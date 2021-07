Budou muset vyměnit procesor? Očekávaný samsung je jinak připravený

Na začátku srpna bude mít Samsung velkou akci, na které ukáže, mimo jiné, nové skládací telefony Z Flip 3 a Z Fold 3. S těmi se počítá a jejich premiéru by nemělo nic překazit. Další novinkou pro tuto akci měl být Samsung S21 FE, tedy odlehčená varianta top modelu značky. Jenže v jeho případě mnoho zdrojů uvádí, že bude uvedený později, protože Samsung ho nemá z čeho vyrábět.

Důvodem je globální nedostatek procesorů, což se netýká jen spotřební elektroniky, ale i aut a dalšího zboží. A právě pro Samsung S21 FE podle mnoha zdrojů neměl výrobce dostatek čipů. Firma to sice přímo nepotvrdila, nekomentuje nepředstavené přístroje, ale podle vyjádření Samsungu zřejmě na celé situaci něco bude.

Model FE představil Samsung poprvé loni a byl to úspěch. Ve výrazných barvách a s nižší cenou to byla zajímavá alternativa pro drahé modely řady S20. Takže nebylo překvapením, že letos chce postupovat stejně. Akorát s tím rozdílem, že loni S20 FE přišel ve dvou variantách, a to s 5G a bez.

Rozdíl byl nejenom v konektivitě ale i v použitém procesoru. Verze bez 5G pohání Exynos 990, variantu s 5G naopak čip Snapdragon 865. Ten vedle podpory 5G je v porovnání s exynosem výkonnější, což ukázalo i naše srovnání.

Letos má Samsung představit jen jednu variantu telefonu s podporou 5G, bez ní by byl telefon nejvyšší třídy už těžko prodejný. Měl to být buď aktuální špičkový Snapdragon 888 nebo možná alternativně levnější Snapdragon 870.

Jenže s nedostatkem procesorů si Samsung bude chtít tyto špičkové čipy nechat pro dražší modely, u kterých má větší marži. Proto zřejmě přistoupí ke změně a použije vlastní procesory Exynos, zřejmě špičkové 2100. Oproti loňsku zde již má několik alternativ s podporou 5G a navíc si v jejich případě nebudou stěžovat ani zákazníci. Výkonově se již letošním čipům Qualcommu vyrovnají.

Samsung si exynosy sám vyrábí, takže dokáže lépe řídit výrobu a dodávky, navíc je dalším firmám nabízí jen v omezené míře. Naopak zájem o čipy Qualcomm je velký a výroba nestíhá. Dělí se o ni tchajwanská společnost TSMC a právě Samsung, který vyrábí čipy Snapdragon 888. Ale dodávky si samozřejmě řeší sám Qualcomm.