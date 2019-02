Modem už není nutné pouze kupovat. T-Mobile jej nově i pronajme

Koncová zařízení pro pevné služby pronajímá T-Mobile již od loňského července, vztahovalo se to ovšem jen na služby Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky či T-Mobile SAT TV. Od pondělí 14. ledna je možné si zařízení pronajmout i u služeb Pevný internet kabelem či T-Mobile TV. Dosud bylo nutné potřebná zařízení k těmto službám zakoupit jednorázově, či na splátky.

Noví zákazníci, kteří uzavřou smlouvu na některou z uvedených služeb, si tak budou zařízení moci i pronajímat. Výše měsíčního poplatku se přitom liší v závislosti na vybraném zařízení. Například u služby Pevný internet kabelem si za pronájem základního modemu operátor naúčtuje 30 korun, za prémiový 50 korun měsíčně. V případě T-Mobile TV noví zákazníci za pronájem set-top boxu zaplatí každý měsíc 50 korun.

Pronajaté zařízení nezbytné pro fungování pevných služeb T-Mobilu zůstává po celou dobu trvání smlouvy v majetku operátora. Z toho plynou jisté výhody jako bezplatný servis či výměna porouchaného zařízení zdarma.

„Zákazník se nemusí obávat, že za 2 roky a 1 den dojde k závadě na zařízení a bude muset kupovat nové,“ dodal ředitel B2C marketingu a řízení produktů T-Mobile Juraj Bóna. Bezplatně operátor vymění zařízení za vhodnější i v případě přechodu na jinou technologii.

Nabízí se ovšem i otázka, zda-li zákazník zařízení, které nebude poruchové a nebude jej ani nutné měnit kvůli změně služeb (např. přechod na Pevný internet vzduchem), nepřeplatí. Stát by se to nemělo, podle operátora by totiž zákazník takové zařízení musel používat podstatně déle, než je jeho technologická životnost.

Například základní cena prémiového modemu Sercomm Speedport Plus určeného pro Pevný internet kabelem činí 2 399 korun, operátor jej nyní pronajímá za 50 korun měsíčně. Zákazník by tak modem musel používat déle než čtyři roky, až poté by jej začal přeplácet. Nelze nicméně vyloučit, že by takový případ mohl nastat. U základního modemu ZyXEL VMG3312-T20A se základní cenou 999 korun by se tak vzhledem k měsíčnímu pronájmu ve výši 30 korun stalo totiž již po zhruba dvou letech a devíti měsících používání.

„DSL modem je nadále možné zakoupit i za jednorázovou cenu, a to buď ke smlouvě nebo bez smlouvy na DSL službu. V obou případech je cena stejná (999 Kč nebo 2 399 Kč dle typu modemu) a modem bude plně ve vlastnictví zákazníka,“ dodala Pavla Hobíková z tiskového oddělení T-Mobilu.



Službu pevného internetu, tedy internetové připojení vázané na konkrétní adresu, nabízí i konkurenční operátoři. Ani zákazníci O2 a Vodafonu se přitom neobejdou bez nutnosti pořízení potřebného modemu. U obou operátorů budou nicméně stát před volbou, kterou donedávna řešili i zákazníci T-Mobilu: tedy zda zařízení zakoupit jednorázově, nebo jej pořídit na splátky. U O2 ani u Vodafonu si totiž koncová zařízení pronajmout nelze.

„V tuto chvíli dáváme přednost prodeji koncových zařízení před jejich pronájmem,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Jitka Pajurková z tiskového oddělení O2.

Aktualizace: upřesněny aktuální možnosti pořízení modemů u služby Pevný internet kabelem