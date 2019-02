Dva přehyby a dotykové pero. Takto by mohl vypadat návrat Microsoftu

10:08 , aktualizováno 10:08

V únoru to budou tři roky, co Microsoft na trh uvedl poslední smartphone s vlastním systémem. To by se s nástupem skládacích telefonů mohlo změnit. Naznačuje to patent Intelu, s nímž Microsoft léta úzce spolupracuje. Bude takto vypadat mytický Surface Phone?