Super týden premiér. Novinky představí Apple, Google, Samsung a Huawei

Týden od 18. října bude plný premiér. Hned v pondělí má akci Apple, který už rozeslal pozvánky na svůj Apple Event, který začne v sedm hodin večer středoevropského času. V úterý 19. října ukáže novinky Google, akce začíná taktéž v sedm večer středoevropského času.

Další den, tedy ve středu 20. října má akci Samsung, jeho Galaxy Unpacked Part 2 začíná ve čtyři hodiny odpoledne. Ve čtvrtek se přidá i Huawei, který představí novinky pro evropské trhy. Akce proběhne odpoledne ve Vídni.



Na co se můžeme těšit? Zatím je jasno jen u Googlu. Akce se bude věnovat novým Pixelům 6, které už dávno nejsou tajemstvím, design unikl už před několika měsíci, a tak v srpnu společnost očekávané novinky nečekaně ukázala (více viz Originální design a vlastní čip. Detaily o Pixelech 6 však Google tají). Přesto může Google překvapit, spekuluje se nad véčkem s ohebným displejem, které by řadu Pixel 6 rozšířilo.

Jelikož Apple už představil nové iPhony a vše okolo nich včetně hodinek Watch 7, jeho pondělní akce bude podle tradice s největší pravděpodobností o počítačích, teoreticky se může ukázat i nějaký tablet. Naopak mobilní novinky očekávat nemůžeme. Na řadě je nyní jen nová generace iPhonu SE, ale ten byl měl podle tradic společnost ukázat až příští rok na jaře.

Ani u akce Samsungu není jasné, co výrobce ukáže. Z videa na pozvánce nic moc vyčíst nelze. Některé zahraniční zdroje ve videu vidí nové chladničky z řady Bespoke s barevnými panely. Jenže akce se jmenuje Galaxy Unpacked Part 2, takže se týká řady Galaxy a tam chladničky nepatří.

Jenže ani u mobilů se o nějakých novinkách, které by výrobce chtěl takto významně představit, neví. Možná by to mohl být Samsung S21 FE, ale ten je zřejmě odsunutý až na konec roku, nebo dokonce až do roku příštího.

Poslední v řadě je Huawei, který jak je známo, má problémy s americkým embargem, přesto je určitě zajímavé sledovat, jaké nové mobily předvede. Pro Evropu to bude primárně novinka v řadě Nova, podle čínské nabídky by to měla být řada Nova 9, kterou Huawei na domácí trh uvedl nedávno. Ale je možné, že se dočkáme i nějakých dalších zajímavých produktů.