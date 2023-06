Je to nejlepší fotomobil světa? Test Huaweie P60 Pro

Řada P od Huaweie byla jeden čas evergreenem mezi špičkovými smartphony. Ještě než přišly sankce ze Spojených států, velká spousta zájemců o špičkové androidy zvažovala koupi nějakého modelu P, které byly vyhlášené především kvalitními fotoaparáty i vysokým výkonem. Zlom ovšem přišel v momentě, kdy se Huawei zavřely dveře se součástkami a softwarem.

Huawei P60 Pro je nicméně i tak schopným pokračovatelem této ikonické série. Luxusní smartphone se snaží nedělat kompromisy a dokonce byl vyhlášen jako nejlepší fotomobil současnosti. Jak si ovšem stojí jako celek a vyplatí se západnímu zákazníkovi, který nerad dělá kompromisy?

Bude se mi líbit?

Hned první věc, kterou Huawei rozhodně dělá dobře, je design. Skoro by se až dalo říci, že je to jedna z největších předností modelu P60 Pro, který totiž ve své „perlově bílé“ barvě nabídne nevšední provedení zadního krytu. Je totiž opatřen texturou, která má připomínat právě perlu a navíc je u každého smartphonu odlišná. Každý kousek je svým způsobem unikát.

Telefon je z obou stran příjemně zaoblený a materiálové provedení je na špičkové úrovni – čelo i záda telefonu jsou pokryté tvrzeným sklem typu Kunlun, boky jsou potom obepnuty lesklým kovem. Nechybí ani typický designový znak v podobě červeně označeného tlačítka pro aktivaci displeje.

Líbí se nám rovněž i provedení zadního modulu s fotoaparáty, které je na jednu stranu výrazné, nikoliv však megalomanské. Hlavní senzor má nezvykle velkou kovovou objímku, byť velikost samotné optiky je už poměrně standardní. Vedle toho jsou tu dva další snímače a LED blesk. Telefon je také utěsněný proti vniknutí vody a prachu (certifikace IP68).

Co displej?

Displeji lze jen těžko něco vytýkat. Na úhlopříčce 6,67 palce najdete LTPO OLED panel s FHD+ rozlišením (1 220 × 2 700 pixelů) a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Jasně, některé top modely nabízejí ještě jemnější obrazovky, ovšem výrobci jsou si zároveň moc dobře vědomi, že to aktuálně není klíčová položka.

Ačkoliv je to trochu zvláštní pochvala, tak jsme rádi, že třeba oproti loňskému modelu Mate 50 Pro už novinka nemá výřez v displeji, který u loňského modelu působil skoro až ostudně. Nyní je zde docela obvyklý průstřel displeje, ve kterém se ukrývá čelní selfie fotoaparát. Pod displejem je rovněž ukrytá i optická čtečka otisků prstů.

Jaká je výbava a výkon?

Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 8+ Gen 1, což sice není letošní špička, ovšem hned druhý nejlepší model. Výkonově nejspíš jen málokdo pozná rozdíl, ovšem zájemci by si měli být vědomi toho, že existují ještě výkonnější alternativy. Méně příjemná skutečnost je ovšem fakt, že telefon stále postrádá 5G modem. K tomu totiž firma kvůli obchodnímu embargu stále nemá přístup. Musíte si tedy vystačit s LTE sítěmi.

Telefon se prodává pouze v jedné paměťové variantě, a to s 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Úložiště můžete dále rozšířit paměťovou kartou typu Nano Memory, který využívá pouze Huawei. V Česku je však firma ani oficiálně nenabízí, takže vaše možnosti v rozšíření paměti budou dost omezené.

Telefon jinak až na absenci 5G sítí po hardwarové stránce plně vyhovuje aktuálním požadavkům na výkon i rychlost systému. Problém ovšem může rovněž nastat v oblasti softwaru, kde je opět překážka v podobě chybějících služeb Googlu. Tedy, jak se to vezme.

Huawei opakovaně připomíná, že řešení existují. Aktuálně je asi tím nejlepším služba GBox, která je zdarma ke stažení a neobsahuje žádné reklamy. Díky ní můžete v telefonu používat většinu populárních služeb nejen Googlu, ale spousty ostatních, které pro aplikační obchod Huaweie nejsou stále dostupné. Ani GBox však neřeší chybějící klasické placení kartou přes Google Pay, které tak musíte i nadále obcházet nástrojem Curve, kam si můžete nahrát libovolnou platební kartu.

Až na zmíněné omezení je systém v telefonu Android, byť značně upravený uživatelským prostředím EMUI 13.1. Kdo jste se někdy v minulosti s mobilem této značky setkal, nebudete mít problém se v jeho systému zorientovat.

