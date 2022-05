Google chce být jako Apple. Ukázal Pixely všech druhů na rok dopředu

Nový levný Google Pixel 6a, nová sluchátka Pixel Buds a také chytré hodinky Pixel Watch. To byly novinky, u kterých laická i odborná veřejnost očekávala, že je Google (vedle nového Androidu 13) představí v průběhu letošní konference Google I/O. Tato očekávání ovšem Google splnil jen částečně, na druhou stranu přidal i něco navíc.

Některé z očekávaných novinek totiž firma jen poodhalila s tím, že detaily ukáže později. Takto ovšem ukázala i budoucí produkty, jejichž představení jsme vůbec nečekali. Google tak stejně jako loni s předstihem poodhalil vzhled budoucích Pixelů 7 a navíc ukázal i tablet, který přijde na trh až v roce 2023.

Pixel 6a a sluchátka už brzy

Dvě z představených novinek si budou moct zákazníci pořídit již brzy. Je to případ nového smartphonu Google Pixel 6a, který je levnější alternativou k loňským špičkovým Pixelům 6 a 6 Pro. Očekávaný smartphone bude Google prodávat za 449 dolarů (zhruba jedenáct tisíc korun bez daně) a oproti starším „áčkovým“ pixelům u něj trochu mění strategii. Pixely s přídomkem „a“ totiž byly vždy o tom nabídnout služby Googlu, ale s méně výkonným hardwarem, přičemž extra důraz kladla společnost i na kvalitu fotoaparátu.

Tentokrát je to ovšem trochu jinak. Google se totiž rozhodl levnějšímu modelu nadělit vlastní čip Tensor, který mají i dražší modely Pixel 6 a 6 Pro. Nejde přitom o jeho jakkoli osekanou variantu, měl by to být stejný čipset, tedy včetně bezpečnostního jádra Titan M2. Pixel 6a se tak stává jedním z nejvýkonnějších smartphonů za dané peníze. Zatímco dražší sourozenci za špičkovými modely s moderními procesory Snapdragon 8 Gen 1 či Exynos 2200 výkonem trochu zaostávají, tak ve střední třídě nebude mít Pixel 6a příliš konkurentů.

Google Pixel 6a

Díky tomu může telefon nabídnout špičkové funkce umělé inteligence, které mají i „dospělé“ pixely. Fotoaparát tak nabízí funkce jako Real Tone nebo Night Sight (pro skvělé noční fotky), z fotek lze odstraňovat osoby či nechtěné předměty pomocí funkce Magic Eraser, na telefonu funguje i offline funkce Live Translate pro snadné překlady.

Google je tak hrdý na svůj software, že se ani neráčil zveřejnit kompletní technické detaily k novému Pixelu 6a. S těmi nás firma seznámí později, ve chvíli, kdy se bude blížit start prodeje. A na ten si ještě přece jen počkáme. Předobjednávky Google spustí 21. července, v prodeji pak bude telefon o týden později. To ovšem znamená, že si musíme počkat déle než dva měsíce. A v Česku to bude čekání opět složitější, protože stejně jako doposud Google telefon na tuzemském trhu oficiálně nenabídne. Budeme se tedy muset spolehnout na překupníky nebo nákup ze zahraničí.

Google Pixel Buds Pro

Stejná bude situace u nových sluchátek Pixel Buds Pro, která se začnou prodávat ve stejných termínech jako Pixel 6a. Novinkou u těchto plně bezdrátových sluchátek je aktivní potlačování okolního hluku. Když bude zapnuté, mají Pixel Buds Pro vydržet sedm hodin provozu na jedno nabití, s vypnutým noise-cancellingem to má být jedenáct hodin. Google slibuje chytré funkce pro propuštění hlasu v případě potřeby, skvělou kvalitu telefonování (včetně skvělé kvality zachycení vašeho hlasu) a také budoucí aktualizaci s podporou Spatial Audio pro super zážitky při sledování filmů. Nová sluchátka budou stát 199 dolarů (zhruba 4,8 tisíce korun bez daně).

Pixely 7 a hodinky na podzim, tablet příští rok

Google také během úvodní přednášky své konference I/O ukázal podobu nových smartphonů řady Pixel 7, které plně představí v obvyklém podzimním termínu. Podle očekávání je design chystaných novinek evolucí vzhledu loni představených modelů řady Pixel 6. Rozdíl je v tom, že výstupek, ve kterém se skrývají fotoaparáty, je teď vytvořen společně s rámem telefonu z hliníku a podle vyjádření zástupců Googlu by mělo jít o jeden kus hliníku. Záda pak budou mít jednu barvu namísto dvou odstínů jako u stávajících modelů, Google opět vsadí na tlumené pastelové barvy.

Google Pixel 7

Firma také potvrdila, že opět budou k dispozici dva modely: Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Ze snímků je patrné, že zůstanou zachovány počty fotoaparátů, Pixel 7 tedy bude mít dva objektivy, Pixel 7 Pro pak objektivy tři. Telefony bude pohánět nový čip Tensor.

Společně s Pixely 7 pak Google finálně uvede i nové chytré hodinky Pixel Watch, jejichž představení se očekávalo už nyní. Google i u nich v podstatě jen potvrdil design, ovládání dotykem a otočnou korunkou, výrazně vypouklé sklíčko a také propojení se službami a funkcemi platformy Fitbit. To mají Pixel Watch z hodinek s Wear OS, jak se teď systém pro hodinky od Googlu jmenuje, přinést jako první, časem se ho však dočkají i další chytré hodinky ostatních značek.

Překvapením v ucelené paletě produktů je pak nový tablet, který Google chystá. Jmenovat se má Pixel Tablet a na první pohled jde o relativně obyčejné zařízení svého druhu s jedním foťákem na zadní straně a ne zas tak minimalizovanými rámečky na straně přední. Přesto Google potřeboval dát světu vědět, že vlastní tablet chystá, i když ho na trh má uvést až příští rok.

Google jako Apple

Snaha Googlu ukázat už teď ucelenou řadu zařízení, kterou zákazníkům nabídne v podstatě do roka a do dne, je ovšem poměrně logická. Firma se totiž zjevně rozhodla, že pro ni vlastní hardware má hrát do budoucna důležitou roli a chce si vybudovat stejný ekosystém, jako má Apple se svými zařízeními a svým operačním systémem iOS (kterému také v případě dalších hardwarových platforem říká iPadOS a watchOS).

Doposud se Google profiloval zejména jako firma, která pokrok „tlačí“ vpřed na poli softwaru a služeb. Jenže to zjevně nestačí a vlastní hardware má ukázat cestu i v dalších oblastech, nejen na poli smartphonů, kde tak činí Google již vlastně od raných dob svého operačního systému Android (tehdy to byly smartphony Nexus). Hardware ovšem nemá být jen samotnou platformou pro využívání služeb a softwaru od Googlu, zjevně má nově za úkol přinášet firmě i zisk.

Jinak by se firma nechlubila třeba tím, že aktuální modely Pixel 6 a 6 Pro jsou nejprodávanějšími pixely všech dob a že se jich doteď prodalo víc než několika předchozích modelů dohromady. A také by Google neotvíral své vlastní značkové kamenné prodejny. Tu má zatím firma jen jednu v New Yorku, letos ale přibude další. Bohužel se v tomto ohledu Google soustředí pouze na domovské USA, v přítomnosti na světových trzích má za Applem zpoždění enormní.