O2 oprášilo datově štědrou předplacenku. Pro náročné má 7 GB za 300 korun

Speciální webové stránky Datamánie spustilo O2 na konci letošního července, a to naprosto neuvěřitelnou nabídkou: za 300 korun 100 GB dat měsíčně (více viz Na Česko neuvěřitelná cena. O2 nabízí 100 GB dat za 300 Kč bez závazku). Tentokrát operátor nabídku SIM rozšířil, namísto jediné nabízí dvě. S tou první nazvanou Data základ lze měsíčně prodatovat 2 GB, a to za 199 Kč.

Cena druhé SIM s názvem Data pro náročné koresponduje s letní nabídkou, vyjde na 299 Kč, avšak rozdíl v datech je propastný. S touto předplacenkou lze měsíčně prodatovat „jen“ 7 GB. V obou případech se při dostatečné výši kreditu datový balíček každý měsíc obnoví. Ještě dodejme, že u obou nových předplacenek činí minutová sazba za hovor 4,90 Kč, odeslání jedné SMS pak vyjde na 1,90 Kč.

Byť se O2 ve srovnání s letní akcí tentokrát drží hodně při zemi, tak při srovnání s ostatními na data zaměřenými předplacenkami operátorů nejde vůbec o nezajímavou nabídku.



A začít lze hned ve vlastní řadách. Standardní nabídka předplacenek O2 totiž obsahuje i kartu Data zdarma. Vyjde stejně jako dražší SIM z Datamánie na 299 korun, ale oproti ní nabídne pouhé 3 GB dat (2 GB v základu + 1 GB zdarma). Zákazník má nicméně v ceně k dispozici ještě 100 minut (poté 4,90 Kč/min) a 25 SMS (poté 1,90 Kč/SMS). Ještě dodejme, že všechny zmíněné předplacenky O2 obsahují počáteční padesátikorunový kredit.



Datovou předplacenku má v nabídce i T-Mobile. Karta Twist pro dataře s počátečním kreditem 100 Kč obsahuje 5 GB dat měsíčně. To je více než v případě standardní předplacenky O2, nicméně o 2 GB méně než u vyšší předplacenky Datamánie. Nabídka T-Mobilu je navíc i výrazně dražší, datový balíček vyjde totiž na 449 Kč měsíčně. Sečteno podtrženo: Twist pro dataře je o 150 korun dražší a obsahuje o 2 GB dat méně. Má ovšem o korunu levnější minutovou sazbu za hovor (3,90 Kč) a v rámci letošní vánoční akce lze do konce roku při aktivaci SIM objednané online či za každé dobití kreditu získat navrch 10 GB, tento bonus je však pouze časově omezený.



Vodafone oproti konkurenci nenabízí předplacenku přímo určenou pro datově náročné zákazníky. K aktuálně nabízené SIM Předplacená karta 30, která při dosažení denní útraty ve výši 30 Kč nabídne po zbytek dne neomezené volání i SMS a 300 MB, lze navíc přikoupit pouze měsíční balíčky kombinující mobilní data a SMS zdarma. Ten nejvyšší nabídne v základu 3 GB, přičemž operátor přidá prostřednictvím aplikace dalších pět gigabajtů. Cena tohoto balíčku s neomezenými SMS je 349 Kč. Tedy jen o 50 korun více než vyšší datově zaměřená předplacenka O2 s tím, že jen díky bonusu Vodafonu disponuje o 1 GB vyšší datovou porcí.