Roztomilá postavička nejen nabije smartphone. Také vyjadřuje emoce

Stojánek, placka, krabička. Dokovací stanice pro smartphony mohou mít různé podoby. Není však nutné se držet zajetých kolejí, stačí popustit uzdu fantazii. Jako to učinil třeba designér Jinkyo Han z jihokorejského Soulu. Jeho vize dokovací stanice pro smartphony vypadá jinak než ty na trhu. Svým vlídným vzhledem přímo vybízí k odložení telefonu ve chvílích, kdy jej nepoužíváme.

Pokud totiž uživatel doma někam odloží svůj mobil, tak má posléze často tendenci jej přenášet tam, kam se zrovna přemisťuje. I třeba z důvodu, aby jej posléze nehledal. Naopak při jeho vložení do dokovací stanice nejenže se doplní chybějící energie do baterie, ale najde ho vždy na stejném místě. Je to však i otázka psychologie: pokud máme totiž mobil stále po ruce, často máme nutkání jej kontrolovat i ve chvílích, kdy na něm nepotřebujeme vůbec nic dělat. Jde o takzvaný syndrom FoMO (Fear of Missing Out), tedy strach z toho, že něco zmeškáme.

Obyčejný nabíjecí stojánek takové obavy pravděpodobně nezmírní, byť má třeba přidanou hodnotu, kdy smartphone promění třeba v chytrý domácí displej či chytrý reproduktor. Dokovací stanice, která smartphone vítá s otevřenou náručí a svým vzezřením má evokovat lidskou bytost (v někom však může evokovat tučňáka), by mohla být správnou cestou. Robot Ribo, jak svou vizi Han pojmenoval, není sice tak sofistikovaný jako některé nabíjecí stanice na trhu, ale oproti takovým nabízí lidštější požitek.

Tento malý stolní robot majiteli telefonu poskytuje emocionální podporu prostřednictvím výrazů vyjadřujících pocity smartphonu ve chvílích, kdy je odloučený od jeho rukou. Ribo nemá nohy, není tak nutné se obávat, že by snad s telefonem někam utekl. To není jeho posláním. Tím jsou právě emoce, které vyjadřuje prostřednictvím očí zobrazovaných na kruhovém displeji umístěném v „hlavě“ a pravděpodobně i jejím předkláněním a zvedáním.

K odložení telefonu slouží slot situovaný do břicha. Nejprve by však bylo nutné do Riba zavést vlastní nabíjecí kabel, bez něj by se telefon nenabíjel. Ze strany designéra jde o promyšlený tah, při obměně telefonu za jiný s odlišným nabíjecím konektorem by díky tomu odpadla nutnost pořízení nové dokovací stanice.

Designér této „polidštěné“ nabíjecí stanici vnukl ještě jednu funkci. Pokud uživatel uchopí obě ruce Riba, ten pak dokáže snímat hodnoty EKG, které se následně zobrazí na displeji telefonu. I toto držení se za ruce je dalším náznakem toho, že moderní technologie nemusí působit chladným dojmem. Ribo by sice nenabídl tak sofistikované funkce jako mnohé chytré dokovací stanice, oproti nim by však u uživatelů mohl zabodovat právě svými lidskými rysy a humanizovaným „obličejem“. Pokud by se tedy tato designérská vize zhmotnila v reálný produkt.