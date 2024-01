O2 mění tarify pevného internetu. Někdo vydělá, někdo se bude divit

Nové Max tarify, které O2 nabízí od 5. ledna a které nahrazují dosavadní tarify Internet HD, přinášejí jeho zákazníkům za jednotnou cenu vždy nejvyšší rychlost pevného či bezdrátového internetu, která je na jejich adrese dostupná. Všechny rychlosti jsou k mání nově za jednotnou cenu 599 korun.

U dvou nižších tarifů to znamená faktické zdražení, naopak méně oproti dřívějšku zaplatí zákazníci v případě, že je na jejich adrese dostupná rychlost stahování vyšší než 100 Mbit/s. Připojení s minimálně touto rychlostí mohou podle operátora mít v současnosti více než dvě třetiny domácností využívajících bezdrátovou či DSL technologii. Ne vždy však doposud této možnosti využily, důvodem mohla být ekonomická stránka – třeba ve srovnání s tarifem s rychlostí 50 Mbit/s byly ty vyšší o až 200 korun dražší. Na druhou stranu mohl zákazník výběrem pomalejšího připojení ušetřit.

Například tarif s rychlostí 250 Mbit/s stál doposud 749 korun (ceníková cena bez dodatečné marketingové akce), tak nově je za výše zmíněných 599 Kč, vyjde tedy o 150 korun levněji (o 50 korun levněji oproti marketingové ceně 649 Kč). Pokud je však na dané adrese k dispozici pevný internet nanejvýš s maximální rychlostí 50 Mbit/s, tak si naopak oproti dřívějšku padesátikorunu připlatí (viz ceny dřívějších tarifů v tabulce níže).

Původní tarify pevného a bezdrátového internetu O2 Maximální rychlost stahování/nahrávání Cena Internet HD Bronzový 20/2 Mbit/s 449 Kč Internet HD Stříbrný 50/5 Mbit/s 549 Kč Internet HD Zlatý 100/10 Mbit/s 649 Kč Internet HD Platinový 250/25 Mbit/s 749 Kč

Nové tarify Max jsou aktuálně dostupné pro nové zákazníky, ti stávající se jich dočkají v dubnu. O2 si navíc pro nováčky, kteří si nový Max tarif pořídí do konce března, přichystalo zajímavou slevu: první půlrok zaplatí jen 299 Kč měsíčně.

Zákazníci k vysokorychlostnímu internetu získají automaticky i přístup do základní verze O2 TV, přičemž až do konce března je její součástí i kanál O2 TV Sport. Operátor ke všem novým tarifům přidává i službu O2 Security na měsíc zdarma. V případě nečekaného zakolísání či změny pevného internetového připojení si zákazník O2 může v samoobsluze Moje O2 spustit neomezená data zdarma pro své telefonní číslo od O2, a to až do doby, dokud není vše plně funkční.

U konkurenčních operátorů, tedy T-Mobilu a Vodafonu DSL připojení vyjde shodně na 449 (50 Mbit/s) až 749 korun (250 Mbit/s) v závislosti na zvoleném tarifu. Pouze Vodafone pak stejně jako O2 zvýhodňuje první rok využívání služby, a to slevou, díky níž se zákazník dostane bez ohledu na jím zvolený tarif na jednotnou částku ve výši 299 Kč.

Ceny xDSL internetu od mobilních operátorů Maximální přenosová rychlost stahování/nahrávání Cena u O2 Cena u T-Mobilu Cena u Vodafonu 20/2 Mbit/s 599 Kč (299 Kč prvních šest měsíců) 449 Kč 449 Kč (299 Kč prvních šest měsíců) 50/5 Mbit/s 599 Kč (299 Kč prvních šest měsíců) 549 Kč 549 Kč (299 Kč prvních šest měsíců) 100/10 Mbit/s 599 Kč (299 Kč prvních šest měsíců) 649 Kč 649 Kč (299 Kč prvních šest měsíců) 250/25 Mbit/s 599 Kč (299 Kč prvních šest měsíců) 749 Kč 749 Kč (299 Kč prvních šest měsíců)

Aktualizace: zohledněny ceníkové ceny tarifů Internet HD