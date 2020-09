Cenová válka pevného internetu. Bojuje se extra cenami na první půlrok

V polovině srpna Vodafone představil nový tarif pevného internetového připojení. Při ceně 999 korun měsíčně nabídne rychlost 1 Gb/s. Operátor dává nicméně na první půlrok výraznou 60% slevu. Tarif tak vyjde na pouhých 399 korun. Tedy na stejnou sumu, za níž je běžně k mání připojení s rychlostí jen 20 Mb/s. A na stejnou částku vyjdou i ostatní tarify, které Vodafone nabízí jak pod vlastní značkou, tak stále i pod nedávno převzatým UPC. Vždy přitom platí, že cenové zvýhodnění si zákazník užije jen první půlrok. Posléze operátor účtuje standardní sazbu.

Na tom by nebylo nic divného. Dá se říci, že je to klasická promo akce při příležitosti zavedení nové služby či vylepšení některé z již nabízených. Neobvyklé není ani to, že na takové akce běžně reaguje i konkurence. Nejinak je tomu i v tomto případě. Jenže všechny nabídky jsou v jednom ohledu jak přes kopírák.

Chcete výhodnější pevný internet, ale z přípojek máte ve vaší lokalitě k dispozici jen O2? Nebo naopak T-Mobile? V obou případech máte nyní šanci výrazně ušetřit, konkurence na novinku Vodafonu reagovala. Jenže jinak, než by potenciální zákazníci možná očekávali. Cenová válka operátorů se totiž smrskla jen na již zmíněný půlrok.

A tak třeba od O2 můžete mít tarif s totožnou maximální přenosovou rychlostí jako u Vodafonu (až 1 Gb/s, tarif operátor nabízí již od dubna) namísto běžných 799 korun prvních šest měsíců jen za 599 Kč. Tedy ve srovnání s konkurentem o 200 korun dráže, ačkoli je tarif O2 oproti němu běžně naopak o 200 korun výhodnější. O2 ceny všech svých tarifů pevného internetu zvýhodňuje vždy o 200 Kč. Třeba základní tarif s rychlostí až 50 Mb/s tak nyní vyjde na 299 Kč, jde o nejnižší cenu na trhu.

U T-Mobilu se naopak výše půlroční slevy odvíjí od vybraného tarifu. V případě toho základního s přenosovou rychlostí 20 Mb/s (v místech, kde není dostupná, jen 16 Mb/s) činí 100 korun. Cenou na první půlrok se tak řadí po bok základního tarifu od O2, maximální přenosovou rychlostí za ním ovšem výrazně pokulhává. U nejvyššího tarifu, který v případě magentového operátora nabídne rychlost jen 250 Mb/s, pak měsíční sleva činí už 320 Kč, prvních šest měsíců tak vyjde na 479 korun. Tedy o 20 korun levněji než srovnatelný tarif od O2, který je ovšem v případě běžných cen o stokorunu výhodnější než ten od T-Mobilu.

Při zřizování nové přípojky je nutné mít na vědomí, že cenové zvýhodnění není ani v jednom případě trvalé. To vzhledem k poměrně výrazně rozdílným standardním cenám v případě, kdy má zákazník na výběr mezi více poskytovateli, platí dvojnásob. Důležité tedy je, nenechat se při výběru poskytovatele či vhodného tarifu ovlivnit jen lákavou cenou. Nadšení z ní totiž velmi rychle opadne.