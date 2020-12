O2 přináší na míru šitou vánoční nadílku. Schovalo ji do nové samoobsluhy

V mobilní aplikaci Moje O2, která získala modernější design, tmavý režim či anglickou mutaci a nově nabízí třeba možnost přímé platby kartou a aktivního nastavení služeb, si mohou zákazníci O2 vybrat jeden ze tří vánočních dárků. Ty jim jsou ušity na míru, avšak jen do Štědrého dne.

„Od 1. do 24. prosince si může zákazník vybrat v aplikaci jeden ze tří dárků, které jsme pro něj přichystali na základě služeb, které u nás využívá,“ upřesnila ředitelka O2 TV a digitálních služeb v O2 Dana Tomášková.

Zákazníci, a to včetně těch, kteří využívají předplacené karty od O2 včetně nových SIM Datamanie (více viz O2 oprášilo datově štědrou předplacenku. Pro náročné má 7 GB za 300 korun), ve vylepšené mobilní samoobsluze najdou například 2 GB dat, vánoční balíček O2 TV (až 6+1 kanálů různých žánrů zdarma), 300 Kč slevu na telefony či další zařízení a příslušenství od O2, v O2 Knihovně e-knihy zdarma či 15% slevu na malé i velké spotřebiče v síti Datart.

Na míru šitá vánoční nabídka v mobilní aplikaci doplňuje letošní kampaň O2 s názvem Letos jsou dárky na nás. V rámci té si mohou zákazníci pořídit zařízení Samsung, Xiaomi, Apple či Acer za zvýhodněné ceny a využít zároveň možnost jejich nákupu na splátky bez navýšení a s nízkou počáteční platbou.

Mobilní aplikace Moje O2, která mimo jiné nově umožňuje vlastní pojmenování služeb (např. podle člena domácnosti, který je využívá) či blokovat ztracenou SIM a objednat její výměnu, je dostupná v aplikačních obchodech Google Play a App Store, a to všem ověřeným zákazníkům O2 (rezidentní zákazníci, zákazníci z řad živnostníků a firem, členové O2 Family přihlašující se přes O2 ID). Již na příští rok O2 plánuje další vylepšení své mobilní samoobsluhy.



Konkurenční operátoři se i o letošním předvánočním období zaměřili zejména na mobilní data. T-Mobile rozdává prostřednictvím mobilní samoobsluhy nastálo a bez navýšení měsíčního paušálu až 5 GB dat, přičemž datový objem se liší v závislosti na využívaném tarifu. Zmíněný nejvyšší objem naděluje pouze u vyššího ze dvou studentských tarifů.

Operátor nezapomněl ani na předplacenkáře, zákazníky toužící po novém telefonu (akce druhý mobil za pouhou jednu korunu se v prosinci vztahuje na smartphony od Samsungu) či ty, kteří využívají T-Mobile TV (více viz Vánoce u T-Mobilu: až 5 GB dat jako stálý bonus či druhý mobil za kačku).

Vodafone svým zákazníkům letos naděluje především neomezená data na měsíc zdarma. Je však nutné si tento dárek stejně jako ostatní (speciální vánoční videotéka či HBO zdarma pro zákazníky s Vodafone TV, pevný internet na tři měsíce zdarma, sleva na vybraná zařízení) vyzvednout prostřednictvím speciální vánoční webové stránky, a to nejpozději do konce ledna 2021 (více viz Vánoce u Vodafonu: neomezená data na měsíc zdarma i speciální videotéka).