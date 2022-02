Umělá inteligence nakreslila do map Googlu přechody. Zatím jen v Praze

V Praze nyní fungují mapy Googlu zase o něco lépe. Chodci mohou ocenit vyznačené přechody a chodníky, které se do map naučila umělá inteligence kreslit sama ze satelitních fotografií. Usnadní to pohyb po městě zejména invalidům či lidem s kočárky.

Ačkoli je to zatím funkce, která je k dipozici pouze v Praze, a to ještě spíš jen v jejím širším centru, nepochybně se bude rozšiřovat do dalších měst.

Mapy v této oblasti jsou zároveň o něco realističtější, jelikož se umělá inteligence učí rozpoznávat třeba i šířku ulic, dopravní ostrůvky, chodníky a podobně. Takto už nějakou dobu vypadají mapky významnějších světových měst.

Pro české uživatele není tato realističtější podoba map v Praze jedinou novinkou, kterou mohou využívat. Přibyla totiž i funkce Live View, která vás po městě umí navigovat pomocí rozšířené reality.

Stačí jen zapnout aplikaci, zvolit tuto funkci a namířit mobil před sebe. Šipka promítaná do průhledu fotoaparátu vás nasměruje k cíli. Hodí se to zejména v případě, kdy zrovna netušíte, kterým směrem se vydat.