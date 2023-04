Hodinky jako vyšité pro běžce. Vyzkoušeli jsme Garmin Forerunner 265

Chytré hodinky na běhání jsou vlastně docela široký pojem. Někomu totiž může stačit jen obyčejný chytrý náramek, který mu spočítá kroky, vzdálenost a změří tep. Víc ke spokojenosti nepotřebuje. Dále jsou tu běžci, kteří vyžadují něco navíc: pokročilé senzory, speciální sportovní režim nebo virtuálního trenéra. A pak jsou tu ti, kteří to s běháním myslí opravdu vážně a z tohoto typu cvičení chtějí dostat maximum, včetně odborného pomocníka na zápěstí. Právě těm se bude hodit jeden z dvojice modelů Garmin Forerunner 265/265s.

Na úvod je třeba objasnit, že rozdíly mezi modely 265 a 265s jsou pouze ve velikosti pouzdra hodinek a parametrů s tímto spjatých. Model 265s má 42mm pouzdro, 265 pak 46mm rozměr. Logicky se s tím pojí i velikost displeje (1,1 nebo 1,3palcový průměr), hmotnost pouzdra (39 a 47 gramů) a také výdrž baterie. Jinak jde o stejný model. My jsme se zaměřili na test většího modelu.

První dojem je u těchto hodinek něco, na co byste dbát příliš neměli. Ano, po stránce materiálového zpracování šlo Garminu především o to, abyste hodinky na zápěstí při běhu moc nevnímali, což znamená lehké materiály, tedy plast. Ačkoli je tedy model Forerunner 265 „plasťák“, je to vlastně ku prospěchu a budete rádi, že o hodinkách na zápěstí moc nevíte.

Řemínek dostanete k hodinkám silikonový, což je takový standard na běhání a díky systému quick release a standardnímu rozměru 18 mm (265s), potažmo 22 mm (265) seženete celkem snadno náhradní.

U garminů už jsme si zvykli na jejich typický způsob ovládání, kdy dotykový displej doplňuje celkem pět bočních tlačítek. Ta můžete využívat i ke kompletnímu ovládání hodinek v případech, že z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete využívat dotykový displej. Třeba když máte v zimě rukavice.

Model Forerunner 265 nabídne AMOLED displej, který je znatelným vylepšením oproti předchůdcům. Na slunci je daleko jasnější, nabídne lepší podání barev a přítomná je i funkce Always-On, která nechá důležité údaje zobrazené na displeji nepřetržitě. Samozřejmě se tím znatelně zkrátí výdrž baterie.

Hardwarová výbava hodinek je velice pestrá. Naprostou samozřejmostí jsou senzory snímající srdeční tep, nasycení krve kyslíkem, stres, kvalitu spánku nebo třeba dechovou frekvenci. Dále zde najdete i oblíbenou funkci Body Battery, která hodnotí celkovou zátěž i regeneraci vašeho organismu (na srozumitelné stupnici od 0 do 100) či hodnocení věku odpovídajícího vaší fyzické kondici.

Hodinky se dále umí připojit k satelitnímu určování polohy s funkcí SatIQ, což je automatické vyhodnocování vhodného satelitového systému v danou chvíli, pro co možná největší úsporu baterie. Hodinky zároveň podporují i vícefrekvenční sledování polohy pro přesnější výsledek. Mezi zbylými senzory nechybí barometrický výškoměr, kompas, gyroskop, akcelerometr či teploměr.

Další konektivitu zajišťuje nejen Bluetooth a wi-fi, ale také NFC pro mobilní platby využívající již zavedený systém Garmin Pay. Hodinky se spojí s Androidem i iOS a podporují jak přijímání notifikací, tak třeba ovládání hudby, dálkové hledání mobilu nebo instalaci dalších volitelných aplikací z obchodu Connect IQ.

Výdrž hodinek je tradičně to, za co si zájemci o garminy rádi připlatí. V případě modelu Forerunner 265 sice výdrž není tak ohromující jako u jiných (dražších) modelů z portfolia výrobce, ale i tak je hodně slušná. Garmin uvádí, že model Forerunner 265 vydrží na jedno nabití až třináct dní v provozu, což je slušná hodnota. Nám se dokonce po čtrnácti dnech spíš lehčího používání hodinky nepovedlo vybít, což je snad poprvé, kdy nějaký testovaný model předčil sliby výrobce.

Co by vás k modelu Forerunner 265 mělo táhnout především, je jeho opravdu obsáhlá sada softwarových funkcí, přehledů, tréninkových režimů, doplňujících informací, až se vám z toho zatočí hlava. Popravdě musíme uznat, že pro laického sportovce je tento model naprosto přehnaná věc, u které nejspíš mnoho nadstandardních funkcí ani nevyužije. To ovšem ani není zákazník, na kterého by Garmin cílil.

Tento model samozřejmě necílí výhradně na běžce (byť to má i v názvu) a najdete v něm také asistenty pro plavání, cyklistiku, lyžování, turistiku, veslování a spoustu dalších. Hodinky jsou zároveň i takový obecný osobní asistent – každé ráno vás uvítají přehledem vašeho tréninkového plánu a počasí, doporučí vám intenzitu cvičení, a dokonce předpoví výsledky.

Forerunner 265 je zkrátka přesně ten typ hodinek, který vám nechá dostatek prostoru pro osobní rozvoj, co se nároků na cvičení týče. Hodinky si můžete pořídit i jako laik a do všech jejich funkcí „dorůst“, ovšem zároveň to nebrání profesionálům naskočit do všeho, co aktuálně potřebují. Vůbec nejsnazší to budou mít ti, co už v minulosti nějaké garminy používali.

Tím se dostáváme k závěrečnému zhodnocení hodinek. S cenou 11 990 korun (nezávisle na velké nebo malé variantě) se v kategorii chytrých hodinek sice řadí spíš k těm dražším, ovšem na poměry tohoto populárního výrobce sportovních asistentů, jehož nejlepší modely mohou stát i přes padesát tisíc korun, je to vlastně docela výhodná koupě.

To z Forerunnerů 265 dělá opravdu vhodného adepta, pokud obecně nad značkou Garmin váháte, ovšem rádi byste okusili její pokročilé funkce při sportování. S modelem Forerunner 265 se nemusíte bát žádných drastických kompromisů, ale zároveň docela ušetříte oproti některým „elitním“ sériím.

Konkurenci je docela těžké určovat, jelikož takovou hloubkou, co se sportování týče, neoplývá asi nikdo jiný. Jde tedy spíš o to se zamyslet, zda skutečně i do budoucna celou škálu sportovních funkcí od Garminu využijete, obzvlášť pokud primárně potřebujete pouze základní statistiky – pak klidně jděte do levnějších hodinek či náramků za pár tisíc korun. Pokud máte jen drobné pochyby nad tím, zda by vás u jiných modelů časem mohlo něco omezovat, sáhněte s klidem po Forerunnerech 265.