Neklidné vozy i konec outsidera. 10 důvodů, proč sledovat letošní F1

Sezona 2022 je tak trochu novým začátkem nejen pro všechny účastníky Grand Prix, ale také pro fanoušky. Pokusili jsme se sepsat deset věcí, které by neměly uniknout jejich pozornosti.

1. Max Verstappen vs. Lewis Hamilton

Zpráva číslo jedna - nezvladatelný mladík konečně vyzrál. V loňské sezoně kromě rychlosti, kterou měl vždy a spolehlivosti, jíž nabyl v předchozích sezonách, ukázal i nebývalou psychickou vyspělost, klid v rozhodujících okamžicích, našel smířlivá slova v kontroverzích a vztek nahradily fráze o přípravě na další závod. Největší talent posledních let závodních monopostů vyspěl a je zřejmé, že to s ním nebude mít nabuzený Hamilton snadné.

Sedminásobný šampion to neměl v zimním mezidobí vůbec jednoduché. Byl naštvaný a znechucený. Poté, co ho loni v prosinci rozhodnutí vedení závodu v kontroverzní Velké ceně Abú Zabí připravilo o titul, uzavřel se do sebe. Nedorazil na galavečer FIA převzít titul vicemistra, odřízl se od společnosti na sociálních sítích. Objevily se dokonce spekulace, že hodlá ukončit kariéru.

„Nikdy jsem končit nechtěl, naopak, chci vyhrávat. Nemám důvod odcházet, mám za sebou nejlepší tým a dostanu nejlepší auto,“ nechal se při testech v Barceloně slyšet sedmatřicetiletý závodník. Vypadalo to, že je hodně nabuzen, pevně rozhodnutý vrátit titul do Mercedesu a stát se nejúspěšnějším závodníkem historie. Osm titulů mistra světa formule 1 dosud nikdo nezískal. Kromě Verstappena mu však může být překážkou i jeho nový týmový kolega - George Russell je rychlejší než Valtteri Bottas a hlavně ambicióznější. Zatím má Hamilton pozici jedničky zaručenou, ale ve ani ve formuli 1 nic není navždy.

2. Z nejlepší dvojice je trojice

Mercedes tvrdí, že ztrácí, Ferrari uvádí, že outsiderem jsou oni, do toho vstupuje Red Bull s tím, že oba tyto týmy blafují... Jak to tedy je?

Odhady výkonnosti na základě předsezonních testů jsou vždy nejisté, obzvlášť v situaci, kdy se všichni snaží blafovat, mást soupeře a to nejen prohlášeními, ale i záměrně pomalejšími časy, když zrovna nepotřebují jezdit naplno. Ale něco málo se vyčíst dalo - Red Bull podle všeho zatím nejrychlejší není a neměl by zpočátku vyhrávat. Možná má méně technických potíží a problémů se spolehlivostí než Mercedes, ale měl by být o něco pomalejší. Ublížily mu nové předpisy pro palivo, které bude letos zase o něco více ekologické. Podle technických analýz v britském tisku se Mercedes a Ferrari dokázali s novým benzinem úspěšně vypořádat, zatímco Red Bull ztratil kolem dvaceti koňských sil.

„Není možné nyní dělat jakékoliv závěry. V testech nikdo nejezdí naplno a nikdo nechce ukázat všechnu rychlost. Objektivně - přesně nevíme, jak na tom v porovnání se soupeři jsme,“ dodal ke spekulacím mistr světa Max Verstappen.

Britští pozorovatelé přišli s poznatkem, že Mercedes má problémy na nerovnostech. Jeho vozy hodně poskakují. Vše vychází z nové koncepce podlahy a je to asi největší technická bolístka vítězů Poháru konstruktérů. Hamilton bude mít podle všeho nejneklidnější auto ve startovním poli. A může chvíli trvat, než se s tím jeho inženýři vypořádají.

