Evropa chce kvůli koronaviru sledovat pohyb lidí. Souhlas nepotřebuje

Je to zhruba týden, co Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) informovala o součinnosti tuzemských operátorů s trasováním pohybu nakažených lidí novým koronavirem. S využitím geolokačních údajů o pohybu svého mobilního telefonu musí ovšem nakažený výslovně souhlasit (více viz Operátoři pomohou trasovat nakažené. Musí mít jejich výslovný souhlas). Podle výkonného ředitele APMS Jiřího Grunda je totiž nutné plně respektovat i vysoké standardy ochrany soukromí.

Portál AppleInsider s odvoláním na středeční prohlášení agentury GSMA informoval, že stejná záležitost se probírala v celoevropském rozsahu. A zatímco třeba americká vláda údajně ve stejné záležitosti jedná s Googlem a Facebookem, tak Evropská komise (EK) se obrátila rovnou na mobilní operátory. Všech osm hlavních evropských telekomunikačních společností, které už v pondělí o možnosti trasování diskutovaly s evropským komisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem, se sdílením údajů souhlasilo. Jmenovitě jde o Deutsche Telekom, Orange, Telefonicu, Telecom Italia, Telenor, Telii, A1 Telekom Austria a Vodafone.

Dohody bylo přitom dosaženo v souladu s nařízením GDPR, ačkoli na první pohled překračuje některé její zásady. Portál Phonearena informuje, že podle jedné z hlavních směrnic nesmí být v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním údajů pro jeden nebo více účelů tyto zpracovávány, pokud k tomu není alespoň jeden právní základ. V této souvislosti tak poukazuje na kapitolu 1 článek 6 písmeno e), podle kterého je zpracování zákonné, je-li „nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci“.

Dohoda EK s velkými telekomunikačními společnostmi se nevyhnula kritice. Její odpůrci se obávají zneužití centralizované databáze s informacemi o poloze mobilních uživatelů. Podle nich by mohla být snadno zneužita k dozoru nad pohybem lidí. EK v této souvislosti zdůraznila, že všechny shromážděné informace budou po zvládnutí pandemie anonymizovány a odstraněny. Strategií není centralizace dat či policejní dohled, ale informování příslušných orgánů v souvislosti s šířením koronaviru.

Součinnost operátorů má pomoci vytipovat místa, kde se lidé shromažďují. Poskytnuté informace mohou pomoci vytvořit statistické modely šíření koronaviru, díky čemuž by mohly úřady jednat podstatně rychleji a ochránit tak další lidi před nakažením.

Po pominutí pandemie buďte důrazní, vyzval inspektor úředníky

Podle evropského inspektora ochrany údajů Wojciecha Wiewiorowskiho tato strategie neporušuje evropské právní předpisy o ochraně soukromí. Komisi nicméně doporučil, aby k lokalizačním údajům měli přístup jen autorizovaní odborníci na prostorovou epidemiologii, ochranu údajů a datovou vědu.



Vyjádřil nicméně obavy, aby úřady v trasování nepokračovaly i poté, tedy aby opatření nemělo trvalý charakter, ačkoli hrozba pomine. Wiewiorowski proto úředníky naléhavě vyzval, aby zajistili vymazání informací, jakmile koronavirová pandemie skončí.

Snaha EK odráží obdobný krok vlády Slovenské republiky. Ta ve středu 25. března schválila zákon o mimořádných opatřeních, na jehož základě musí slovenští mobilní operátoři v zájmu ochrany života a zdraví občanů poskytovat Úřadu veřejného zdravotnictví lokalizační data zákazníků. Zákon se setkal s velkou nevolí, řada slovenských politiků nicméně připouští, že i přes značný zásah do soukromí Slováků je v současné situaci takové opatření nezbytné. Státní orgány se díky tomu dozví například o tom, že nakažený poruší karanténu. Inspirací bylo obdobné opatření, které bylo kvůli koronavirové epidemii přijato v Tchaj-wanu (více viz Hlídají nakažené přes mobil. Když ho vypnou, mají do 15 minut kontrolu).

