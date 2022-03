Google vstupuje do formule 1. Na mclarenech jsou i loga Androidu

Monoposty McLaren na sobě vozí loga Googlu a Androidu. Společnosti McLaren Racing a Google totiž ve středu 16. března oznámily víceleté partnerství, v rámci kterého se Google stal sponzorem McLarenu ve formuli 1 a v závodní sérii Extreme E.

Kromě toho, že se loga Androidu (u monopostu MCL36 na krytu motoru) a prohlížeče Chrome (vtipně na krytech kol) objeví na závodních autech McLarenu a také na overalech a přilbách jezdců, bude McLaren při svém fungování využívat služby Googlu. Tým konkrétně mluví o zařízeních s operačním systémem Android a podporou 5G a také o prohlížeči Chrome. Nedivili bychom se, kdyby na pozadí McLaren využíval také schopnosti strojového učení a umělé inteligence Googlu.

„Velmi nás těší a jsme hrdí na to, že můžeme Google přivítat v rodině McLaren Racing,“ řekl k partnerství ředitel McLaren Racing Zak Brown. „Tím, že do svého fungování zapojíme platformy jako Android a Chrome, zlepšíme naše soustředění na výkonnost,“ dodal Brown. Členy týmu McLaren, včetně jezdců Daniela Ricciarda a Landa Norrise, bychom tedy měli vídat se smartphony s Androidem. Budou tedy Norris a Ricciardo používat třeba smartphone Pixel 6? Je to dost možné, ale to teprve zjistíme.

Jsme také zvědavi, zda Google toto partnerství třeba právě u svých vlastních telefonů nějak využije. Loga týmu McLaren se v minulosti již na několika mobilech objevila. Slavný je například Siemens SX1 McLaren z roku 2004, kdy byli hvězdami týmu Kimi Räikkönen a David Coulthard. Následovala éra, kdy byl partnerem týmu japonský Sharp – a toto partnerství dalo vzniknout třeba telefonům Sharp 770SH a Sharp GX29 v edicích McLaren Mercedes.

V poslední době se pak logo McLarenu objevilo na speciální edici smartphonu OnePlus 6T. Spíš než o partnerství s týmem F1 však šlo o spojení se samotnou automobilkou McLaren.