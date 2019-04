O2 vylepšuje pevný internet, ultrarychlé připojení má nově až 1 Gb/s

Nový tarif pevného internetového připojení, který po necelém roce z výsostné pozice sesazuje dosud nejrychlejší tarif O2 Internet Ultra HD, nese název Internet Exklusiv HD. Maximální přenosové rychlosti nového připojení přes kabel jsou ve srovnání s loni představeným tarifem čtyřnásobné. A to jak v případě stahování, tak odesílání, tedy 1 000 Mb/s, respektive 100 Mb/s.

Je tak předurčen pro zákazníky, kteří vyžadují ultrarychlé fixní připojení s promptní odezvou. Tarif je vhodný nejen pro domácnosti s vysokým počtem připojených zařízení, ale i pro všechny uživatele stahující velké objemy dat či holdující hraní online her.

Standardní cena tarifu Internet Exklusiv HD činí 949 korun. Do 30. dubna nicméně operátor zvýhodňuje pořízení nové služby, tedy uzavření nové smlouvy stokorunovou slevou po celou dobu úvazku (vztahuje se na všechny tarify Internetu na doma vyjma základního Internetu Optimal HD), v takovém případě vyjde jen na 849 korun.

Avšak ani tato cena nemusí být konečná, operátor další stokorunovou slevou poskytne za kombinaci s jinou službou ze své nabídky. Internetový tarif s rychlostí až 1 Gb/s tak zákazník O2 může při kombinaci s mobilním tarifem využívat již za 749 korun měsíčně a lze jej pořídit i v rámci rodinného balíčku O2 Spolu. Nový tarif lze kombinovat také s O2 TV, v takovém případě umožní všem členům domácnosti sledovat vlastní program, a přitom bez obav stahovat velké množství dat, ať už při sledování online videí či při práci s cloudovým úložištěm.

Předpokladem k využívání nového tarifu je pořízení modemu O2 Smart Box, který je rychlost tarifu Internet Exklusiv HD schopen přenést prostřednictvím kabelu do domácí sítě či bezdrátově pomocí wi-fi. Je tedy nutné počítat ještě s buď jednorázovou investicí ve výši 4 752 korun, nebo měsíční splátkou po dobu 48 měsíců. Výše splátky činí 99 korun za měsíc.

Rychlostně srovnatelné pevné internetové připojení (stahování až 1 000 Mb/s) má ve svém porftoliu také společnost Vodafone. Měsíční poplatek činí 899 korun, je tedy o padesát korun levnější než tarif od O2 bez uplatnění slevy. Avšak v případě jejího zohlednění se řešení Vodafonu stává naopak o padesát korun dražší. Zákazník musí opět počítat s nutností pořízení vhodného modemu.

U T-Mobilu lze aktuálně využívat pevné připojení s maximální rychlostí jen 250 Mb/s. Konkrétně jde o tarif Pevný internet XL, který operátor do své nabídky zahrnul loni v únoru. Měsíční poplatek činí 799 korun. Opět se to neobejde bez pořízení vhodného modemu, ten si lze od poloviny ledna nově i pronajmout (více viz Modem už není nutné pouze kupovat. T-Mobile jej nově i pronajme).