fotky můžete libovolně stahovat do galerie v mobilu. Navíc si i můžete vybrat rozlišení, a to až do 4K.

Jak už jsme zmínili, výsledek může být všelijaký, dost závisí i na zdrojových fotkách. Nám se výsledky poměrně líbily, byť stále drtivá většina vygenerovaných obrázků byla na vyhození. Někdy nám aplikace třeba vygenerovala tělo bez hlavy, jinde zase změnila proporce, že jsme sami sebe nepoznali. Na některých fotkách můžete šilhat, jinde zase máte tři ruce a podobně. Dosažení optimálního výsledku může tak záviset i na tom, že si generování zaplatíte opakovaně. Což je asi přesně to, jak to tvůrci celé zamýšleli.