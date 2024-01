Apple měl řešení, jak obejít zákaz prodeje hodinek. Soud mu to však zhatil

Podle amerického orgánu činného v trestním řízení mohl Apple obejít zákaz prodeje nejnovějších modelů hodinek Watch na americkém trhu, uvedla to agentura Reuters. Společnost je z něj musela stáhnout před koncem loňského roku kvůli sporu se zdravotnickou společností Masimo, která tvrdí, že Apple použitím světelných senzorů k měření okysličení krve porušuje její patenty pulzního oxymetru.

Apple 26. prosince, tedy dva dny po stažení hodinek z kamenných prodejen podal proti verdiktu americké Komise pro mezinárodní obchod (ITC) odvolání u amerického odvolacího soudu a požádal o dočasné pozastavení zákazu. Vyhověno mu bylo jen částečně: hodinky Watch Series 9 a Ultra 2 mohl prodávat jen do 10. ledna. V pátek 12. ledna měl být totiž vynesen finální verdikt, jenže se tak nestalo.

Společnost tak ve snaze obnovit prodej klíčového produktu navrhla řešení, které se vlastně i přímo nabízelo. A sice že přestane používat sporné měření okysličení krve, tedy jednu z klíčových funkcí hodinek Watch. Modely Watch Series 9 a Ultra 2 dostupné na americkém trhu by tak tuto funkci měly deaktivovanou. Toto omezení by se týkalo jen nově prodaných kusů a nevztahovalo by se na jiný než americký trh. Bez sporné funkce by se tedy museli obejít jen američtí zákazníci. Americký celní úřad rozhodl v prospěch Applu.

Ten tak v tu chvíli naplnil obsah svého dřívějšího prohlášení, kterým reagoval na příkaz pozastavit prodej svých hodinek. Informoval totiž, že v případě potvrzení jeho platnosti podnikne veškerá opatření, aby zajistil, že se Watch Series 9 a Ultra 2 vrátí k americkým zákazníkům co nejdříve. Jenže ze svého částečného „vítězství“, tedy možnosti opět na americkém trhu prodávat své nejnovější chytré hodinky, se dlouho neradoval. Odvolací soud totiž podle nejnovějších informací potvrdil původní zákaz, tedy že Apple nemůže na domácím trhu prodávat Watch Series 9 a Ultra 2, pokud mají danou funkci.

Nicméně Apple podle agentury Bloomberg již do svých amerických obchodů stačil dodat dotčené hodinky s deaktivovaným patřičným senzorem. Obchody byly ovšem instruovány, že je nesmí dát do prodeje, dokud neobdrží další instrukce.