Přesto, pokud se podaří Hamiltonovi dobře odstartovat a jeho bezbočnicový speciál dokrouží až do cíle, mohl by vyhrát. Pokud tedy neprohraje s Ferrari. Rudý monopost vypadá možná nejlépe ze všech, navzdory všem prohlášením, navzdory všem strategickým prohlášením. Není to jen novou kapotou, technikům v Maranellu se podle měření podařilo dohnat výkonnostní ztrátu motoru na Mercedes a Hondu, takže Carlos Sainz a Charles Leclerc budou rychlí i na rovinkách. Mimochodem, vyrovnaní mladíci jsou možná nejlepší a nejkompaktnější jezdeckou dvojicí seriálu. Ačkoliv ani jeden z nich nemá auru výjimečnosti Hamiltona nebo Verstappena.

3. Konec outsidera

Jednoznačným odpadlíkem byl loni tým Haas, což by se letos stát nemělo. Podle časů v posledních testech na okruhu v Bahrajnu se americká stáj charismatického šéfa Günthera Steinera výkonnostně dotáhla na Alfu Romeo. A možná bude Haas atakovat dokonce i minulý rok zářící stáj AlphaTauri a jejího francouzského rychlíka Pierra Gaslyho. O moc lepší nebude podle všeho tým Williams a moc růžově to nevypadá ani s Aston Martinem, jehož auto není zatím úplně nejpovedenější.

Britská ekipa kolem Sebastiana Vettela by se však díky svému zázemí mohla postupně posouvat do středu pole, kde na ni bude čekat stáj Alpine a možná také McLaren, který se v testech trápil s novým monopostem a alespoň z počátku by na nejlepší trojici mít neměl. Trápí ho nejen těžším vozem více zatěžované brzdy, ale i porodní bolesti nového konceptu šasi.

Minulý rok nezískal Haas ani bod, ale letos na tom má být lépe. K mladíkovi Schumacherovi (v kokpitu) přichází zkušený Dán Magnussen.

Triumf McLarenu však může být za volantem. Možná mu chybí jezdecká superhvězda, nicméně oba jeho piloti jsou přece jen jiná třídy než s věkem zpomalující Vettel, nebo nenápadná dvojice Williamsu. Daniel Ricciardo má za sebou možná špatnou sezonu, obzvlášť první polovina roku 2021 byla pro něj tragická. Pryč byl veselý Australan, obávaný soupeř všech na dráze. Sžívání s týmem McLaren nebylo snadné, navíc se projevil ještě jeden faktor. „Kvůli pandemii jsem nesměl do Austrálie a svou zemi miluju. Stesk po domově moji psychikou také dost zamával,“ popisoval závodník. Letos je však v jiné situaci - ačkoliv je mladík Norris v druhém kokpitu vysoce ceněný nejen na britských ostrovech, nebylo by překvapením, pokud by mu vítěz osmi velkých cen Ricciardo byl minimálně vyrovnaným soupeřem.

4. Francouzský útok

Fernando Alonso neměl minulý rok zrovna jednoduchý - vrátil se po dvou letech a po nehodě na kole se nemohl naplno připravovat, navíc závodil s titanovými pláty v čelisti. Přesto začínal být ke konci sezony více a více vidět a je možné, že se ho začnou obávat i ti nejlepší... Tedy vlastně, pokud jsou oni ti nejlepší. Asi si všichni pamatují, co stále sebevědomý Španěl odvětil loni na otázku, zdali jste je stejně dobrý jako mladší závodníci na startu. „Ne, jsem lepší,“ usmál se.

Trochu to může znít jako nabubřelost, stejně jako jeho prohlášení, že se vracel kvůli zisku třetího titulu, na nějž by neměl mít ani při masivním zlepšení výkonnosti svého vozu, tak úplně mimo to však není. Žádný jiný pilot si v sezoně 2021 nevedl tak dobře na startech, letos jednačtyřicetiletý Alonso se dokázal obdivuhodně vyhýbat kolizím a s plynem na podlaze míjel jednoho soupeře za druhý, pravidelně si v prvním kole polepšil o několik míst. V Silverstonu předjel za minutu hned šest aut!

