O2 TV bude k internetu zdarma, ale bez sportu. Mnozí budou zklamáni

O2 se pustila do boje o uživatele, kteří nyní dumají nad přechodem v rámci pozemního televizního vysílání na normu DVB-T2. Firma přišla s nabídkou, kdy k některým dražším tarifům internetového připojení dává základní formu O2 TV. Její součástí není sportovní kanál, který tento týden přinesl platformě rekordní sledovanost. Ve středu večer během zápasu Slavie proti Barceloně dosáhla sledovanost O2 TV 690 480 diváků.

„Dosavadní rekord z 3. října, kdy se také hrála Liga mistrů UEFA s účastí Slavie, byl překonán o více než dvě stě tisíc,“ připomíná Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení O2.

Přejmenované tarify

Tyto sportovní přenosy si však budou moci vychutnat jen zákazníci, kteří si je zaplatí nad rámec základní nabídky. „Operátor O2 bude od listopadu nabízet vylepšené tarify pro internetové připojení na doma. Jejich součástí se zdarma a bez časového omezení stane také základní varianta O2 TV Modrá, která obsahuje 34 kanálů (22 HD),“ píše stanice v tiskové zprávě.

Současné služby u O2, které kombinují televizi a internet, počítají se stokorunovou měsíční slevou. Platí to až od druhé nejnižší nabídky internetu, kde za necelých 450 korun za měsíc získá uživatel rychlost 50 Megabitů za sekundu (Mbps). Nejméně bohatá nabídka televize od O2 pak stojí necelých 300 korun měsíčně, ale má už v sobě přenosy první fotbalové ligy i Ligy mistrů. Nyní tak uživatel zaplatí s již zmíněnou stokorunovou slevou za tuto kombinaci 650 korun za měsíc.

Příští měsíc by kombinace nejnižší základní varianty označované jako O2 TV Modrá spolu s 50Mbps internetem stála necelých 500 korun. Ale pozor, balíček obsahuje jen 34 kanálů (z toho 22 v HD kvalitě), které nabízejí jen to, co diváci mohou přijímat přes klasickou anténu. Jediná možnost, kde si uživatel nebude připlácet za O2 TV Modrá, je Internet HD Bronzový, jehož rychlost je 20 Megabitů za sekundu a cena necelých 400 korun. To je stejná cena, jako má současný tarif Internet OPTIMAL HD se stejnou rychlostí.

Zákazník této společnosti, který potřebuje rychlejší internet, ale už ne televizi od O2, tak od listopadu bude platit o 50 korun měsíčně zbytečně více než dnes. O2 není jediný poskytovatel internetu, který k podobnému kroku přistoupil. Stejný postup zvolil například operátor UPC, kde balíček základních programů stojí necelých třicet korun a platí pro všechny internetové tarify včetně nejnižšího za 430 korun s rychlostí 50Mbps.

Vraťme se k O2. Kdo bude chtít i sportovní kanály O2, ten bude muset sáhnout po variantě O2 TV Bronzová, která slibuje 63 kanálů (27 v HD) včetně O2 TV Sport, a to za 299 Kč měsíčně. Dá se očekávat, že firma od listopadu nabídne podobné zvýhodnění jako doposud, aby ve výsledku nově nazvané balíčky nepřinesly zdražení. Místo již zmíněných 650 korun za měsíc by totiž uživatel platil s 50Mbps internetem zhruba 800 korun.

Název tarifu říjen/listopad Rychlost říjen/listopad Cena říjen/listopad (bez závazku v Kč) Internet OPTIMAL HD/Internet HD bronzový stahování 20 Mbps nahrávání 2 Mbps 499/399 Internet AKTIV HD/Internet HD stříbrný stahování 50 Mbps nahrávání 5 Mbps 449*/499** Internet PREMIUM HD/Internet HD zlatý stahování 100 Mbps nahrávání 10 Mbps 549*/599** Internet ULTRA HD/Internet HD platinový stahování 250 Mbps nahrávání 25 Mbps 649*/699** Internet EXKLUSIV HD/Internet HD diamantový stahování 1000 Mbps nahrávání 100 Mbps 849*/799** Pozn:

*cena včetně říjnového zvýhodnění 100 korun (další 100korunová sleva při kombinaci s O2 TV)

**cena zahrnuje O2 TV Modrá Televize Obsahuje říjen/listopad Cena říjen/listopad (bez závazku v Kč) -/O2 TV Modrá -/34 kanálů (22 HD) v ceně internetových balíčků O2 TV M/O2 TV Bronzová 65 TV kanálů (29 HD)/63 kanálů (27 HD) 299/299 O2 TV L/O2 TV Stříbrná 100 kanálů

(44 HD)/101 kanálů (45 HD) 399/449 O2 TV XL/O2 TV Zlatá 133 kanálů

(52 HD)/neuvedeno 749/749

Až na výjimky tak v konečném důsledku O2 jen přejmenovává svou televizní nabídku (s několika změnami v obsahu a zdražení prostřední varianty). U internetu firma zlevňuje nejpomalejší a nejrychlejší připojení a k většině nově nazvaným internetovým tarifům si nechá zaplatit 50 korun měsíčně za televizi, kterou může uživatel získat i při příjmu přes televizní anténu.

Stávající zákazníci O2 TV mohou nadále využívat dosavadní tarify, nebo přejít na novou nabídku u nabídky internetu to firma nespecifikovala. Nyní zjišťujeme, zda tom znamená, že stávající zákazníci budou od listopadu převedeni na nové tarify.

Už jen jedno zařízení

Velký problém může divákům způsobit změna fungování O2 TV, kde se již nepočítá s možností sledovat zdarma vysílání na více zařízeních.

„Zákazníci, kteří si chtějí O2 TV užívat současně na více zařízeních, si mohou za 100 korun měsíčně přikoupit balíček Rodinné sledování. To umožní sledovat O2 TV v jednu chvíli na třech zařízeních současně, a to včetně set-top boxů,“ popisuje firma změnu v tiskové zprávě.

Aktualizováno: Doplnili jsme informace o nabídce Rodinné sledování