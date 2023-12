Šokující prohra Applu. Firma musí zastavit prodej chytrých hodinek v USA

Je to spor, který se táhne už od roku 2020. Zdravotnická společnost Masimo tehdy podala u amerických soudů žalobu na Apple kvůli porušení patentů společnosti. Masimo tvrdí, že hodinky od Applu používají světelné senzory k měření okysličení krve, což je funkce, která porušuje patenty pulzního oxymetru vyvíjeného touto společností.

Americké regulační úřady nyní nařídily právě kvůli porušení tohoto patentu Applu zastavit prodej nových chytrých hodinek na americkém trhu. Zákaz prodeje začne platit od 21. prosince v online obchodě a od 24. prosince v kamenných obchodech. Prodeje se zastaví pouze u nových modelů, tedy Apple Watch Series 9 a Ultra 2.

Společnost již vydala k situaci prohlášení pro server 9to5mac: „Nyní probíhá přezkumné řízení ve věci sporu o duševní vlastnictví týkajícího se zařízení Apple Watch s funkcí Blood Oxygen. Jelikož přezkumné období skončí až 25. prosince, společnost Apple preventivně podnikla kroky, aby se v případě potvrzení platnosti rozhodnutí podřídila.“

Zástupci Applu se nicméně proti nařízení ohradili: „Společnost Apple s příkazem důrazně nesouhlasí. Využíváme řadu právních a technických cest, které by měly zajistit vrácení hodinek Apple Watch do prodeje. Pokud se potvrdí platnost nařízení, bude Apple i nadále podnikat veškerá opatření, aby se Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 vrátily k zákazníkům v USA co nejdříve.“

Patentový spor se společností Masimo ovšem není jediný, který aktuálně tíží Apple. Hodinky Apple Watch totiž údajně porušují i patenty společnosti AliveCor. Spor se týká především způsobu měření srdečního tepu, který umí hlídat nepravidelnosti, a také elektrokardiogramu, který (na základě porušených patentů) vyhodnocuje srdeční činnost uživatele.

Dobrou zprávou pro evropské zákazníky je to, že patentový spor se týká pouze amerického trhu. Evropy se zákaz prodeje (alespoň zatím) netýká a nové hodinky Applu v obchodech najdeme i nadále.