Solární nabíječka údajně nabije iPhone do dvou hodin. Vejde se do batohu

Během veletrhu IFA jsme zavítali na mnoho stánků výrobců mobilního příslušenství. V tomto ohledu na výstavišti dominovaly především různorodé kryty pro mobily, a proto jsme byli rádi, když jsme našli něco trochu originálnějšího. Třeba přenosnou solární nabíječku, která údajně podle výrobce má potenciál na to, aby nabíjela iPhony stejně rychle jako klasická nabíječka v zásuvce.

Model Xtorm SolarBooster 21W vypadá na první pohled jako několikrát přeložený kus černého plátna. Je jako dělaný pro ty, kteří podnikají časté výpravy do divočiny, kde nemají přístup ke zdroji elektřiny. Do batohu se vejde celkem pohodlně, byť se nedá říci, že by zabral úplně málo místa. Lze jej také mít třeba v rozloženém stavu pověšený zezadu na batohu nebo na stanu.

Výrobce uvádí, že Xtorm SolarBooster může mít výstupní proud až 2,1 A, což znamená, že dovede třeba iPhony, které zatím nenašly cestu k závratně rychlému nabíjení, dobít do dvou hodin. A dokonce zvládne nabíjet i dvě zařízení současně, třeba smartphone a powerbanku. Osazena je totiž jak klasickým USB-A, tak USB-C konektorem.

Samozřejmě, že to má všechno jedno velké „ale“. Už na stánku se nám zástupci firmy snažili neslibovat zázraky, ale spíš usměrňovali očekávání. Onen maximální výkon 21 W se totiž týká pouze ideálních podmínek, tedy jasného, slunečného dne, a dokonce také záleží na tom, kde se nacházíte. Čím blíže rovníku jste, tím lépe.

Je nám tedy jasné, že i s takto pokročilou solární nabíječkou nebudete mít třeba v lese za Prahou s byť jen lehkou oblačností zdaleka tak dobré výsledky. Model SolarBooster má však i tak slušný potenciál zaujmout různé dobrodruhy, kteří by si rádi na výlet do divočiny vzali s sebou i nějaký provizorní zdroj energie. Nabíječka se aktuálně prodává v Evropě za cenu 169 eur, tedy v přepočtu něco málo přes čtyři tisíce korun.