Takto se jezdci F1 fotili během předsezonních testů v Bahrajnu.

K tomu si přidejte jeho nemalé testovací schopnosti, jeho cit pro jízdu a techniku. „Jeho přístup k vozu je unikátní, vždy odhalí něco, na co bychom nepřišli. Dokáže se pokaždé podívat na auto z jiného pohledu,“ seznal kdysi technický ředitel Ferrari James Allison, kde Alonso několik let působil.

Pokud se hovoří a ambicích Alpine, nelze zapomenout také na druhého pilota. Méně známý, ale neméně rychlý Esteban Ocon už pár let prokazuje velký talent. Vedle zkušeného Španěla se určitě neztratil a jeho triumf při loňské Velké ceně Maďarska nebyl náhodný. Navíc má teprve 25 let a tedy velký prostor ke zlepšování.

5. Konec Rusů

Formule 1 nepatří mezi sporty, kde by se pohybovalo velké množství ruských peněz, přesto ji válka na Ukrajině a následné zákazy a omezení zasáhly. A to platí zejména pro již zmiňovanou stáj Haas.

Zpečetěn byl tak osud Nikity Mazepina. Za Rusem totiž stojí koncern Uralkali zpracovávající potaš, v němž má jeho otec Dmitrij dvacetiprocentní podíl. Navíc se Mazepin starší řadí mezi blízké Vladimira Putina. Spekuluje se, že roli hrály i finanční otázky – vzhledem k bojkotu ruských bank by bylo složité, aby firma Uralkali splnila svůj sponzorský závazek.

Pokud by Mazepin byl nezávislým jezdcem, pokračovat by mohl. Stejně jako další Rusové působící kolem světového motorsportu, absolutní zákaz pro ně totiž nepadl. Jen by musel pro účast v šampionátu pořádaném Mezinárodní automobilovou federací FIA podepsat dokument vyhotovený po ruské invazi na Ukrajinu. Jmenuje se „Závazek k neutralitě a míru“ a ruští piloti i manažeři jím musí potvrdit, že jsou ochotni startovat pod neutrální vlajkou a nebudou vyjadřovat jakoukoliv podporu Rusku ohledně současného dění na jeho východní hranici. Což je pro nás samozřejmé, nikoliv však pro Rusy. Například bývalý jezdec formule 1 Daniil Kvjat označil dokument za diskriminační a raději své působení ve vytrvalostním šampionátu FIA, kde závodil minulý rok, ukončil.

Ruskou agresi odnesla i Grand prix v Soči, což není pro diváky žádná škoda, umělý okruh pravidelně pořádal možná nejnudnější závod sezony. Ale litovat asi můžeme, že už neuvidíme formule 1 na zbrusu nové trati Igora Drive u Petrohradu, která měla nabídnout mnohem zajímavějším podívanou.

6. Vrací se enfant terrible F1

Jedno pozitivum odchod Rusů a Mazepina má, do kokpitu Haasu se po roce pauzy vrací enfant terrible Kevin Magnussen. Pozitivum je to pro fanoušky, pro jeho soupeře už tolik ne. Protože víc než čímkoliv jiným proslul Dán urputnou obranou, kdy za sebou dokázal dlouhá kola držet rychlejší soupeře. S tím souvisí i jeho pro mnohé fanoušky nejslavnější moment v F1. Když za ním po závodě v Maďarsku 2017 dorazil Nick Hülkenberg, aby si s ním vyříkal jeho divoké obranné manévry, Dán zrovna dával rozhovor na kameru. Němec mu poklepal na rameno, Magnussen se otočil a suše prohlásil: „Suck my balls, honey“. Evidentně zkoprnělý Hülkenberg se nezmohl na jediné slovo. A ačkoliv většinou angličtinu překládáme, v tomto případě to rozhodně dělat nebudeme. A není to tím, že bychom Magnussenovi nerozuměli.

