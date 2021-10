Tisícovka dolů pro všechny a za každou službu. O2 spouští vánoční kampaň

Operátor O2 v pondělí 1. listopadu startuje svou letošní vánoční kampaň. Každý zákazník bez ohledu na to, zda využívá tarif, předplacenku či třeba O2 TV, obdrží slevu ve výši 1 000 Kč, kterou může následně použít na nákup produktů z nabídky O2. Čím více služeb u tohoto operátora rezidentní zákazník či živnostník bez individuálních nabídek a rámcových dohod využívá, tím vyšší benefit získá: tisícikorunovou slevu obdrží totiž za každou využívanou službu.

Pokud tedy například využívá mobilní služby a k tomu má i digitální televizi a pevný internet, dostane celkem tři tisícikorunové benefity. Ale pozor, slevy se nesčítají. Každý získaný benefit lze uplatnit pouze na jeden nákup. A to třeba i na novinku v nabídce, bezdrátová sluchátka O2 Pods, jejichž běžná cena činí 1 299 korun. Po uplatnění vánočního benefitu vyjdou zákazníka operátora na pouhých 299 Kč.

Letošní vánoční nabídka O2 se nevztahuje jen na již využívané služby, ale i na ty, které si zákazník aktivuje v průběhu kampaně. Slevy lze následně uplatnit jak přímo v kamenné prodejně, tak na e-shopu operátora. Přehled o všech benefitech (jak k uplatnění, tak již uplatněných) bude mít zákazník k dispozici v mobilní aplikaci Moje O2.



Operátor ujišťuje, že na zájem zákazníků se předem připravil. Na letošní vánoční nabídku se vzhledem k událostem ve světě připravoval už zkraje letošního roku. „Do nabídky jsme zařadili mobilní telefony od čtyřech největších výrobců mobilních telefonů, tablety, notebooky a v neposlední řadě již zmíněné O2 Pods,“ informoval ředitel prodeje mobilních telefonů a dalších zařízení v O2 Václav Dostál.

O loňský Vánocích se O2 zaměřilo na nabídku smartphonů vybraných značek za zvýhodněné ceny, v prosinci pak přišlo ještě s dárkem v podobě na míru šité vánoční nadílky, kterou schovalo do tehdy vylepšené mobilní samoobsluhy. Šlo například o bezplatná mobilní data, vánoční balíček digitální televize či slevu na telefony a další zařízení i příslušenství z nabídky tohoto operátora (více viz O2 přináší na míru šitou vánoční nadílku. Schovalo ji do nové samoobsluhy).