Co baterie?

Po stránce baterie tu máme poměrně obstojnou výbavu, byť opět ne úplně tu nejlepší. Kapacita akumulátoru je dobrých 4 815 mAh, což vzhledem k náročnosti hardwaru a rychlé obnovovací frekvenci displeje vystačí na velice obvyklý den až den a půl provozu. To můžete samozřejmě dále ovlivnit návyky v používání.

Co se nabíjení týče, tak model Huawei P60 Pro nabídne drátové nabíjení o výkonu 88 W a bezdrátové s 50 W. S přibalenou 88W nabíječkou se dostanete na polovinu kapacity baterie za necelých 15 minut, nabito budete mít pak za něco málo pod 40 minut.

Je to opravdu tak skvělý fotomobil?

Zadní sestava fotoaparátů je nepochybně hlavním lákadlem, co se modelu P60 Pro týče. Na zádech najdete trojici skvěle vybavených senzorů. Hlavní snímač má rozlišení 48 Mpix a variabilní clonu f/1,4 až f/4,0. Vybaven je i optickou stabilizací. Dále je tu teleobjektiv, který má rozlišení 48 Mpix, 3,5násobné přiblížení obrazu a rovněž optickou stabilizaci. Posledním v sestavě je širokoúhlý snímač s rozlišením 13 Mpix.

Telefon je aktuálně na prvním místě v žebříčku smartphonových fotoaparátů podle odborných testů organizace DxO Mark se ziskem 156 bodů.

Realita je taková, že laboratorní testy snímačů možná odhalí některé nedostatky či přednosti, nicméně v běžném užití je Huawei P60 Pro zkrátka další skvělý fotomobil. V prémiovém segmentu se všichni výrobci snaží udělat hezký dojem použitím moderních snímačů, značkové optiky i softwarovými triky. Mezi jednotlivými modely není žádná kvalitativní propast, spíše když už tak jemné rozdíly v podání barev či schopnosti fotit za specifických podmínek.

Huawei P60 Pro každopádně zájemce o kvalitní fotky pořízené mobilem nezklame. Hlavní senzor se díky skvělé světelnosti, proměnlivé cloně i optické stabilizaci nezalekne různých světelných podmínek. Za dne fotí ostré, barevně povedené snímky, které se bez problému dají použít i v nějakých větších formátech. Optické přiblížení rovněž můžete využít v celé řadě situací a stabilizace vám podá pomocnou ruku.

Snad jen širokoúhlý senzor není oproti tomu hlavnímu a telefoto foťáku žádný extra zázrak a hodnotíme jej spíše jen jako mezi prémiovými mobily průměrný. To ovšem nic nemění na tom, že nás s modelem P60 Pro opravdu bavilo fotit, a to i třeba v noci, kdy pořád podával poměrně solidní výsledky. Necháme tedy mluvit galerii ukázkových fotek za nás.

Mám si ho koupit?

Huawei P60 Pro má prakticky stejný výchozí bod jako spousta jeho dosavadních předchůdců. Od roku 2019 se snaží bojovat proti západním sankcím a na západních trzích se pak tvářit, že se vůbec nic neděje. Tomu třeba odpovídá i doporučená cena, která činí 28 999 korun. U jiných značek je to prostě typická cena za prémiový smartphone, u Huaweie ovšem za tuto cenu musíte přijmout fakt, že neumí 5G, v systému Android jsou mezery (byť už zdaleka ne tak velké jako kdysi) a letos třeba navíc také nenabídne ten úplně nejlepší čip.

Dovede to kompenzovat alespoň povedeným designem, špičkovým fotoaparátem nebo rychlým nabíjením? V zásadě ano, ovšem je to dost subjektivní konstatování. Huaweie se už rozhodně není nutné bát tolik jako kdysi, na druhou stranu se dá ovšem pořád dobře chápat, když někdo prostě vyžaduje 5G či služby Googlu přesně tak, jak mají v oficiální podobě vypadat. A pak se po Huaweii prostě s čistým srdcem sáhnout nedá.

Za tyto peníze dnes navíc už seženete třeba i designově ještě unikátnější ohebné telefony s véčkovou konstrukcí nebo jinak plnohodnotně vybavené konkurenční androidy. Pokud by Huawei opravdu chtěl své modely dostat mezi lidi, kompromisy by mohl trochu lépe kompenzovat nižší cenou. Téměř 30 tisíc není totiž hodnota, kde by zákazníci byli schopni jakékoliv nedostatky tolerovat. Bohužel.