Temperamentní Dán ustoupil před minulou sezonou právě Mazepinovi a veřejně dával najevo, že ho formule 1 stejně už nebavila. Po roce ve vytrvalostních závodech však vystřízlivěl. Poznal, že F1 je pouze jedna, prošel tedy podobným vývojem jako Fernando Alonso, který svůj návrat do šampionátu dlouho vylučoval a nakonec se letos stane jezdcem, který bude mít na kontě nejvíce velkých cen v historii. Na vrchol tabulky formulových vytrvalců se loni vyšplhal Kimi Räikkönen, ale už letos ho nezdolný Španěl překoná. A na rozdíl od Fina v jeho posledních dvou sezonách nebude patřit mezi outsidery. Není nemožné, že by s vozem Apline poskočil až na stupně vítězů.

7. Čínský bojovník

Šampionátu formule 1 se konečně podařilo ulovit pilota z ekonomicky silné Číny a dokonce s tím bonusem, že Kuan-jü Čou by nemusel být jen dojížděčem do cíle. Třetí příčka v celkovém pořadí loňské sezony F2 nevypovídá o nedostatku talentu a Čou může vedle zkušeného Valtteriho Bottase myslet možná i na body. Joe (tedy „Džou“, jak si jeho jméno zjednodušili kolegové z pedoku) přitom není prvním čínským pilotem, který seděl ve formuli 1 v rámci víkendu Grand Prix. V pěti trénincích se v letech 2012 a 2013 svezl dnes již třiatřicetiletý Ma Čching-chua.

Kuan-jü Čou se v Bahrajnu stane prvním čínským pilotem F1. Domluvil se s týmem Alfa Romeo.

Pokud se v F1 chytí a bude mít výsledky, zvedne v nejlidnatější zemi světa vlnu zájmu o seriál, a potom čekejte masivní příliv čínských peněz do formule 1. A to by mohlo znamenat další boost pro celý seriál. Ale snadné to mít nebude, Alfa Romeo by podle předsezonních testů neměla patřit k adeptům nejlepší desítky.

8. Na slunnou Floridu

Ve Spojených státech se letos pojede hned dvakrát a podle všeho se bude na co těšit. Nová bude další městská trať, pod rozpáleným sluncem a ve stínu palem, se srdcem na stadionu Hard Rock, kde hraje domácí zápasy tým amerického fotbalu Miami Dolphins. Na projížďku ulicemi tepající jižanské metropole budou však muset piloti zapomenout, druhé Monako ani Ázerbájdžán se nekoná, trať se kroutí po parkovištích kolem obří arény. Nicméně vypadá dobře.

Spojené státy byly vždy pro formuli 1 jakousi „bílou velrybou“, kterou se neúspěšně snaží chytit už přes 40 let. S výjimkou okruhů ve Watkins Glen, Long Beach a teď Austinu to vždycky dřív nebo později skončila nějakým malérem. Pořadatelé v Miami by se měli ze všeho nejvíc bát roku 2005 a pofiderního závodu v Indy. Do něj tehdy kvůli protestu většiny stájí proti nespolehlivým pneumatikám Michelin odstartovalo jen šest monopostů.

9. Nové stroje

Formule 1 nepotřebuje být rychlá, ostatně na světě existují silnější a minimálně na rovince lepší vozy, musí být zajímavá a svou koncepcí umožňovat dramatické závody, nebýt nevstřícná k předjíždění. A to se s novými pravidly podle všeho povedlo - vzduchové turbulence za monopostem se zmenšily, jízda v závěsu bude jednodušší a díky tomu předjíždění častější.

Nový Red Bull vypadá skvěle. Jak se s ním popere Segio Pérez, od kterého se očekává plnění role věrné dvojky?

Zatímco v posledních letech v odstupu kolem jedné vteřiny došlo k masivní ztrátě aerodynamického přítlaku a jízda těsně za jiným autem nebyla v podstatě možná, v roce 2022 to bude jiné. Což by mělo napomáhat častějšímu předjíždění.

Pohled na předsezonní testy navíc ukázal, že obavy z technické unifikace byly zcela zbytečné. Nové stroje nevypadají jako by si z oka vypadly, naopak, liší se mezi sebou víc než v předchozích letech, inženýři se na nich hodně vyřádili a našli několik odlišných cest, jak naplnit duch nových předpisů. Vezměte si takové přední křídlo, například ta Mercedesu a Ferrari se diametrálně liší a budou hnát vzduch na jiné části vozu a generovat přítlak na jiných místech. Diametrálně se liší i různě zalomená podlaha, zavěšení nebo bočnice – široké, podseknuté, ustupující, žádné... Můžete si vybrat.

Nejviditelnějším rozdílem jsou právě bočnice a nejlepším příkladem jsou ty na vozech Ferrari a Mercedes. Zatímco Italové postavili robustní, dá se říct obří boky, kde jsou viditelné kanálky na odvody vzduchu, Mercedes v podstatě žádné bočnice nemá. Jako by s nimi inženýři vůbec nepočítali. To by mělo teoreticky znamenat menší aerodynamický odpor vozu, na druhou stranu museli řešit otázku, kam všechny součástky vozu z bočnic, zejména chladiče nebo kabely dát. Snad se jim podaří auto uchladit i ve žhavých pouštních závodech.

„Extrémní interpretace v oblasti bočnic a zrcátek týmu Mercedes nás hodně překvapila,“ říká Ross Brawn, šéf technické skupiny šampionátu, která nová pravidla připravovala. Tzv. kosmická zrcátka Mercedesu skvěle vypadají, jsou velmi jednoduchá a upravují tok vzduchu úplně jinak než u ostatních týmů. Pokud nebudou v brzku zakázána, ostatní stáje brzo Mercedes napodobí.

10. Větší kola

Po dlouhých letech formule 1 opustila tradiční třináctipalcové pneumatiky a vydala se cestou masivnějších kol s osmnáctipalcovými gumami. S nimi se zvedla také hmotnost vozu, změnila aerodynamika, a když si k tomu přidáme přísavný efekt monopostu, který byl dlouho zakázán, znamená to, že letošní stroje vyžadují výrazně odlišný jezdecký styl a záleží, kdo se jak přizpůsobí.

„Dnes je tu jeden zásadní faktor, a to hmotnost. Jeden by řekl, že by mi mohla nová pravidla vyhovovat kvůli mému jízdnímu stylu a návratu přísavného efektu, pravdou ale je, že jsem musel své řízení hodně poupravit,“ komentoval změny jeden z nejzkušenějších, čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel.

Mohutnější kola jsou vidět na první pohled. Na snímku je Fernando Alonso při testech v Bahrajnu.

Jezdci se musí víc soustředit, aby z pneumatik dostali vyšší výkon, nižší bočnice jim dovolí méně chyb a mohou způsobit rychlejší opotřebení. Tomu napomáhají i nové směsi od Pirelli, mezi nimiž je větší výkonnostní rozdíl. Jezdci po testech v Bahrajnu tvrdili, že jinak zbarvená pneumatika vezme i více než vteřinu na kolo.

Nižší pneumatiky jsou také tvrdší, nepruží tolik a bude těžší ovládnout auto na hrbolech. Proto museli inženýři přidat na tlumičích a bude otázkou, jak se s tím který tým vypořádal. Diváci se mohou připravit na to, že některé monoposty budou občas po dráze docela divoce poskakovat.